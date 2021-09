Afrika Bibang: “Soy la primera y la única cantante negra en euskera”

La narrativa de “la primera que”, y esto lo explica muy bien el periodista Moha Gerehou, resulta vacua cuando se queda ahí. Afrika es la primera artista negra que elige cantar en la lengua del lugar en el que ha nacido y crecido (Euskadi), pero no será la última y a las que vengan detrás, gracias a la puerta que ha abierto ella, también las celebraremos. Afrika es la evidencia de que este Estado español, da igual el lugar, no es solo blanco. Ella es consecuencia de su tiempo, además de testigo y narradora del mismo. Cuenta y canta la realidad actual, la de las mujeres fuertes y poderosas, la de todas, también las que nunca salen, aunque estén. Cuenta y canta lo que le duele porque, a pesar de los avances, hay personas, grupos y partidos que se empeñan en retroceder. Y lo cuenta y lo canta precioso porque su voz se lo permite y porque su cultura musical, heredada de un hogar en el que se escuchaban joyas negras de aquí y de allá, le han calado en lo más hondo. Por todo lo anterior, nos explica, no solo se ha ganado el respeto, sino que también se ha hecho querer.

Afrika Biban

Afrika, has sacado un temazo hace poquito titulado Emakumeak, Mujeres en euskera, que me resulta fantástico porque se trata de una oda cantada a las mujeres y también una oportunidad para reivindicar un montón de cosas. ¡Háblanos de la canción, por favor!

Pues sí, la verdad es un tema bastante reivindicativo. Con la letra quería recalcar el continuo estado de indefensión en el que nos encontramos las mujeres , la falta de libertad para expresarnos y ser nosotras mismas sin ningún tipo de miedo.

Con el videoclip , creado por Aloixe Olabarri, quisimos homenajear a las mujeres en general, pero en concreto a todas las que normalmente no estamos representadas en los medios de comunicación.

A través de simbolismos, tocamos temas como la religión , el privilegio de clase, la transfobia… Y todo con una estética muy cuidada.

¿Crees que el momento actual, con el ascenso de la extrema derecha, las agresiones homófobas, tránsfobas y racistas, exige que nos pronunciemos o tu música siempre ha sido así?

Con mis letras siempre procuro trasladar cómo me siento en cada momento y compartir mis reflexiones y preocupaciones.

Esta canción surgió justo después de una violación grupal y en medio de toda esta ola de agresiones homófobas y tránsfobas.

Sin duda, es algo que siempre ha estado ahí , pero ahora, la existencia de ciertos partidos parece haber provocado que quienes cometen estos actos se sientan más respaldados y, por tanto, se sucedan más a menudo .

Y por supuesto hay que pronunciarse ante algo así.

Eres la única artista que canta música negra en euskera, ¿qué acogida tiene tu estilo musical en Euskadi?

Pues sí, soy la primera y la única cantante negra en euskera. También fui la primera en traer el Soul a la escena vasca. Teniendo en cuenta que en Euskadi y a nivel estatal no hay cultura del Soul, no me puedo quejar. Con todo, debo reconocer que es difícil porque la gente no lo entiende mucho, sin embargo, me voy haciendo mi hueco.

He dicho estilo, no obstante, debería decir estilos porque te he escuchado cantando reggae, electrónica, soul, marcándote algún que otro rap… ¿Cómo es el panorama musical de estos géneros ahí?

Prácticamente he tocado todos los palos, ja ja ja ja, pero si lo analizas , todo lo que he cantado es música negra. Se trata de la música que me representa, con la que he crecido y la que escucho todos los días.La escena en Euskadi va cambiando poco a poco, ahora puedes escuchar trap en euskera, hip hop…hasta reguetón, pero el soul cuesta más…

¿Y qué acogida tiene tu música fuera de Euskadi? Esto es importante, porque pese a ser el euskera una de las lenguas cooficiales del Estado, no es tan fácil escuchar a nivel nacional y mainstream a grupos que canten no solo en euskera, tampoco en catalán, gallego, valenciano, bable, etc…

Tengo un par de ofertas, pero todavía no he salido de las fronteras vascas. Sin embargo, ya estamos viendo que la barrera idiomática se está derribando y ahora lo que prima es la música.

¿Crees que tendrías más repercusión si cantaras en castellano?

Pues si te digo la verdad, no creo que cambiara mucho la cosa. Como te he dicho, es cuestión de demanda y en España no hay una escena del Soul tan potente como puede haber en Inglaterra, EEUU, Francia…

Tenemos artistas como Nathy Peluso que están empezando a introducir el Nu Soul, Rnb en castellano, pero lo que te digo, ella es argentina y ya venía con otro gusto, otra sabrosura.

