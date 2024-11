El Carnaval de Tenerife y la representación simplista de África

El 18 de febrero de 2024 el ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife anunciaba la temática del próximo carnaval de la ciudad chicharrera: “Secretos de África”. Elegida por decisión popular frente a otras temáticas como “Antigua Grecia”, “Reino del Hielo» o “Japón Tecnológico», esta contó con el 35,5% de los votos (7.290 votos en total).

Blackface de los ganadores del concurso de murgas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2022 / Andrés Gutiérrez

La temática seleccionada apela a los imaginarios simplistas de África: reduce las realidades de más de cincuenta países al tratar el continente en su conjunto. Esta visión del continente en su totalidad lo que se hace es homogeneizar historias, lenguas, culturas, tradiciones, etc., tentando así a una idea vaga en oposición a la realidad particular y concreta de cada uno de los países. La palabra “secretos” se relaciona con el exotismo que invita a explorar un continente desconocido, retrotrayéndonos así al periodo de la colonización europea y su misión civilizadora cargada de violencia hacia los pueblos africanos.

Hablamos de un momento concreto en el que la comunidad autónoma de Canarias ostenta la tutela de miles de menores migrantes sin referentes familiares, protagonizando titulares a diario que cosifican a los menores, desubjetivizándolos y convirtiéndolos en meras cifras a repartir en el territorio español. La deshumanización de la infancia y adolescencia africana por parte de las administraciones públicas da luz verde a que otros agentes de la sociedad se sumen al discurso y actitudes hostiles, que los ven como un problema. ¿Cuál es el tipo de representación que niños, niñas y adolescentes van a encontrar en este evento? ¿Personas blancas haciendo uso del blackface para pasar un buen rato? La práctica del blackface se remonta a la época de la esclavitud, en donde las personas negras esclavizadas eran representadas por personas blancas, ridiculizándolas y estereotipándolas. En la actualidad se da una situación similar: está pendiente de aprobación una Iniciativa Legislativa Popular que aboga la regularización de miles de personas migrantes que se encuentran en España (entre ellas, de nacionalidades africanas), personas que debido a su situación administrativa irregular se ven obligadas a aceptar trabajos en los sectores más precarizados (agricultura y cuidados), y que por el contrario no pueden acceder a ningún servicio social disponible para el resto de la ciudadanía. ¿A quiénes va dirigida la celebración del carnaval? Las identidades no son un disfraz y lo son menos cuando se da una relación jerárquica entre algunas de ellas. Una vez más, la representación del continente africano viene dada por un actor occidental, quien tergiversa el carácter racista de la temática en un motivo intercultural. Las representaciones no se dan en el vacío, es fundamental acudir a la historia para determinar que este tipo de prácticas no pueden seguir reproduciéndose en el presente.

“Secretos de África” es propuesta a votación sin tener en cuenta a las personas africanas que residen en la comunidad autónoma e igualmente importante, sin tener un equipo profesional que represente la diversidad de identidades en las administraciones públicas, con formación y sensibilización en diferentes aspectos como el racismo. Esto además refleja la exclusión racial de los perfiles africanos en determinados espacios profesionales, una realidad en la comunidad autónoma de Canarias. Por otra parte, tampoco considera la permanente criminalización a la que están sujetas las personas africanas y migrantes, criminalización que ha sido agudizada especialmente con la afluencia migratoria de la Ruta Atlántica desde agosto de 2023 . Así lo muestran los índices de delitos de odio, que han aumentado en el último año, concretamente aquellos con motivo de racismo y xenofobia. Sin embargo, se estima una cifra mayor al reparar en que muchos de los delitos de odio racistas no son denunciados por falta de información sobre los medios de denuncia disponibles, por el racismo institucional al que están expuestas las personas racializadas o por miedo a posibles represalias entre otros.

Por todas las razones aquí expuestas, denunciamos “Secretos de África” como una temática racista que no cumple con las condiciones mínimas y necesarias para plantearse como una oportunidad de cohesión social; por el contrario, presenta numerosos factores propicios para la continuidad impune de imaginarios simplistas y de relaciones asimétricas.

Indhira García Belda

Investigadora de Relaciones Internacionales – Migraciones



Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Relacionado