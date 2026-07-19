¿NEGRA? ¿Helena de Troya ahora es negra?

«¿Helena de Troya negra? ¡Qué falta de respeto a la historia!» Ese fue uno de los miles de comentarios que inundaron las redes sociales después de que se conociera el elenco de La Odisea, la nueva película de Christopher Nolan. Y debo empezar diciendo algo que quizá sorprenda a quienes esperan que escriba otra cosa. Históricamente, tienen razón.

Los textos clásicos atribuidos a Homero describen a Helena de Troya con expresiones como «de brazos blancos» o «de nívea piel», imágenes poéticas asociadas a los ideales de belleza de la Grecia antigua. Autores posteriores, como Ovidio, también describieron a Leda, su madre, como una mujer de piel clara. Hasta donde llega la evidencia literaria, no existe fundamento para afirmar que Helena fuera una mujer negra.

Negarlo sería cambiar la historia por conveniencia.

Curiosamente, esa nunca fue la pregunta que más me interesó. La pregunta que realmente me hago es otra. ¿Por qué esta licencia creativa provocó tanta indignación cuando Hollywood lleva décadas cambiando la historia sin que casi nadie protestara?

Durante años vimos egipcios interpretados por actores británicos, persas con acento estadounidense, romanos hablando inglés, vikingos con cuerpos de gimnasio y hasta un Jesucristo representado casi siempre con rasgos europeos, pese a haber nacido en Medio Oriente. Y el mundo siguió girando. Nadie organizó una cruzada en redes sociales por la «precisión histórica».

Basta con que una actriz negra aparezca interpretando a un personaje mitológico para que, de repente, millones de personas descubran una pasión inquebrantable por la Grecia clásica.

No. No estoy diciendo que toda crítica sea racista. Defender la fidelidad de una obra es completamente válido. Lo que me parece digno de analizar es por qué algunas modificaciones nos parecen normales y otras se convierten casi en una ofensa personal.

Como mujer afromexicana, esta conversación me toca de una forma distinta. No porque crea que todos los personajes históricos deban reinterpretarse con personas negras. No lo creo. Lo que sí creo es que durante siglos ocurrió exactamente lo contrario.

Nuestra presencia fue borrada de la historia oficial , del cine, de los libros y de la televisión. Cuando aparecíamos, casi siempre era para representar esclavos, servidumbre, pobreza o personajes secundarios . Pocas veces se nos permitió ser protagonistas. Pocas veces fuimos el rostro de la belleza. Pocas veces fuimos heroínas.

Y cuando finalmente comenzamos a ocupar algunos espacios, la primera reacción suele ser preguntarnos si realmente pertenecemos ahí. Eso dice más de nuestra sociedad que de una película.

Porque La Odisea no dejará de ser una adaptación cinematográfica de un poema escrito hace casi tres mil años. No es un documental. No pretende reemplazar a Homero ni reescribir la historia universal. El arte siempre ha reinterpretado los mitos. Cada generación los vuelve a contar desde sus propios ojos.

Lo preocupante no es que una actriz negra interprete a Helena. Lo preocupante sería pensar que existen personajes que, por definición, nunca podrían ser interpretados por una persona negra. Ahí ya no estamos hablando de cine. Estamos hablando de los límites que todavía imponemos a la imaginación … y a las personas.

Quizá el verdadero debate nunca fue Helena de Troya. Quizá el verdadero debate es cuánto nos sigue incomodando ver a una persona negra ocupando un lugar donde históricamente nunca la imaginamos. Y esa incomodidad, nos guste o no, también forma parte de nuestra historia.

Porque los grandes mitos siempre han servido para hablar del presente.

Y tal vez el monstruo más difícil de vencer no sea un cíclope ni una guerra en Troya. Tal vez siga siendo el prejuicio que muchos aún se niegan a reconocer.

Ángeles Gómez Fundadora en 2014 de Ángeles Voluntarios Jrz A.C. dedicada al desarrollo de habilidades para la vida en la niñez y juventud del sur oriente de la ciudad. Impulsora del Movimiento Afromexicano, promoviendo la visibilización y sensibilización sobre la historia y los derechos de las personas afrodescendientes en Juárez Más textos de Ángeles

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