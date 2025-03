Lizzo denuncia el maltrato a las mujeres negras en el mundo de la música

Lizzo ha respondido a los críticos de su música y ha abordado en X el tratamiento «más amplio»repugnante» que reciben las mujeres negras en la música.

La cantante de ‘Truth Hurts’, que recientemente anunció su nuevo álbum ‘Love In Real Life’ y lanzó sencillos que incluyen la canción principal y ‘Still Bad’, regresó a la plataforma para abordar varias críticas sobre su trabajo y su lugar en la cultura pop contemporánea.

“Decir que mi estilo de ‘poptimismo’ no funciona en un mundo pos-COVID es una tontería… como si no hubiera publicado ‘About Damn Time’ después de la pandemia”, escribió Lizzo. “Como si no hubiera escrito ‘About Damn Time’ para que fuera un himno postconfinamiento que nos inspirara a salir y a reunirnos de nuevo… y, por cierto, lo conseguí”.

La cantante continuó hablando del contexto más amplio de las mujeres negras en la música, afirmando: «Creo que ver y escuchar a una mujer negra hacer música auténtica con una alegría radical provoca en la gente un sentimiento de tristeza… pero sigo los pasos de Janet, de Funkadelic, de Earth Wind and Fire… nadie lo hace como yo para nosotras. Y me mantengo firme en esa postura».

Hablando sobre el título del álbum, Lizzo explicó: «Creo que la vida real es el único lugar donde existe el amor. Creo que he confundido la gratificación que se obtiene de las redes sociales con amor. Porque hubo una época en la que no me conectaba con mis seres queridos o en la que me sentía aislada, desolada, en ciertos momentos de mi vida. Internet era el único lugar donde me sentía visible y apreciada».

Añadió: «Creo que cuando deja de ser ese espacio seguro y se convierte en un lugar muy tóxico y destructivo, tu autoestima también se destruye. Tuve que descubrir en los últimos dos años, un año y medio, que por muy bien que se sienta recibir elogios en línea y ser amada por la gente a través de una pantalla, el verdadero amor surge cuando estás en el mundo real conectando con la gente».

Redacción Afroféminas

