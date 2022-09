5 maneras en que la palabra “fuerte” se usa contra las mujeres negras

La frase “mujer negra fuerte” para la sociedad blanca racista, evoca imágenes de madres solteras haciéndolo todo, aguantando toda clase de males de hombres negros sexistas y maltratadores..

La “mujer negra fuerte” de estas imágenes, que parece más sobrehumana que real, se preocupa por las necesidades de todos los demás, antes que de las suyas propia y lo hace todo sin llorar en ningún hombro ni depender de la ayuda de nadie.

Esto no quiere decir que nunca lo he creído, ni que no exista esa mujer negra fuerte. En mi infancia pensaba en mi madre como la mujer negra fuerte, que había trabajado de manera increíble en dos trabajos para sacar adelante a seis hijos, cocinado y administrado su casa, y que además era profundamente religiosa.

Sawabona, palabra que proviene del África del sur, significa “Yo te respeto, yo te valoro, eres importante para mí”. Si te gusta nuestro contenido con cada donación Ko Fi nos estás diciendo SAWABONA.

Crecer y esforzarse por emularla significaba darse cuenta de que no era invencible.A veces, cuando pensaba que estaba bien, estaba cansada, estaba ansiosa, estaba tocando fondo.

El mito de la mujer negra fuerte, es distinto de las mujeres negras fuertes reales. Tiene mucho que ver con el mito de que las nodrizas negras que se decía disfrutaban amamantando a los hijos de sus amos.

Este era un mito diseñado para hacer que los dueños de esclavos se sintieran menos culpables por las circunstancias socioeconómicas que obligaban a las mujeres negras a ser mamis, niñeras, amas de casa y doncellas en aquellos tiempos terribles.

Este fue un mito que sobrevivió en las comunidades negras. Esas mamis, niñeras, amas de llaves y doncellas llegaron a casa con sus familias y todavía seguían trabajando.

Es hora de que desacreditar estos mitos.

1. Las mujeres negras fuertes nunca necesitan apoyo.

Este mito es uno de los más dañinos. Como en la historia de Stephanie Covington Armstrong, las mujeres negras sienten la presión de lidiar con sus propios problemas en silencio, posiblemente incluso creyendo que cosas como la enfermedad mental no afectan a las mujeres negras, especialmente no a las fuertes.

En el caso de Stephanie Covington Armstrong, la presión para ser fuerte, la llevó al silencio sobre padecer un desorden alimenticio. El temor de ser avergonzada, no sólo por tener un desorden alimenticio, sino también por reconocerlo públicamente, retrasó su decisión final de buscar ayuda.

Todas las personas necesitan apoyo. Esto no es un signo de debilidad. Decir que las mujeres negras son “fuertes” y por lo tanto independientes o invulnerables no es un halago. Las mujeres negras no son máquinas sin emociones. Necesitan espacio para ser vulnerables, obtener apoyo y, si es necesario, buscar terapia.

Fotograma de la película Fences

2. Las mujeres negras fuertes apoyan a todos a su alrededor .

Existe una imagen mitológica de que la mujer negra fuerte que la convierte en una máquina doméstica capaz de trabajar dos trabajos y cuidar a los niños, satisfacer a las parejas sentimentales de su vida, y dar a la gente blanca un consejo duro sobre las relaciones amorosas con un toque de insolencia callejera, muy al estilo hollywoodiense.

La mujer negra fuerte apoya a todos a su alrededor, pero se descuida a sí misma.

Recuerdo a mi madre, con sus dos trabajos que sostenían la casa, siempre parecía siempre estaba ayudando a todos los demás.

Pero a medida que conozco más de su vida y sus hábitos, veo las cosas que ella siempre ha hecho para cuidarse a sí misma, ejercicio y alimentación estricta, medicina natural y dormir (en cursiva porque no quiero interrumpir su sueño).

