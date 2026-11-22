La mayoría de los cortos tienen una vida corta. Pasan por un puñado de festivales, los ven unos cientos de personas y terminan olvidados en un disco duro. Africa in Short nace para darles una segunda oportunidad. Es un nuevo festival híbrido de cortometrajes dedicado a cineastas de África y de la diáspora, y acaba de abrir la convocatoria de su primera edición. Presentar una película es completamente gratis.

El festival durará tres meses, del 1 de mayo al 31 de julio de 2027. Las películas seleccionadas se podrán ver en todo el mundo a través de una plataforma online segura, y a la vez cines, centros culturales, universidades, cineclubs y embajadas de distintas ciudades organizarán sus propias proyecciones. Es una iniciativa de Creative Africa Lab, una empresa de estrategia creativa que trabaja con películas y cineastas de África, Brasil y el Caribe.

Aquí no hace falta estreno. Se aceptan cortos producidos entre 2015 y 2026, de menos de 40 minutos, de ficción, animación, documental o cine experimental. Lo que cuenta de verdad es la fuerza del relato y la calidad de la producción. Muchas cineastas negras tienen en el cajón trabajos que ganaron premios, que se vieron un par de veces y que nunca volvieron a encontrarse con el público. Esta es su ocasión.

En esta primera edición se seleccionarán 45 cortometrajes. Las películas tienen que llevar subtítulos en inglés y en francés, y el festival se encarga de crear cualquier otro subtítulo que haga falta. Si tu corto está rodado en español, ten en cuenta que necesitarás esas dos versiones. También tiene que estar disponible para proyectarse en todo el mundo, online y en sala.

Africa in Short paga a quienes hacen las películas. Todo lo que se recaude durante los tres meses, por entradas online, proyecciones de pago y donaciones, se reparte al cincuenta por ciento entre el festival y las personas seleccionadas. Ellas conservan todos los derechos sobre su obra. Que el cine negro se vea es importante. Que quienes lo hacen puedan vivir de su trabajo es la otra mitad de la lucha.

Presentarse tiene sentido aunque no te seleccionen. Quien envíe su corto puede incluirlo en la base de datos profesional del festival, donde agentes de venta, programadoras y distribuidoras podrán descubrirlo más allá de estas fechas. Junto a las proyecciones habrá también un programa profesional online con minilaboratorios, clases magistrales y mesas redondas.

Como recuerda el propio festival, los cortos de cineastas africanos y afrodescendientes ganan premios en todas partes y después la mayoría desaparece. Las películas existen y quienes las hicieron están listas para compartirlas con el mundo. Desde Afroféminas celebramos cada espacio que nace para que nuestras historias sigan circulando, y que además lo haga pagando a quienes las cuentan.

El plazo para presentar películas termina el 28 de febrero de 2027, y todas las personas que se presenten recibirán respuesta antes del 31 de marzo de 2027. Las bases completas y la inscripción están en la web de Africa in Short . Si conoces a alguien con un corto guardado en un disco duro, pásale esta convocatoria.

Redacción Afroféminas

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