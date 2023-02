Whitetinos. ¿Qué pasa Cuando los blancos del sur migran al norte?

Las Tres Razas o Igualdad ante la Ley , ca. 1859, Francisco Laso , Perú

Este texto es el resultado de años de observación y debate con otras mujeres negras del sur global sobre el “antirracismo” en España, sus “activistas antirracistas”, principalmente los que han venido del sur global, concretamente los que vienen de Latinoamérica, que son de mayoría blanca/blanca mestiza, y sus discursos.

Primero explicaré lo que son los whitetinos.

Whitetinos es el termino en spanglish, que se empieza a utilizar por algunos activistas negros y afrolatinos en Estados Unidos (poco a poco, con mucha dificultad, los negros estamos empezando a hablar sobre esto en España) para denominar a los blancos/blancos-mestizos latinoamericanos que encabezan y se apropian de las luchas antirracistas negras e indígenas en el Norte Global. Surge de la unión de la palabra white= blanco, y tinos, la abreviación de latinos.

Los blancos/mestizos latinos son personas que han crecido en la jerarquía racial Latinoamericana como blancos, con toda una estructura de privilegios raciales en sus países de origen. En América Latina están en la pirámide racial en el lado de la opresión. En Latinoamérica sabemos muy bien quien es blanco/blanco-mestizo, quien es indígena y quien es negro. No existe esto de que solo por venir de Latinoamérica automáticamente alguien es “radicalizado y oprimido”. En el sur global también hay opresores y oprimidos: La pirámide de privilegio racial existe si, y esto es indiscutible.

Hecha la explicación vamos a lo que importa.

La estructura racista y negrofóbica son la base de todo el continente latinoamericano, mientras tanto los blancos/blancos-mestizos que inmigran al norte global, se sacan de la chistera su supuestos ADN y dicen tener un abuelo, o un bisabuelo negro o indígena para evitar mirar su proprio racismo mientras se mueven en el antirracismo con sus pieles blancas/blancas mestizas con su discurso sobre el mito del mestizaje en Latinoamérica para convencer a todos de que son “racializados”, como si en nuestro continente fuera el paraíso en la tierra para indígenas y negros. Es una manera de ocultar su culpa en todo el racismo existente en Latinoamérica. Esto solo sirve para borrar y silenciar a los verdaderos oprimidos de Latinoamérica; los indígenas de verdad y los negros.

Como ya dije anteriormente, en Latinoamérica sabemos muy bien quien son los blancos/blancos-mestizos, los auténticos indígenas y los negros. ¿Por qué de repente, al emigrar, empiezan los blancos/blancos mestizos latinoamericanos con su daltonismo y sus apropiaciones? Sus pieles blancas/blancas-mestizas sigue proporcionándoles un privilegio .

La realidad es que ni las políticas de nuestros países, ni sus policías nunca estuvieron confundidos sobre quien es negro, quien es indígena y quien es blanco/blanco-mestizo. Los sistemas establecidos para proteger la supremacía blanca postcolonial en América Latina siempre han funcionado de maravilla, y siguen funcionando aun cuando los blancos/blancos-mestizos migran al norte global y se apropian de una “ascendencia indígena” o negra. En sus países natales nunca tuvieron esos ancestros, nunca fueron perseguidos, ni siquiera hicieron este “activismo antirracista”. Solo lo hacen en el norte global.

El problema es que los blancos del norte no los consideran blancos. Aquí tienen que hacer trabajos que los proprios whitetinos juzgan inferiores. En sus países trabajaban en bancos, eran médicos, psicólogos, profesores, etc. En el norte no les dejan seguir perteneciendo a la casta que pertenecen en sus países de origen.

También están los que llegan aquí como estudiantes creyéndose los reyes del mambo. Estudiar en Latinoamérica cuesta caro y no todos tienen este privilegio. Suelen ser personas de mucho dinero los que pueden permitirse estudiar, y sobre todo estudiar en el extranjero. Pero cuando llegan aquí no les ven como sus iguales. Tienen que desempeñar trabajos que no aceptarían en sus países. Por esto repiten tanto que en sus países tenían una profesión y aquí no les dejan ejercer. Esta la más clara demonstración de casta racial del sur global.