Como hijos de madres negras, a veces se ve la potencia y no la fuente de energía. Y así el mito de la mujer mágica que nunca descansa se refuerza.

El problema de este mito es que nadie puede dar y dar constantemente sin cuidar de sí mismo primero. Las niñas a las que se presiona para que se conviertan en esta mujer, que da a todos, serán llevadas a creer que las mujeres “fuertes” no tienen ningún control real de su propio bienestar y que su fuerza es sólo para el beneficio de la gente que los rodea.

Tener fuerza significa entender lo que tú necesitas y conocer tus limitaciones como mujer negra.

3. Las mujeres negras fuertes pueden hacer lo mejor incluso en las peores circunstancias.

Históricamente, las mujeres negras han hecho lo que necesitaron para sobrevivir, pero este mito se utiliza a veces como excusa para pasar por alto los problemas de la violencia y de la discriminación contra ellas.

“Las mujeres negras son fuertes, pueden manejar la desigualdad.”

El problema con este mito es que cuando las mujeres negras enfrentan abusos, se espera que sean sufridas y puedan superarlas aguantando la injusticia. Esto es perjudicial para las jóvenes negras que creen que deben aceptar las injusticias sociales porque son lo suficientemente “fuertes” para manejarlas.

Ser negra y fuerte debe implicar luchar contra estas injusticias, no encogiéndose de hombros, concluyendo que “la vida no es justa”, y ya está. Por supuesto que tenemos que lidiar con el mundo como es mientras tanto, pero la fuerza de la mujer negra no es una invitación para la discriminación de otros.

4. Las mujeres negras fuertes son siempre fuertes.

Otra faceta de este mito es que las mujeres negras nunca deben bajar la guardia. Son de alguna manera invulnerables a descomponerse cuando están bajo estrés. Rara vez lloran o se muestran vulnerables.

¿Por qué la mítica mujer negra está tan hastiada? Porque la suposición es que ella ha sido o será herida por los hombres, por la ausencia de hombres (otro estereotipo), y por otras mujeres negras. Así que en respuesta, ella se vuelve insensible y desconfiada.

Las mujeres negras reales tienen que lidiar con una cierta cantidad de dolor en sus vidas, pero el mito de que ser mujer y ser negra invitan a la negligencia y el odio a sí mismo es perjudicial.

Además, las mujeres negras que atraviesan un momento difícil pueden sentir que no están a la altura de este nivel de invulnerabilidad.

Esto puede dar lugar a sentimientos de vergüenza entre las mujeres negras que se sienten como si se estuvieran rompiendo bajo el estrés de las vidas. Porque el mito es que las mujeres negras fuertes no pueden romperse.

5.Las mujeres negras fuertes son parejas indeseables.

Irónicamente, hay un rechazo contra las mujeres negras por algunos hombres porque son percibidas como demasiado fuertes, con demasiado carácter o demasiado independientes para ser deseables o femeninas.

Las mujeres negras que fueron criadas para ser autosuficientes entran en el mundo de la búsqueda del amor, sólo para ser rechazadas por aquellos que creen que las mujeres negras no son lo suficientemente vulnerables.

Esto pone a las niñas negras en un doble compromiso, ¿pueden vivir con el arquetipo de la mujer negra fuerte sin tener que enfrentar los ataques a su feminidad que resultan de ser etiquetadas como demasiado independientes?

Sí, las mujeres negras tienen fuerza. Pero una y otra vez, la palabra “fuerte” se ha utilizado para deshumanizar a las mujeres negras, para trivializar su dolor, para crear un estándar imposible para las jóvenes negras con el que luchar.

Para las mujeres negras, es importante usar esa fuerza para darse cuenta de la manera en que es usada contra ellas.

Jarune Uwujaren Es un escritora y redactora en Everyday Feminism. Cuando no escribe, Jarune goza de la comida, el aire fresco, los buenos libros, el dibujo, la poesía, y la ciencia ficción.

