La comunidad Afrodescendiente en Argentina repudia los dichos racistas del Presidente Alberto Fernández

El miércoles 9 de junio el presidente de la República Argentina, Dr. Alberto Fernández, recibió a su homólogo español, Pedro Sánchez, y para mostrar su “amor y fidelidad” al pueblo español no se le ocurrió mejor idea que declarar lo siguiente, “Soy un europeísta. Soy alguien que cree en Europa. Porque de Europa, escribió alguna vez Octavio Paz, que los mexicanos salieron de los indios, los brasileños salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos, y eran barcos que venían de allí, de Europa. Y así construimos nuestra sociedad”.

La declaración del mandatario argentino produjo malestar no solo en sus ciudadanos, sino en todo el continente, es por ello, que horas más tarde el estadista salió a pedir disculpas diciendo “A nadie quise ofender. De todas formas, quien se haya sentido ofendido o invisibilizado, desde ya mis disculpas”. Disculpas que no excusan ni eliminan la discriminación de sus palabras, que además adjudicaba erróneamente al Nobel mexicano. Pareciera que el mandatario olvidó que para hablar mentiras y comer pescado hay tener cuidado.

Los dichos del Dr. Fernández, quien aparte de ser presidente, también profesor de la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, ponen sobre la mesa la realidad social con la que deben convivir los afrodescendientes y los pueblos originarios en argentina, además de desenmascarar a los lideres que suelen salvaguardarse detrás de un discurso“inclusivo y políticamente correcto”, pero a la hora de la verdad, muestran el reflejo del ADN social que conforma y que forma el racismo estructural que NIEGA, INVISIBILIZA, CRIMINALIZA Y ESTIGMATIZA a nuestras comunidades.

El Área de Género de la Comisión 8 de Noviembre, elaboró una carta de repudio a los dichos del presidente Fernández que adjunto a continuación.

Desde el Área de Género de la Comisión 8 de Noviembre – Día de lxs Afroargentinxs, Afrodescendientes y de la Cultura Afro, repudiamos vehementemente los dichos del Presidente de la Nación, Sr. Alberto Fernández, en que una vez más se refuerza la idea de que la historia argentina solamente empezó con la llegada de inmigrantes europeos a partir de finales del siglo XIX. La declaración es una muestra más de la naturalización del racismo no solamente en el país, sino en todo el continente, que sigue invisibilizando la contribución fundamental de les afrodescendientes y originaries en la formación de lo que hoy se conoce como América Latina.

Empecemos reconociendo la existencia previa de la diversidad de grupos de pueblos originarios en el territorio. Reconociendo que, cuando a estas tierras llegaron los barcos europeos arriba, estaban colonizadores esclavistas y abajo, africanes esclavizades. Reconociendo que Europa –aquel continente modelo del que habla– se enriqueció con la fuerza de trabajo esclavizado de nuestres ancestres. Y que hasta en la actualidad las elites del territorio se siguieron desarrollando y explotando recursos y personas de nuestras comunidades.

Una vez más, un Presidente de la Nación niega nuestra existencia en nuestras caras. Se atreve a decir que les argentines solo vienen de los barcos europeos. Se atreve a pasar por alto el pasado esclavista de esta Nación durante más de 400 años. No es un hecho aislado, ni una cuestión partidaria. Es el racismo estructural-colonial expresándose públicamente. Argentina, durante su gestación derramó una cantidad de sangre negra e indígena incuantificable. Sin embargo, estuvimos y estamos presentes: pueblos originarios y afrodescendientes , que fuimos –y somos– sus constructores, incluso antes de que la Argentina se conforme como Estado Nación.

Históricamente no solo el Estado no ha ejecutado ninguna política reparatoria por los daños causados a las comunidades de pueblos originarios y afrodescendientes que contribuimos para el desarrollo de las riquezas de la región, sino que además no se ocupa actualmente de hacer efectivas las políticas públicas existentes para que impacten en nuestras comunidades. A nosotres les históricamente negades y subalternizades, todavía nos es dificultoso acceder a una justicia verdadera, una justicia que nos reconozca y un Estado que respete la sangre derramada de nuestres antepasades en el territorio. Hoy a nosotres todavía nos falta un NUNCA MÁS.

Reducir la diversidad de pueblos originarios y afrodescendientes del territorio de Abya Yala a “selva” e “indios” es una ofensa difícil de explicar. De una soltura y facilidad que solo la hegemonía blanca en el poder puede tener. Una muestra más de que el plan moderno colonial, sigue vigente y que así debe continuar.

Sr. Presidente, no hay reparación posible, ni erradicación del racismo que sea efectiva, ni justicia social si no se destruyen esos discursos hegemónicos, eurocentristas, deshumanizantes y racistas desde lo más alto de la pirámide del poder. Es necesario que, como pueblo, hagamos una revisión histórica crítica para derribar el mito de que les argentines venimos solamente de los barcos. Así como es necesario y urgente que tomemos una posición en el enfrentamiento al racismo, asumiendo el compromiso de asegurar mejores condiciones de vida y acceso a derechos a las comunidades afrodescendientes y originarias que habitan este territorio. Nosotres, les afroargentines, afrodescendientes y afroindigenas salimos al público una vez más para decir basta al genocídio discurso que tanto nos impacta y para reafirmar que existimos, que estamos con vida y somos parte fundamental de esta Nación.