Los verdaderos indígenas y negros de Latinoamérica fueron y siguen siendo brutalizados por las políticas de exterminio y blanqueamiento de nuestros países. Fuimos y seguimos siendo perseguidos y masacrados por la policía, nos prohíben la entrada en bares o centros comerciales porque somos fácilmente identificables como negros e indígenas. Nos impiden el acceso a la educación y puestos de trabajo y nos confunden con marginales aun cuando, con mucho esfuerzo, y superando todas las barreras raciales que nos imponen, conseguimos la formación suficiente para esto. Nuestro color de piel, nuestros rasgos físicos, nuestro pelo natural, nuestra religiones de matrices africanas (o cultos indígenas reales), nuestra cultura y ahora hasta nuestra forma de alimentación, siguen siendo motivo para perseguirnos, silenciarnos, exponernos y matarnos en Latinoamérica.

Aquí cualquier blanco/blanco-mestizo latinoamericano tiene y tendrá más privilegios que cualquier negro, vengan de donde vengan. Por mucho que utilicen los papeles como excusa para justificar y alguna vez hasta atacar a negros u brown people con pasaporte europeas por tener una nacionalidad europea. Ellos aun no han entendido que hay claras jerarquías raciales, que son claramente por el color de la piel aquí, donde ellos blancos/blancos mestizos de piel clara también siguen manteniendo sus privilegios. No hace falta mucho para darse cuenta de esto, es solo mirar el color de piel de los que los blancos españoles mas escuchan en este “antirracismo” español, y cual es la “teoría” que tanto se habla para aferrarse a este discurso de los pobres blancos-mestizos que no son aceptados como blancos en el norte global.

Hablemos de la teoría de la decolonialidad que tiene fuerte poder en la casta blanca/blanca-mestiza latinoamericana en el norte global. La teoría de la decolonialidad solo son blancos del sur global, queriendo enseñar a los blancos del norte global a no tratarlos como ellos tratan a los negros e indígenas de verdad en el sur global. ¿No os parece raro que todos los grandes pensadores de está teoría sean blancos y blancos-mestizos latinoamericanos que fueron a estudiar en el norte? No me voy a extender mucho en este asunto pero les invito a buscar a sus grandes pensadores, y examinarlos. Ya adelanto que no veréis a los pensadores negros que contribuyeron a esta corriente de pensamiento, con el anticolonialismo, porque fueron completamente invisibilizados, por su color de piel, si señores… Los whitetinos ganan fortunas dando charlas de “decolonialidad” en el norte global, hacen carreras, escriben libros, montan sus colectivos chiringuitos donde siempre será presidente alguna whitetina/whitetino y pocos negros del sur vais a ver en estos colectivos, a no ser que sean para ser utilizados de escalera. Luego, cuando ya no les necesiten utilizar, empezaran a difamarlos para ensuciar su nombre, para intentar sacarlos de los medios antirracistas y así los whitetinos seran los reyes de la lucha antirracista. También vale para la gente LGBTi porque los espacios de whitetinos están plagados, no solo de racismo anti negro, como también de homofobia, transfobia etc… Delante de los blancos del norte son muy diversos y muy abiertos pero de puertas para dentro, cuando no están los blancos españoles que les financian el chiringuito, empieza el racismo antinegro y la lgbtifobia.

Se que muchos whitetinos vendrán a llorar en mis perfiles a hacer autocrítica, para darse cuenta del espacio que roban y el daño que hacen a muchas personas negras por sus egos de blancos-mestizos heridos, y ya les aviso que a mi, vuestras lagrimas no me importan. Me importan más las lagrimas de las personas a las cuales utilizáis e luego difamáis e intentáis eliminar de los medios antirracistas.