¿Detrás de tu música, letras y melodías, hay una opción política, de afectos e identitaria? ¿Cómo ha sido el proceso de construcción de la Áfrika de hoy, siendo hija de padres guineanos y creciendo en Getxo, Bizkaia?

¿¿Opción política?? La única política que entiendo es básicamente vive y deja vivir. Me muevo en el respeto, defiendo la libertad y lucho por la igualdad.

Mis padres me educaron para ser una mujer fuerte , independiente y orgullosa de mi raza y de mis orígenes.

He conseguido hacerme respetar y, lo más bonito, hacerme querer. Con eso me doy por satisfecha.

Y hablando de Getxo, qué maravilla que el Ayuntamiento haya usado un tema tuyo para el Día Internacional de la Danza, ¿no? ¿Dirías que eres profeta en tu tierra?

¡Síííí!, me hizo mucha ilusión. La verdad es que desde que volví, tras trece años viajando y fuera de Euskadi, estoy notando que me tienen más en cuenta que antes y siento que valoran más tanto mi persona como mi trabajo, lo cual me hace muy feliz.

No sé si soy profeta en mi tierra , pero sí debo reconocer que me tienen bastante en cuenta .

¿Y en tu hogar familiar? A muchas madres y padres africanos no les hace gracia que sus hijxs decidan dedicarse al arte, ¿cómo les sentó a los tuyos?

Pues imagínate , tener que decirle a tu padre Fang (pueblo que se extiende por varios países de África Central) que dejas la carrera de derecho y que vas a cantar, ¡ja ja ja ja!.

Al principio no lo llevaban nada bien pero, con el tiempo, se dieron cuenta de que esto era lo mío y hoy es el día que están orgullosos de mí y de que haya puesto el apellido Bibang por todo lo alto en Euskadi.

¡Encima, tu hermano, Gutxi Bibang, también es artista!

¡Sí!, mi hermano también se lo hizo, a nivel estatal. Quién no ha escuchado de su grupo, ZENTTRIC, el tema “SOLO QUIERO BAILAR”. Es un pedazo de artista.

Vi que un día hiciste una lista de discos (“los diez discos de mi vida”) para la revista “Mondo Sonoro” y era bien ecléctica, ¿qué se oía en tu casa cuando eras pequeña para que ahora tengáis tanto arte?

Pues los domingos era el día que mi padre sacaba sus vinilos y hacía de selektah.Escuchábamos de todo: Stevie Wonder, Ray Charles , The supremes, Jackson 5, Sade, Francó, Pepe Kale, Maelé… Era una fiesta .

¿Y ahora qué escuchas tú, qué grupo o intérprete te tienen cautivada en la actualidad, para que puedas recomendarnos?

Sigo escuchando los clásicos , pero descubrí hace unos años a Anderson Paak y me tiene cautivada.Escucho todos sus discos sin parar.Es lo más completo que he visto en mucho tiempo

Cambiando radicalmente de tercio, cuéntanos cómo ha sido la pandemia para ti en términos de salud y también de trabajo.

La pandemia… Por suerte, de salud, todo bien y por lo demás , casi hasta que me vino bien parar un poquito. Aproveché para ponerme al día con el trabajo, estudiar , tocar la guitarra, hacer mucho deporte y componer. “Emakumeak” salió de ahí y otro tema que saldrá dentro de poco, también.

¿Y cómo va ahora la cosa? He visto en tu cuenta de Instagram que has tenido varios conciertos.

Sorprendentemente, durante la pandemia fué cuando más toqué. Ahora estoy creando un nuevo Ep , con ensayos … El 24 de septiembre tengo concierto en Zierbena/ Abanto, y hemos tenido alguno que otro. Ahora viene lo bueno, yo ya estoy en la siguiente pantalla.

¿Cómo se siente alguien cuando vuelve al escenario tras un tiempo de parón forzoso?

Pues imagínatelo, es como un chute de adrenalina, aunque un poco raro el no poder ver las caras de la gente y que todo el mundo esté sentado, pero poco a poco la cosa va mejorando.

Y ahora que empieza ya el frío y se acaban casi todos los festivales, ¿tienes conciertos programados? ¡Nos encantaría verte!

De momento tengo el 4 de octubre un evento que no puedo decir, pero lo verás y el 4 de noviembre en Romo ( Getxo), una vez más cuentan conmigo.

¡Mucha suerte en todo y a seguir cosechando éxitos!

Muchas gracias a ti, ha sido un placer, hermana.

