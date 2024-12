Afroféminas denuncia a varios internautas por amenazas de muerte y violencia ante la Fiscalía General del Estado

Desde la Asociación Afroféminas, dedicada a lucha contra el racismo y la promoción de la igualdad, hemos presentado el pasado jueves una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado en respuesta a una serie de amenazas graves y mensajes de odio recibidos a través de nuestra cuenta oficial de Instagram. Los mensajes, que incluyen expresiones específicas de violencia sexual y amenazas de muerte, representan un ataque directo contra las integrantes de la asociación y buscan deslegitimar y amedrentar nuestra labor en defensa de los derechos humanos y contra la discriminación. Estos hechos constituyen posibles delitos penales y no los vamos a dejar pasar. La impunidad con que actúan estas personas, que en algún caso ni siquiera esconden su identidad, pone de relieve la urgente necesidad de abordar de manera efectiva la creciente violencia digital dirigida hacia colectivos vulnerables y activistas, casi siempre mujeres.

En concreto, la denuncia detalla dos mensajes especialmente alarmantes enviados por usuarios identificados en dicha red social. Entre las amenazas, se incluyen expresiones como:

«No te deseo nada malo, sólo QUE TE VIOLEN EN GRUPO y te dejen el culo como la boca del metro» , enviado por D.A.

«Ojalá os muráis y SI NADIE OS MATA OS MATARÉ YO, hijas de puta» , enviado por P.Y.

Estas amenazas fueron recibidas cuando decidimos visibilizar que había organizaciones de extrema derecha que estaban fomentando odio xenófobo aprovechando la cobertura de la ayuda a los damnificados de la Dana en Valencia . Recibimos ataques muy serios fomentados por algunos influencers extremistas. Estos ataques intentaron intimidarnos y deslegitimar nuestra labor antirracista. Sin duda estaban motivados por ser mujeres y ser negras. La denuncia incluye referencias a publicaciones en otras redes sociales que han difundido información personal de una de sus representantes con una intención claramente intimidatoria y de señalamiento.

La denuncia, presentada por el equipo jurídico de Afroféminas, argumenta que estos hechos podrían ser constitutivos de delitos de amenazas agravadas, conforme a los artículos 169 y 170.1 del Código Penal. Además, se ha solicitado a la Fiscalía la suspensión cautelar de las cuentas responsables de estos mensajes mientras se desarrolla la investigación, con el fin de evitar mayores daños y proteger a las víctimas.

Este tipo de actos no solo son un ataque directo a nuestra integridad, sino a los valores democráticos de igualdad y respeto que promovemos. No vamos a permitir que el odio y el racismo condicionen nuestro trabajo. Estas amenazas no nos harán retroceder.

Con esta denuncia, en Afroféminas reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos fundamentales y hacemos un llamamiento a las autoridades para que tomen medidas contundentes contra el discurso de odio y la violencia digital. Estos ataques no solo nos afectan a nosotras, también buscan generar un clima de miedo entre quienes luchamos por la igualdad y la justicia social.

SEGUIMOS NECESITANDO TU AYUDA PARA DEFENDERNOS LEGALMENTE DE ESTOS ATAQUES:

