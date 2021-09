Cuando de discriminación se trata…

¿Por qué me miran mal, me hacen sentir inferior, me excluyen y me violentan? ¿Tengo alguna condición que propicie que sea invisibilizadas por la sociedad? ¡Cuánto me gustaría que estas interrogantes desaparecieran de la vida de tantas personas negras! Pero la realidad es otra, hoy en día son muchas las personas que se cuestionan su color de piel, porque son víctimas de discriminación.