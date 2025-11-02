Laboratorios carcelarios: vigilancia, represión y medios en Palestina y Nueva Orleans

El periodista australiano Antony Loewenstein ha dedicado su carrera a cubrir el genocidio en Palestina . Su libro, The Palestine Laboratory: How Israel Exports the Technology of Occupation Around the World (El Laboratorio Palestino: Cómo Israel Exporta la Tecnología de Ocupación por Todo el Mundo), sostiene que los territorios ocupados se han convertido en un campo de pruebas global para tecnologías avanzadas de vigilancia, represión militar y manipulación mediática. Demuestra cómo las tecnologías y estrategias carcelarias desarrolladas en el Israel del apartheid se prueban en la Palestina ocupada, se exportan globalmente a otras naciones y policías, y cómo controlan y vigilan a las comunidades.

La ocupación sionista funciona como cualquier aparato carcelario o crisis humanitaria fabricada: es una industria capitalista rentable arraigada en un diálogo transnacional, represivo y tecnológico entre el liderazgo sionista y los jefes de los estados hegemónicos occidentales que aseguran.

Estos temas también surgen en el trabajo de la antropóloga Shreya Subramani. Su tesis doctoral, Carcerality in Transition: The Productive Relations of Reentry Governance in New Orleans (La Carceralidad en Transición: Las Relaciones Productivas de la Gobernanza de Reinserción en Nueva Orleans), es un estudio que examina cómo la gobernanza urbana racializada y la reforma carcelaria neoliberal impactaron la economía política de los programas de reinserción en la Nueva Orleans posterior al huracán Katrina.

Mientras Loewenstein estudia una ocupación militar en Oriente Medio y Subramani estudia la reurbanización capitalista del desastre en una ciudad del sur de Estados Unidos, los proyectos de ambos autores se ocupan de espacios disputados donde se innovan, refinan y exportan técnicas de control racial. Sus estudios muestran cómo tanto Nueva Orleans como Palestina pueden entenderse como laboratorios carcelarios, o espacios donde el Estado experimenta con nuevas formas de controlar y superexplotar a poblaciones marginadas.

Al combinar la idea de Loewenstein sobre la exportación de la violencia y el concepto de Subramani de «el terreno», podemos comprender mejor la lógica compartida que une las lógicas coloniales de asentamiento de la ocupación israelí y la reurbanización capitalista del desastre de Nueva Orleans.

El análisis transnacional de ambos contextos políticos revela las formas superpuestas en que la violencia del colonialismo de asentamiento y el capitalismo racial mantiene lo que Antonio Gramsci llamó «hegemonía blindada con coerción». Juntas, la Palestina ocupada y la Nueva Orleans post-Katrina aclaran por qué la violencia de asentamiento es esencial para que los regímenes coloniales refuten las soberanías palestina y nativo-americana, con el fin de subdesarrollar, desposeer y vigilar a las comunidades negras más afectadas por Katrina. Desde el Sur hasta Palestina, los pueblos colonizados se enfrentan a regímenes de asentamiento y proyectos de reasentamiento que desposeen espacios nativos y limitan o eliminan su libre movimiento.

Vigilancia Estatal

Loewenstein aborda la relación en constante expansión entre las fuerzas de seguridad estadounidenses e israelíes tras el 11 de septiembre. La Guerra contra el Terror creó nuevos mercados para sus tecnologías de contención, permitiendo al régimen aliado de asentamiento «vender su pericia mundialmente».

En una entrevista reciente con Loewenstein explicó: «Había una relación creciente entre las fuerzas policiales estadounidenses, el ejército y el ejército israelí. Muchas visitas de ida y vuelta, mucho tiempo en los países del otro, observando la represión del otro». Esta observación mutua y entrenamiento fomenta, enfatizó, «el complejo industrial fronterizo israelí», donde las técnicas probadas en Palestina migran a la vigilancia policial estadounidense y a una aplicación más amplia, y viceversa. Refiriéndose a su libro, señaló que Israel disfruta de una «vigilancia no regulada». Una de las observaciones más contundentes que Loewenstein me hizo fue que «Israel ha vendido una gama de herramientas de ocupación y represión que han sido probadas inicialmente en Palestina con palestinos». En su libro escribió sobre el software espía Pegasus del Grupo NSO, sistemas de reconocimiento facial biométrico, «vallas inteligentes» y drones de alta gama, y cómo todos debutaron en los territorios ocupados antes de ser comercializados en el extranjero.

Las agencias de la Unión Europea usan drones israelíes para monitorear el Mediterráneo y vigilar, en lugar de rescatar, a los migrantes. En su investigación sobre el asunto, la corresponsal internacional Sally Hayden encontró que el aumento del sentimiento antiinmigrante en Europa ha empujado a los legisladores de la UE a implementar políticas que impiden que los migrantes lleguen a sus fronteras, terminando sus esfuerzos por salvar a quienes intentan los peligrosos viajes a través del Mediterráneo y dejando el trabajo de rescatarlos a las ONG. Esta represión ha creado oportunidades lucrativas para la detención transnacional de inmigrantes, ya que Hayden informó que Libia y Túnez han aceptado fondos de la UE para detener a migrantes, muchos de los cuales son africanos y musulmanes, sometiéndolos a condiciones horribles en centros de detención libios.

Daniel Falcone

