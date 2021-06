“La sororidad une, hermana, pero NO ALCANZA para nosotras, mujeres prietas, jóvenes prietas, ancianas prietas”, expone la filosofa y activista afrobrasileña Vilma Piedade en su nuevo libro titulado DOLORIDAD.

Este nuevo texto de la filósofa brasileña Vilma Piedade, nos propone el concepto de DOLORIDAD, no cómo opuesto a la SORORIDAD, sino como un complemento crítico. El libro ha sido editado al español por Bruna Stamato, Lucia Tenenina, Michelle Aragao y Rafaella Vasconcellos de la editorial MANDACARU, (Un editorial argentino-brasileña especializada en la traducción de autoras de habla portuguesa).

El lenguaje nos moldea, la lengua habla a través de nosotros, allí radica la importancia de la escritura, para nosotras las mujeres negras escribir y publicar es un acto político, señala Piedade.

Piedade sostiene que la filosofía produce conceptos, y que todo concepto conlleva un mundo de significados y significantes no estáticos debido a que presupone una reflexión, una crítica que también forma un discurso, que se multiplica y se transforma.

¿Pero qué es, al fin y al cabo, DOLORIDAD?, ¿Qué es lo que este concepto propone al diálogo feminista?, ¿Cuál es la finalidad, como mujeres feministas, sustentar este nuevo concepto?, ¿Es suficiente con la sororidad?, son las preguntas disparadoras e introductorias a la definición del nuevo concepto que aporta el feminismo afrobrasileño al movimiento feminista. En muchas ocasiones hemos escuchado que la sororidad mueve al feminismo, y el feminismo promueve la sororidad, pero no siempre funciona así. A las mujeres negras siempre nos cuesta más avanzar y conquistar nuestros derechos individuales y sociales, es por ello que Vilma Piedade contempla en la construcción del concepto de DOLORIDAD a la historia negra y el dolor causado por el racismo, porque como señala Ángela Davis y cita Piedade en su obra “(…) es necesario pensar cuanto impide el RACISMO la movilidad social de la población negra”, la desigualdad tiene en el componente racial su marca.

El concepto DOLORIDAD fue presentado por primera vez el 20 de mayo del 2017, en el curso de Formación Escuela con la #partidA: Diálogos Feministas, cuyo tema fue: “Feminismo, Racismo, Blanquitud: Opresion y Privilegios”.



La DOLORIDAD lleva en su significado el dolor provocado en todas las mujeres por el machismo, rompe la mordaza del racismo, cosa que el concepto de la sororidad no parece contemplar. La sororidad no contempla la negritud. Fue partiendo de esa percepción que Piedade pensó en otra dirección, y produjo este nuevo concepto, en el que recoge una carga antigua y íntimamente ligada a las mujeres, el DOLOR, pero en este caso, el dolor que sólo puede sentirse de acuerdo al color de la piel. Cuanto más negra eres, más racismo, más dolor, expone la autora en el texto.

Vilma Piedade

Este concepto camina, recorre la historia, acumula e interactúa con otros conceptos, porque debemos recordar que estamos en un mundo donde todo es conceptual, por ende, hablar de concepto es sacar a la luz una cuestión. La cuestión es la propia cuestión. Y la nuestra es el dolor. El dolor acuñado por la esclavitud. La esclavitud dejó marcas profundas, marcas que todavía vivenciamos, explica íntegramente Piedade.

Además de establecer y proponer el concepto de DOLORIDAD, esta autora nos habla sobre la importancia del turbante, el racismo, la opresión, la blanquitud y los privilegios entre otros tópicos que componen la realidad afrobrasileña y afrolatinoamericana.

Me gustaría terminar está nota haciendo la misma pregunta qué se hace la autora, ¿Será posible construir un feminismo interseccional inclusivo?, y la respuesta que Piedade da a esta pregunta es: No sin todos los tonos de prieta. No sin comprender lo que es la DOLORIDAD.

Melina Schweizer Periodista Dominico-Argentina, ciudadana y libre pensandora Más textos de Melina

