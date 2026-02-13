La peli…

«El racismo en la carrera espacial» (2023)– Estados Unidos

La carrera espacial se presentó durante décadas como un duelo heroico entre potencias tecnológicas. Este documental desmonta ese relato y expone la segregación racial dentro de la industria aeroespacial estadounidense. La NASA, símbolo de progreso científico, fue también un espacio atravesado por discriminación y jerarquías raciales.

La película revisa las trayectorias de científicas y científicos afroamericanos cuyo trabajo sostuvo misiones históricas mientras sufrían exclusión sistemática. El progreso tecnológico convivía con leyes segregacionistas y techos de cristal. La supremacía blanca no se limitó a la política o la educación: marcó también la conquista del espacio.

🖤¿Por qué verla? Porque muestra cómo el racismo estructural opera en ámbitos presentados como neutrales y meritocráticos. Porque desmonta la épica blanca que borra contribuciones afrodescendientes.