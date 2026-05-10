El largometraje Memory of Princess Mumbi (Memorias de la princesa Mumbi), de Damien Hauser, abrirá la 23ª edición del Festival de Cine Africano de Tarifa y Tánger reivindicando el «nuevo misticismo africano». Una inauguración de la nueva edición del FCAT que recupera la Cinemateca de Tánger como espacio de proyección y donde transcurrirá una gala inaugural en la que se nombrará como nueva embajadora del festival a la actriz, productora y periodista Cayetana Guillén Cuervo, quien se une así a Rossy de Palma en el madrinazgo de la cita con los cines de África.

Memory of Princess Mumbi

El joven cineasta keniano-suizo Damien Hauser, junto a la actriz protagonista de la película inaugural, Shandra Apondi, también acudirán a la gala de apertura el viernes 22 de mayo acompañando a su original filme, un falso documental de ciencia ficción ambientado en Umata, un país africano futurista, que narra un triángulo amoroso entre un director de cine, una aspirante a actriz y un príncipe, con la ayuda de la IA. El filme fue premiado en el FCAT LAB 2025 y se estrenó en Venecia (Giornate degli Autori) y también tuvo el estreno en España en la Seminci de Valladolid.

Con la elección de esta película de apertura, el FCAT celebra la capacidad de cineastas como Hauser para romper las barreras de la distribución internacional mediante una factura técnica de primer orden lograda con bajo presupuesto.

Programación en Tánger

La inauguración del día 22 de mayo en Tánger dará paso a la programación en la ciudad marroquí durante el fin de semana, todo ello con el apoyo de la Embajada de España en Rabat y el Instituto Cervantes de Tánger, más la colaboración de la naviera marroquí AML y el Hotel El Minzah.

El sábado 23 por la mañana vuelve Entrelíneas, la actividad literaria del FCAT en la orilla marroquí del Estrecho, organizada en colaboración con el Instituto Cervantes de Tánger. En esta edición el escenario será el Museo Dar Niaba, el museo de los artistas viajeros, con la presencia de los escritores marroquíes Mohamed Serifi-Villar yDriss Bouissef-Rekab, a quienes se une la actriz Cayetana Guillén Cuervo, todos ellos bajo la batuta del director del Cervantes tangerino, Juan Vicente Piqueras.

La tarde del sábado tendrá lugar una sesión de cortometrajes marroquíes de la sección competitiva En Breve, con el corto experimental sobre la memoria y los lugares, L’Mina, de Randa Maroufi, y la presencia de la directora en la sesión; otra obra será Les jardins du paradis (Los jardines del paraíso), de Sonia Terrab, que cuestiona el patriarcado árabe, al igual que también lo hace el cortometraje Aïcha, de Sanaa El Alaoui, directora que también acompañará la proyección.

El domingo 24 mayo será el turno del documental a competición en la sección Hipermetropía, Ceux qui veillent (Los que custodian), que sitúa al espectador en un cementerio multiconfesional de Bruselas para mostrar cómo los rituales de duelo y el cuidado de las tumbas mantienen vivo el vínculo con las raíces de la comunidad inmigrante. El largometraje se estrena en el FCAT y lo dirige la cineasta belgo-marroquí Karima Saïdi, quien estará presente tanto en la gala inaugural como en esta sesión.

En el apartado expositivo, dentro de las actividades paralelas del festival, la Galería del Instituto Cervantes de Tánger acoge una exposición con las fotografías de Mehdi Sefrioiui, autor del cartel de la 23ª edición del FCAT. Se trata de un fotógrafo y artista visual tangerino cuya obra ha evolucionado desde la moda parisina a una profunda investigación sobre la memoria y la resistencia en el Magreb. Su práctica artística se centra en deconstruir la mirada colonial y rescatar historias silenciadas mediante el uso de archivos, textiles y testimonios orales.

El jueves 21 de mayo, como antesala a la inauguración del Festival de Cine Africano, el espacio donde se exhibe su obra acogerá un coloquio con el artista, que charlará con Juan Vicente Piqueras, director del Instituto Cervantes en Tánger y el coordinador del FCAT, Gaetano Gualdo.

En breve + Jurado Andaluz

Once cortometrajes, entre ficción, documental y experimental, diez de ellos de estreno en España, competirán en En Breve, la sección dedicada al cortometraje del continente. Un puñado de obras que reflejan la vitalidad de las nuevas voces del cine africano y de su diáspora explorando lenguajes que van desde el realismo crudo hasta la experimentación.

Túnez, Marruecos, Zimbabwe, Haití, Argelia o Sudáfrica son los países de procedencia de estas obras en corto, un mosaico de la vanguardia estética y el compromiso social del cine africano de nuestro tiempo, con obras que permiten cartografiar las inquietudes actuales del continente a través de la resistencia al patriarcado, la migración y el exilio, la memoria, la espiritualidad o la ruptura con la realidad.

