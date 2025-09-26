Una peli, una serie, un libro y un concierto para este fin de semana (del 26 al 28 de septiembre)

Septiembre se nos escapa de las manos y el otoño ya asoma con sus nubes y la vuelta del café caliente. Pero aún queda un fin de semana para jugar a despistarnos. ¿Quedarse en casa no es tan mal plan? Te lo ponemos fácil: aquí van cuatro planes para despedir el mes con cine, series, literatura y ritmos que te harán mover el cuerpo y la imaginación.
La peli…
«Ruth & Boaz» (2025) – USA
Dirigida por Alanna Brown
Una talentosa cantante abandona la escena musical de Atlanta para empezar de cero en un pueblo de Tennessee, donde cuida de una viuda mayor. En ese nuevo espacio encuentra amor, propósito y también el peso del pasado que no desaparece.
🖤¿Por qué verla? Porque reinterpreta una de las historias bíblicas más icónicas desde la mirada contemporánea, con mujeres negras como protagonistas de poder, dolor y reconstrucción.
📍¿Dónde verla? Netflix
La serie…
«Small Axe» (2020) – Filmin
Las cinco películas que componen Small Axe narran la vida de la comunidad afrocaribeña londinense en las décadas de 1960 a 1980: racismo institucional, resistencia cultural, música, identidad y memoria. Una obra maestra de Steve McQueen.
🖤 ¿Por qué verla? Porque no es solo ficción; es historia negra europea contada desde dentro, con fuerza y verdad.
El libro…
«Lengua mutante» Varias Autoras (Pie de Página, 2025)
Lengua mutante es un libro colectivo que explora cómo la lengua se transforma para abrazar la diversidad. En él, diferentes voces reflexionan sobre no binarismo, anticapacitismo, intersexualidad, antirracismo, gordofobia, especismo y enseñanza de ELE, cuestionando normas y ampliando horizontes. Una invitación a reinventar el lenguaje como herramienta viva para un mundo más justo.
🖤 ¿Por qué leerlo? Porque nos recuerda que la palabra y el lenguaje no son neutros: resistir también pasa por hablar, nombrar y reivindicar nuestra diversidad. Comprar
Y un concierto…
«Lubiana» ARTE Concert
Cantautora, arpista y exploradora sonora con raíces camerunesas. Su música mezcla elementos africanos, soul y pop contemporáneo, generando una experiencia íntima y expansiva.
🖤 ¿Por qué escucharlo? Porque su voz y su kora tejen puentes entre continentes y memorias; porque pocas músicas suenan tan al mismo tiempo suaves y contundentes.
