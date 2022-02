La historia de los esclavos de Tromelin

Dado el mes en el que nos encontramos (El mes de la historia negra) es necesario recordar una de las historias más impactantes que existe pero a la vez desconocida, la de ls personas esclavizadas que acabaron en la isla de Tromelin.

Tromelin es una isla pequeña que se sitúa al este de Madagascar con dos kilómetros de largo y 450km de ancho (González, 2014). Es un islote que carece de vegetación y no dispone de agua potable (González, 2014). Pese a su pequeña capacidad esta isla es protagonista de la siguiente historia.

A mediados del siglo XVIII (1760), un buque francés llamado L’Utile comienza su viaje a las Indias Orientales (Moreno, 2020). El barco se componía por 150 personas esclavizadas más los miembros de la tripulación. Durante su trayecto pasaron por Pasajes, una pequeña localidad del País Vasco y realizaron un desvío hacía isla Rodrigues. Tras ese desvío, el buque francés se hunde en la isla Tromelin dejando gran parte de la tripulación viva y 80 personas esclavizadas vivas (Moreno, 2020). Dada la escasez de materia prima y las medidas de la isla, los supervivientes del buque tuvieron que abastecerse con aquellos víveres que traían en el barco. Los náufragos del barco, especialmente aquellos que pertenecían a la tripulación, comenzaron a realizar nuevos barcos que le posibilitarán salir de la isla. Estos barcos los realizaron la tripulación y las personas esclavizadas que habían sobrevivido al hundimiento del L’Utile. Una vez finalizada la construcción de estos barcos, la tripulación abandono la isla y a 80 de los cautivos africanos en Tromelin (González, 2014).

Los náufragos de L’Utile pretendían salvar a las personas esclavizadas abandonados en Tromelin, pero dada la negativa de sus superiores, estas fueron abandonadas (Gómez, 2017). El tiempo pasaba y los supervivientes cautivos seguían intentado salir de la isla. En diversas ocasiones realizaron diversas barcas con el fin de abandonar la isla, pero estas eran muy frágiles y se hundían rápidamente. 16 años después del naufragio, pese a que los franceses se oponían al rescate, Jacques-Marie Lanuguy de Tromelin, un oficial de la armada francesa que había intentado salvar a los supervivientes abandonados en otras ocasiones, llegó a la isla el 29 de noviembre de 1776. Solo habían sobrevivido 15 personas, siete mujeres y un bebe de ocho meses (Moreno, 2020).

Una vez rescatadas, el gobierno francés declara a los supervivientes como “libres” (Se debe tener en cuenta que la esclavitud no se abole en Francia hasta 1848) y la isla fue nombrada Tromelin en honor al oficial responsable del rescate.

Mediante esta historia se pueden sacar dos conclusiones. Por un lado, pese a que las personas negras sean las protagonistas de la historia siempre se ven acaparadas por el continuo afán de atención de las personas blancas. Por otro lado, el síndrome del salvador blanco donde estos desean verse como héroes de situaciones que ellos mismos han provocado, puesto que, si la esclavitud no se hubiera dado y los franceses no fuesen colonizadores, esta historia no existiría.

Gracias Valentina por haberme ayudado con este artículo y por apoyarme siempre con ellos. Muito obrigado parce.

Bibliografía

Gómez, Ismael Rodríguez (2017). “Los esclavos olvidados de Tromelin de Sylvain Savoia, o cómo resucitar la historia” [En línea], disponible en: https://lasoga.org/los-esclavos-olvidados-tromelin-sylvain-savoia-resucitar-la-historia/ [Consultado el: 8/2/2022].

González, Diego (2014). “Los esclavos olvidados de Tromelin” [En línea], disponible en: https://fronterasblog.com/2014/04/14/los-esclavos-olvidados-de-tromelin/ [Consultado el: 8/2/2022].

Moreno, Davinia (2020). “Tromelin: la isla de los esclavos olvidados” [En línea], disponible en: https://daviniamoreno.com/tromelin-los-esclavos-olvidados/ [Consultado el: 8/2/2022].

Nerea G. Romero Licenciada en Sociología en la Universidad del País Vasco. Brasil-España Más textos de Nerea

Sawabona, palabra que proviene del África del sur, significa “Yo te respeto, yo te valoro, eres importante para mí”. Si te gusta nuestro contenido con cada donación Ko Fi nos estás diciendo SAWABONA.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...