Esta diversidad de cortometrajes se explica con ejemplos como God Sleeps on Sunday (Dios descansa los domingos) del zimbabuense Naishe Nyamubaya, que aporta una mirada crítica sobre el imperialismo religioso; Aïcha, de la marroquí Sanaa El Alaoui, por su parte, cuestiona las estructuras patriarcales del mundo árabe; Coeur bleu (Corazón azul), del haitiano Samuel Suffren, explora el sueño americano desde la perspectiva de unos padres haitianos; y premiado en Berlín fue el cortometraje Taxi Moto, del francés Gaël Kamilindi, sobre las historias silenciadas de la comunidad LGBTQ+ en África.

Asimismo, un accidente aéreo ocurrido en Etiopía es la base de An Open Field (Un campo abierto, Sudáfrica), un documental íntimo de Teboho Edkins, director bien conocido en el festival; La migración se aborda desde la fantasía en The Bird’s Placebo (El peso de las alas), de los tunecinos Rami Jarboui y Lotfi Mahfoudh, una fábula de animación donde un joven discapacitado sueña con cruzar el Mediterráneo transformándose en pájaro; Por otro lado, Gardiennes de nuit (Guardianas de la noche), de la argelina Nina Khada, cuestiona la tradición musulmana que impide a la mujeres participar en los funerales y acompañar a los difuntos en el cementerio.

De nuevo la resistencia a las estructuras patriarcales está en Les Jardins du paradis (Los jardines del paraíso), de la activista marroquí Sonia Terrab, una obra de realismo social que denuncia la ley de tutela en Marruecos; Asimismo, Samra’s Dollhouse (La casa de muñecas), de la tunecina Maissa Lihedheb, presenta una tragicomedia que es una crítica a las estructuras de poder explotadoras dentro de la industria del cine mundial; entre los cortos que rescatan la memoria está L’Mina, de la marroquí Randa Maroufi, que utiliza un estilo experimental para recrear el archivo y la memoria industrial de Jerada, una ciudad minera marroquí marcada por la recesión; y por último, Sous les ruines (Bajo las ruinas), del tunecino Nadhir Bouslama, explora con mucha delicadeza un reencuentro bajo los traumas que deja el exilio.

Samra’s Dollhouse Coeur bleu

El Premio FAMSI al Mejor Cortometraje de la sección En Breve lo decidirá este año un jurado andaluz compuesto por la gestora y creadora cultural malagueña, Cristina Consuegra; la sonidista sevillana de vuelo internacional Diana Sagrista; y la arquitecta, paisajista y directora del premiado documental Ellas en la ciudad, Reyes Gallegos.

Miradas españolas

El cine peninsular que mira hacia el continente africano tendrá una edición más cabida en el FCAT como un puente de memoria y experimentación artística entre Iberia, sus islas y el continente africano. Esta selección de tres obras explora identidades que trascienden fronteras, utilizando el mar y las islas como un espacio para reimaginar la historia compartida.

En La Lucha, el director tinerfeño José Alayón utiliza el paisaje árido de Fuerteventura para construir una ficción rodada en 16mm sobre el duelo y la resiliencia. El filme, que retrata por primera vez la lucha canaria en un largometraje de ficción, recuerda esta tradición milenaria con la lucha senegalesa mediante el uso de luchadores reales como metáfora sobre la vida: el acto físico de caer, sostenerse y levantarse para procesar la pérdida invisible de una madre. La película, seleccionada en colaboración con el Festival de Cine Internacional de Las Palmas, llega al FCAT tras su exitoso estreno en la sección Nuevos Directores de San Sebastián.

En un plano histórico diferente, el documental Amílcar (Miguel Eek. España, Cabo Verde) ofrece un retrato poliédrico y por capas del líder revolucionario caboverdiano Amílcar Cabral. La cinta utiliza las propias palabras de Cabral, sus poemas, cartas íntimas a sus esposas y panfletos políticos, para crear un diario cinematográfico con imágenes evocadoras en Super 8 y archivos policiales que se entrelazan en una narrativa que mantiene el pulso de un thriller político. Un biopic que explora la vulnerabilidad humana y la necesidad de estar atentos en tiempos convulsos de intolerancia.

Finalmente, la coproducción entre Angola y España Las aventuras de Angosat (Marc Serena, Resem Verkron) traslada esta selección al terreno del afrofuturismo y el musical urbano. Ambientada en el popular barrio de Cazenga, en Luanda, este cortometraje emplea un complejo plano secuencia para narrar una historia de inclusión y sueños que supuso el lanzamiento del primer satélite angoleño perdido en el espacio en el año 2017. Protagonizado por el rapero y activista Isis Hembe, el film combina poesía y ciencia-ficción para reivindicar el cine como espacio transformador.

FCAT

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