La empatía nunca es para nosotros

La empatía no cuesta nada, tampoco debe haber requisitos para obtenerla, ni restricciones por la nacionalidad. Debe ser como el aire, válida para todos los seres humanos. Se trata de ética.

En la mayoría de los museos europeos hoy en día lucen piezas únicas robadas a lo largo de la historia humana de casi todo el mundo, especialmente de África, y Medio Oriente.

Y lo peor es que cuando uno de los países dueños de estas piezas piden el derecho a que se las regresen, lo rechazan directamente presumiendo que son los legítimos dueños de las piezas mostrando los documentales.

Por ejemplo, el Busto de Nefertiti pertenece a Alemania, y en el Museo de Quai Branly en Francia, hay más de setenta mil piezas únicas de Etiopía, que pertenecen a los galos. Son solo algunos ejemplos de lo que pasa en casi todos los países europeos con pasado colonial. Todas las piezas fueron robadas durante la colonización europea a África, América y oriente Medio.

En el caso de Egipto hay una batalla que se devuelvan las piezas egipcias, miles de objetos excepcionales, que están en Alemania, Francia, Italia, Inglaterra, etc.

La respuesta a esta polémica siempre es la misma: “Es que nosotros las podemos proteger, y guardar mejor”. Al parecer los países del tercer mundo no tenemos recursos, ni derecho a proteger nuestra cultura, e historia. Siempre se saca gran provecho de los países de tercer mundo, pero nunca recibimos nada a cambio.

Siempre, cuando hay una catástrofe en cualquier parte del mundo, aparece la empatía, y se empiezan a lanzar hashtags #PRAY FOR…. (Rezar por…) la gente cambia las fotos de perfil, como un acto solidario sentimental.

Hay personas que ni siquiera saben dónde cae este o aquel país, ni que idioma se habla ahí, pero la empatía juega su parte, sacando lo mejor de nosotros, igual el caso de la guerra en Ucrania. Todos nos ponemos en la piel del otro, de que en cualquier momento podemos vivir lo mismo, convertir en refugiados, escapando de la guerra, buscando un sitio donde encontrar algo de paz, y seguridad.

Inconveniente, la empatía no es válida o igual para todos, al menos en el tercer mundo, no es para los que mueren todos los días intentando cruzar el mediterráneo. Con la violencia sufrida por los palestinos, que viven hace muchísimo tiempo con condiciones terribles, no vemos el mismo compromiso, ni tampoco nadie habla sobre el conflicto en Malí, o sobre la guerra de Yemen, etc. Nuestras tierras solo valen para ser conquistadas, robadas, pero compartir sentimientos, no.

Guerras, volcanes, terremotos, nunca llegaremos a ser dignos para recibir la misma empatía.

Lo que está ocurriendo ahora alrededor del terremoto de Siria, y Turquía, es una catástrofe de enormes dimensiones. Turquía está en mejores condiciones que Siria, ya que pueden llegar las ayudas humanitarias. En Siria la situación es escalofriante, no se permite enviar ayudas, ni siquiera hay recursos para apoyar en momentos así, hospitales destruidos, hasta las casas que cayeron por el terremoto estaban en malas condiciones por los bombardeos.

Y en medio de todo ese dolor parece la revista Charlie Hebdo, con una ilustración que rezaba “YA NO ES NECESARIO ENVIAR TANQUES”

Ironizar la catástrofe nunca fue libertad de expresión como dice la revista francesa.

Pero qué raro que solo la revista utiliza el humor con los del tercer mundo, un barco de refugiados ahogando, hacen dibujo de africanos, y dicen es humor, gente mueren por terremoto, dicen es humor, libertad de expresión, una pregunta ¿Por qué no vimos este humor con la tragedia de los ucranios? – O será porque los sirios y turcos no son lo bastante incivilizados para vuestra empatía.

Es la facilidad para hacerlo, y crueldad a la vez. Tú estás en casa o en la oficina escribiendo un artículo, o haciendo un dibujo que se burla del dolor del otro, con la calefacción puesta y con toda la seguridad del mundo, tu bebida caliente al lado. Mientras hay niños muriendo congelados debajo las piedras. Muchas personas perdieron todo que tenían en un instante, incluido a todos sus seres queridos.

Burlarse de la muerte, jamás será humor.

Nourhán Elshamy Interprete cultural egipcia. Defensora de los derechos humanos.

