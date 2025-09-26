Una peli, una serie, un libro y un concierto para este fin de semana (del 26 al 28 de septiembre)

La peli…

«Ruth & Boaz» (2025) – USA

Dirigida por Alanna Brown

Una talentosa cantante abandona la escena musical de Atlanta para empezar de cero en un pueblo de Tennessee, donde cuida de una viuda mayor. En ese nuevo espacio encuentra amor, propósito y también el peso del pasado que no desaparece.

🖤¿Por qué verla? Porque reinterpreta una de las historias bíblicas más icónicas desde la mirada contemporánea, con mujeres negras como protagonistas de poder, dolor y reconstrucción.