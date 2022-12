Ana Bokesa: “Rocío ha significado para mí la oportunidad de poder exponer al público la realidad de muchas personas racializadas”

Ana Bokesa ahora está en boca de todxs. Es una de las protagonistas en la nueva hornada de la serie “Élite” tan popular en Netflix. Esta sexta temporada, donde ella interpreta a Rocío, intenta ser más madura y abordar temas más comprometidos como el racismo, conflictos de clase, género, identidad sexual, adicciones o violencia.

Ana, como mujer negra que es, no ha tenido una trayectoria fácil para llegar hasta aquí. Incluso confiesa haberse planteado dejar la interpretación. Bokesa cuenta con papeles pequeños estos años en B&B, de boca en boca, Amar es para siempre, Centro Médico y Capítulo cero. También apareció en el videoclip del cantante Pablo Alborán Tu refugio. Además hizo teatro en la obra Federico García Lorca, dirigida por Miguel del Arco.

Se estima que Élite tiene 30 millones de espectadores en todo el mundo. Así que interpretar a Rocío en Las Encinas es una oportunidad única para una actriz afrodescendiente que va a hacer despegar su carrera. Desde esta página siempre hemos señalado los enormes condicionantes para una actriz negra y la dificultad para ser ubicada fuera de los estereotipos y papeles secundarios relacionados siempre con la migración o la marginalidad.

Hemos hablado con ella sobre su personaje y su carrera. Esto es lo que nos ha contado:

-Como actriz, ¿qué significa el papel de Rocío para tu carrera?

A nivel profesional, es una oportunidad muy grande y una experiencia preciosa poder trabajar en un proyecto de la talla de Élite en una plataforma como es Netflix, ha sido increíble. A nivel personal, Rocío ha significado para mí la oportunidad de poder exponer al público la realidad de muchas personas racializadas. Por fin se presentaba para mí una prueba en la que no tenía que poner ningún acento, ni estaba representando a una chica que había llegado en patera a España o que trabajaba en la prostitución.

-¿El personaje de Rocío es un intento de la serie de abordar problemas como el racismo y la discriminación? ¿Crees que es importante?

Creo que es una forma de acercar al público realidades que tenemos al alcance de la mano, pero que en ocasiones es difícil conseguir visualizar con claridad. El racismo y la discriminación son, por desgracia, temas de actualidad y aunque cada día estamos trabajando para reducirlos, se siguen escuchando casos. Es por esto que me parece de vital importancia que una ficción como Élite, los ponga encima de la mesa para abrir debate sobre ello y ayudar a las generaciones venideras a no repetir ciertas actitudes.

-Hasta ahora es tu papel más importante. ¿Ha sido difícil llegar hasta aquí?

Si obvio, ha sido muy complicado, han sido muchos años de pruebas, de castings, de negativas…yo ya estaba más centrada en mi plan B de vida, no me veía consiguiendo mi sueño y debía tratar de buscar alternativas. Además ya había hecho casting para la serie en otra ocasión y dudaba que en esta fuese a surtir efecto, y mira por dónde! Así que aunque complicado, era el camino que debía recorrer para llegar a este punto.

–Como actriz negra en España,¿qué dificultades te has encontrado a la hora de encontrar trabajo? ¿Y trabajando?

Actualmente creo que hay más oportunidades para los actores y actrices negros pero sí que es cierto que hace unos años era mucho más complicado, puesto que no estábamos tan abiertos a la inclusión de personajes diversos. Por ese motivo en ocasiones me he encontrado con la dificultad de que algunos directores me dijesen que mi perfil no representaba la sociedad española, cuando yo soy una chica española, aunque no se me lea físicamente como tal. También me ha sucedido que cuando me solicitaban poner acento “africano”, yo les preguntaba de exactamente de qué lugar y cuando no sabían decirme de donde, yo ponía el acento del país de mis padres, Guinea ecuatorial, y a veces tampoco era suficiente, no terminaba de casar con la idea que ellos tenían en la mente.

Escena de la serie Élite de Netflix

Trabajando solo he encontrado dos tipos de dificultades y ha seguido siempre con el maquillaje y con la peluquería, puesto que en algunas producciones a veces no tenían el tono de maquillaje adecuado para mi piel y con el pelo sucedía prácticamente lo mismo. Muchas veces no se atrevían a manejar mi pelo por no estar formados en ello y me pedían que me lo hiciese yo.

-Hablemos un poco de tu historia. De la Ana niña a la Ana mujer, ¿crees que las cosas han cambiado?

Si obvio, han cambiado muchísimas cosas, y muy feliz de que hayan cambiado, de hecho si la Ana adulta le pudiese dar un consejo a la Ana niña, le diría que nunca deje de luchar por sus sueños y que mantenga siempre su esencia, que ahí está la gracia del asunto.

-¿Crees que vivimos en un país racista? ¿Qué piensas de las iniciativas de la comunidad y antirracistas?

Creo que caminamos hacia el cambio, hacia la aceptación, hacia la mezcla y la diversidad. Creo que poco a poco vamos aprendiendo de la historia y enmendando problemas del pasado y que gracias a estos cambios todo va a ir mucho mejor, estoy segura.

-¿Cómo te gustaría que se viese en el futuro a las actrices negras en el mundo audiovisual en España?

Siendo clara y concisa, espero que se las vea como actrices, sin más, que es lo que son.

-¿Proyectos que se puedan contar?

Por el momento, no podemos desvelar qué se viene en un futuro, pero ojalá trabajar mucho para poder seguir contando historias y acercárselas a mucha gente.

