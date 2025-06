8 peinados afro que también son resistencia (sí, con r de rebeldía)

Nuestro pelo es mucho más que pelo. Es historia y política, pero también orgullo. Y sí, también es belleza, pero de la nuestra, no la que nos quieren imponer. Cada peinado afro que llevamos tiene detrás siglos de creatividad y nuestras historias de supervivencia. No es casualidad que durante tanto tiempo hayan querido esconderlo, controlarlo o directamente prohibirlo.

Aquí van 8 peinados afro que no solo son resistencia

Cornrows Afro Libre Bantu knots

1. Cornrows (las trenzas pegaditas de toda la vida)

Se llaman cornrows y no son nuevas. En tiempos de esclavitud, se usaban para esconder semillas… y hasta para trazar mapas de escape. Sí, mapas. Así de ingeniosas éramos (y seguimos siendo). Hoy, llevarlas es seguir diciendo: no van a borrar nuestra historia.

2. Afro libre, sin domar, sin pedir permiso

El afro natural es una declaración. Angela Davis no lo llevaba por moda, lo llevaba como quien se planta y dice: así es mi cabello y así me represento. En pleno 2025, todavía hay gente que lo ve “poco profesional”. Pues que se acostumbren. Este pelo es político.

3. Bantu knots (los moñitos con historia)

Estos mini moños enrollados vienen de los pueblos bantúes y son pura tradición africana. Antes los despreciaban; ahora, cada vez que los llevamos, nos estamos reconectando con nuestras raíces. No son “raros”, son ancestrales. Y bellísimos.

4. Dreadlocks (y no, no son solo una moda)

Dreadlocks Trenzas Fulani Box braids Threading Tapered cut

Las rastas tienen una historia poderosa, sobre todo dentro del movimiento rastafari, como símbolo de resistencia espiritual y social. No las llevamos para ser “boho chic”. Las llevamos porque no queremos encajar en lo que este sistema espera de nosotras.

5. Trenzas Fulani (las trenzas con joyas, hilos y mucha actitud)

Las mujeres Fulani han llevado este peinado desde siempre. Con trenzas finas y adornos como cuentas o conchas, estas trenzas cuentan cosas: de dónde vienes, quién eres, cuánta historia llevas. ¿Te parece pura estética? Pues es identidad en estado puro.

6. Box braids (esas trenzas largas que no se explican, se viven)

Si alguna vez te han dicho “cuánto te duran esas trenzas” o “qué peso”, sonríe. Porque las box braids son libertad: no alisado, no quemaduras, no depender de que tu pelo “se vea bien”. Además, nos hacen sentir diosas, ¿o no?

7. Threading (cuando el hilo se convierte en arte)

¿Sabías que en países como Nigeria o Ghana usan hilos para peinarse creando formas alucinantes? Se llama threading y no solo protege el pelo: es arte, es tradición, es resistencia al olvido. Que nadie te diga que es “demasiado raro”. Es demasiado todo.

8. Corte afro con diseño (el famoso tapered cut)

Más cortito por los lados, volumen arriba, líneas marcadas… este afro moderno es todo lo contrario a “descuidado”. Es estilo, es comodidad y es fuerza. Porque no necesitamos alisar nada para ser elegantes.

Nuestros peinados son formas de resistir a siglos de racismo, de colonialismo y de imposiciones. Son maneras de querernos tal como somos. De recordar que nuestra imagen es una forma de lucha.

Así que la próxima vez que te hagas trenzas, nudos, rastas o lo que te dé la gana, recuerda, estás haciendo más que un peinado.

Redacción Afroféminas

