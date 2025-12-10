OYOFE Festival llega a Barcelona con su novena edición dedicada al Highlife

Del 11 al 14 de diciembre, Barcelona se prepara para recibir una de las citas más esperadas por las comunidades africanas y afrodescendientes en Europa. OYOFE Festival, reconocido como el mayor encuentro de danzas urbanas africanas del mundo, celebra su novena edición con la temática Highlife: de Accra a Lagos, un viaje cultural que conecta Ghana y Nigeria a través de la música, el cuerpo y la memoria colectiva.

OYOFE nació hace nueve años de la mano de Oulouy (Yao Dapre Georges Nicol), bailarín, coreógrafo y director artístico marfileño afincado en Barcelona desde hace más de dos décadas. Lo que comenzó como un encuentro de bailarines se ha convertido en un espacio de intercambio cultural que atrae a cientos de personas de Australia, Corea, Estados Unidos, Canadá, América Latina y toda Europa.

El festival mantiene una conexión directa con el continente africano. La mitad de los artistas invitados llegan desde África, devolviendo el protagonismo a quienes crearon y sostienen estas formas de expresión. Este año, 36 profesores internacionales impartirán 28 clases centradas en los estilos de Ghana y Nigeria, desde el azonto y el konto hasta el shaku y el naija fusion.

Highlife: la banda sonora de una resistencia alegre

La temática de esta edición, Highlife: de Accra a Lagos, no es casual. El highlife es un género musical nacido en las costas de Ghana a finales del siglo XIX, que mezcla ritmos africanos tradicionales con influencias del jazz, el swing y la música afrocaribeña. En los años 30, el highlife viajó a Nigeria de la mano de músicos ghaneses, donde se transformó incorporando patrones rítmicos asimétricos de la percusión tradicional nigeriana.

Este género representa la capacidad de las culturas africanas para dialogar, adaptarse y crear nuevas formas sin perder su esencia. El highlife fue la banda sonora de las luchas anticoloniales, la música de las celebraciones populares y el puente entre generaciones. Hoy, ese espíritu panafricano late en cada batalla, cada clase y cada encuentro de OYOFE.

Kong: un manifiesto contra el colonialismo desde el cuerpo

La novena edición de OYOFE abrirá con Kong (2024), la tercera obra escénica de Oulouy. Interpretada por Ordinateur y con la participación de la artista multidisciplinar namibia Xamques, esta pieza es un manifiesto performático que denuncia el imperialismo, el colonialismo y el capitalismo.

En Kong, Ordinateur encarna la figura del gorila de espalda plateada como sátira de la bestialidad de la mirada colonial occidental impuesta sobre los cuerpos negros-africanos. A través de un despliegue coreográfico que explora al máximo las posibilidades de un solo movimiento, Oulouy ofrece una reflexión cargada de simbolismo sobre las consecuencias del racismo estructural y la violencia histórica.

Oulouy no es nuevo en este tipo de propuestas políticas desde la danza. Su obra Black (2020), creada poco después del asesinato de George Floyd , fue una reflexión sobre la violencia y la emancipación de los cuerpos negros que recorrió escenarios de todo el mundo, desde el Perelman Performing Arts Center de Nueva York hasta el Suzanne Dellal Center en Tel Aviv. En 2024, Oulouy recibió el premio a mejor coreografía del año, consolidando su lugar como una de las figuras más importantes de las danzas urbanas a nivel internacional.

Un espacio para todas

Una de las apuestas más hermosas de OYOFE es su accesibilidad. El festival ofrece dos eventos paralelos que democratizan el acceso a la danza africana. El OYOFE Open Level Camp está diseñado para bailarines con nivel medio o avanzado, mientras que el OYOFE Beginner Camp abre las puertas a quienes se acercan por primera vez a estos estilos.

Cada día, después de las clases, habrá actuaciones, competiciones de coreografía, batallas, showcases y, por supuesto, fiestas. Porque OYOFE es alegría, es cuerpo en movimiento, es comunidad que se encuentra y se reconoce en el ritmo compartido.

La propuesta de OYOFE es un oasis de paz y celebración de la cultura africana, pero también un espacio de raíces, de conexión, de compartir historias que han sido silenciadas. Las danzas urbanas africanas llevan consigo memoria histórica, resistencia y una forma de habitar el mundo que desafía los relatos hegemónicos sobre los cuerpos negros.

En palabras del propio Oulouy, «bailar te enseña a tener confianza en ti, a escucharte, a poder expresar cosas que a veces con la boca es complicado». La danza se convierte así en lenguaje, en herramienta de construcción de identidad, en acto de rebeldía contra la invisibilización.

Construyendo comunidad afrodescendiente en Barcelona

OYOFE también representa algo fundamental para las comunidades africanas y afrodescendientes en Barcelona. En una ciudad donde los espacios de encuentro y celebración de la negritud siguen siendo escasos, este festival se ha consolidado como un referente. Oulouy fundó además la primera escuela de danzas urbanas 100% africanas y afrodescendientes en Barcelona, el OYOFE Studio, que ofrece clases regulares durante todo el año.

El festival atrae a personas de todo el mundo, pero su impacto local es innegable. Genera redes, crea oportunidades para artistas afrodescendientes, visibiliza talentos y ofrece un espacio donde la cultura africana se vive desde la contemporaneidad y el orgullo.

Cómo participar

El festival tendrá lugar en Tuset Studios (Carrer de Josep Argemí, 13-21, Esplugues de Llobregat). Todas las actividades del festival estarán disponibles en este espacio, desde las clases hasta las batallas, proyecciones y competiciones de coreografías.

Las entradas están disponibles en la web oficial de OYOFE .

Nuestra invitación

Desde Afroféminas celebramos espacios como OYOFE porque sabemos que la cultura es territorio de resistencia y de celebración. Este festival nos recuerda que nuestros cuerpos negros bailan, crean, denuncian y festejan. Que la diáspora sigue conectada con el continente. Que hay otras formas de contar la historia.

Si estás en Barcelona o cerca, si la danza te llama, si quieres vivir esos cuatro días de comunidad y ritmo, este es tu momento. Nos encantaría saber de tu experiencia.

Encuentra toda la información del festival en su página web y síguelos en Instagram

Redacción Afroféminas

