Febrero viene cargado de discursos sobre amor romántico, flores y cenas con descuento. Nosotras preferimos otro plan: memoria histórica, sátira contra el capitalismo racial, análisis del fascismo contemporáneo y calle compartida con perspectiva afrodescendiente. Mientras la extrema derecha gana altavoces y el racismo institucional se normaliza en tertulias y parlamentos, seguimos apostando por cultura con posición política. Este fin de semana es para mirar sin ingenuidad y reírnos del poder cuando haga falta.
La peli…
«El racismo en la carrera espacial» (2023)– Estados Unidos
La carrera espacial se presentó durante décadas como un duelo heroico entre potencias tecnológicas. Este documental desmonta ese relato y expone la segregación racial dentro de la industria aeroespacial estadounidense. La NASA, símbolo de progreso científico, fue también un espacio atravesado por discriminación y jerarquías raciales.
La película revisa las trayectorias de científicas y científicos afroamericanos cuyo trabajo sostuvo misiones históricas mientras sufrían exclusión sistemática. El progreso tecnológico convivía con leyes segregacionistas y techos de cristal. La supremacía blanca no se limitó a la política o la educación: marcó también la conquista del espacio.
🖤¿Por qué verla? Porque muestra cómo el racismo estructural opera en ámbitos presentados como neutrales y meritocráticos. Porque desmonta la épica blanca que borra contribuciones afrodescendientes.
📍¿Dónde verla? Movistar+
La serie…
«Killing It» (2022) – Estados Unidos Movistar+
“Killing It” utiliza la comedia negra para retratar el mito del sueño americano. La premisa es simple: competir en la caza de serpientes para conseguir dinero. El trasfondo es más crudo: precariedad laboral, endeudamiento y desigualdad racial en un sistema que premia a unos pocos y empuja al resto a sobrevivir como pueda.
La serie exhibe el absurdo de la meritocracia en un entorno marcado por la desigualdad estructural. El humor funciona como herramienta política; deja al descubierto la violencia económica que afecta con mayor dureza a comunidades racializadas. El capitalismo aparece como un espectáculo donde la desesperación se convierte en entretenimiento.
🖤 ¿Por qué verla? Porque retrata con ironía la brutalidad del capitalismo racial. Porque desmonta el relato del éxito individual como solución universal.
El libro…
«Fascismo cosplay» Luis Ignacio García
(Caja Negra, 2024)
“Fascismo cosplay” analiza la estética y las estrategias culturales de la extrema derecha contemporánea. El autor examina cómo el autoritarismo adopta códigos juveniles, cultura digital y lenguaje irónico para circular sin resistencia en redes sociales y espacios mediáticos.
El ensayo describe una ultraderecha que convierte el odio en meme y la violencia simbólica en producto cultural. La banalización del racismo y del antifeminismo ya no necesita uniformes ni discursos solemnes. Se difunde a través de imágenes, humor y algoritmos. Entender esa mutación permite identificar sus mecanismos y desmontarlos.
🖤 ¿Por qué leerlo? Porque ofrece herramientas para reconocer las nuevas formas del fascismo cultural. Porque aporta claves para analizar el vínculo entre internet, estética y radicalización.. Comprar
y un tour antirracista..
Afroibérica
AfroIbérica propone recorridos por distintas ciudades del Estado español desde una perspectiva afrodescendiente. Las rutas visibilizan la presencia negra en la historia peninsular, desmontan el relato homogéneo de nación y señalan la huella colonial que aún estructura el espacio urbano.
Caminar con esta mirada implica reconocer la memoria afro en plazas, edificios y archivos. La historia negra en España no comienza con la migración reciente; atraviesa siglos de comercio, esclavitud, resistencia y creación cultural. El tour sitúa esa memoria en el centro del recorrido.
🖤¿Por qué hacerlo? Porque amplía la comprensión histórica del territorio. Porque coloca la experiencia afrodescendiente en el espacio público.
📍¿Dónde reservo? En la web de AfroIbérica, donde se pueden consultar fechas y ciudades disponibles.
📣 ¿Tienes una recomendación de tu ciudad o barrio? Escríbenos. Esta sección la construimos entre todas. Porque las referencias también se comparten.
