La Justicia llega para Ruymán. Un paso en la lucha contra el racismo digital

La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha denunciado a Ricardo Ruymán Lorenzo Pérez por delito de incitación al odio. Esta decisión cierra meses de investigación impulsados por Acción Contra el Odio y nuestra denuncia inicial de octubre de 2024. La victoria es real, pero el camino que queda es aún más largo.

Ruymán no es un personaje menor en redes sociales. Con 564.000 seguidores en TikTok y el canal «Patrullas guanches canarias» llegando a 420.000 personas en Instagram, este influencer ultraderechista ha construido un imperio basado en la criminalización de migrantes. Sus mensajes sistemáticamente vinculan inmigración irregular con «robos, violaciones y asesinatos» sin prueba alguna.

Lo que hace particularmente tóxico su discurso es cómo afecta desproporcionadamente a personas migrantes y racializadas. Cuando Ruymán incita a «pelear como guerreros guanches» contra migrantes, habla de nosotras. De mujeres africanas, de mujeres latinoamericanas, de mujeres racializadas que ya enfrentan violencia sexual, laboral y institucional. Los pogromos xenófobos de Torre Pacheco muestran exactamente a dónde llevan estos discursos.

La denuncia y las medidas cautelares de retirada de contenidos son pasos necesarios. Sin embargo, exponen también las grietas del sistema. Las plataformas digitales permitieron durante meses que este contenido incitara al odio masivamente. La Justicia actúa, finalmente, cuando ya ha habido víctimas reales.

Esto es solo el comienzo. Ruymán es solo una pequeña parte de una red más amplia de agitadores que operan con total descaro en las redes, alimentando narrativas racistas cada día.

A los racistas del Estado español les decimos claramente que la impunidad se acabó. Afroféminas continuará denunciando, documentando, exigiendo. La Justicia llega lenta, llega incompleta, llega porque nos atrevimos a nombrar vuestro odio. Seguiremos aquí, vigilantes.

Afroféminas

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Relacionado