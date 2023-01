Chinonye Chukwu acusa de misoginia racista a los Oscars

Chinonye Chukwu

La directora Chinonye Chukwu acusó a Hollywood de “misoginia descarada hacia las mujeres negras” después de que su película Till no fuera nominada al Oscar.

Till se basa en la historia real de una madre que buscó justicia después de que su hijo Emmett Till fuera linchado en 1955. La estrella de la película, Danielle Deadwyler, había sido nombrada el martes en la categoría de mejor actriz por su interpretación de Mamie Till-Mobley. Pero ella no fue nominada, y no había estrellas negras en las listas de actores principales.

Angela Bassett de Black Panther: Wakanda Forever es la única actriz negra nominada a un Oscar este año, en la categoría de mejor actriz de reparto. En los últimos años, la Academia ha nominado a Cynthia Erivo, Viola Davis y Andra Day en la categoría de mejor actriz.

Chukwu, quien escribió y dirigió Till, publicó un mensaje en Instagram en una aparente referencia a la falta de nominaciones de su película.

Ella dijo: “Vivimos en un mundo y trabajamos en industrias que están tan agresivamente comprometidas con defender la blanquitud y perpetuar una misoginia descarada hacia las mujeres negras.

“Y todavía.

“Siempre estaré agradecida por la mayor lección de mi vida: independientemente de cualquier desafío u obstáculo, siempre tendré el poder de cultivar mi propia alegría, y es esta alegría la que seguirá siendo una de mis mayores formas de resistencia. .”

Su mensaje se publicó junto con una foto de ella con la activista de derechos civiles Myrlie Evers-Williams, quien aparece en la película.

Emmett Till tenía 14 años cuando fue brutalmente asesinado después de que una mujer blanca dijera que la había acosado en una tienda.

Su muerte impulsó el movimiento por los derechos civiles, y su madre insistió en que el ataúd permaneciera abierto para que las miles de personas que presentaban sus respetos en Chicago pudieran ver sus heridas.

Deadwyler obtuvo excelentes críticas por su interpretación de Mamie Till-Mobley. Mark Kermode que dio “una actuación digna de premios”, mientras que el crítico de cine de The Times, Kevin Maher dijo que la actriz tenía “un certificado de Oscar”, y agregó: “Las nominaciones, como mínimo, están pendientes”.

Fue nominada a un Bafta la semana pasada, pero los Oscar la pasaron por alto, al igual que a Viola Davis, quien también estaba entre las favoritas para ser nominada al Oscar a la mejor actriz, por The Woman King.

Jalyn Hall como Emmett Till y Danielle Deadwyler como Mamie Till-Mobley en “Till“

Las nominadas en la lista final fueron Cate Blanchett, Ana de Armas, Andrea Riseborough, Michelle Williams y Michelle Yeoh.

Tampoco ninguna mujer está nominada en la categoría de mejor dirección, aunque Women Talking, dirigida por Sarah Polley, está nominada a mejor película. El campo general está encabezado por Everything Everywhere All At Once, sobre una mujer china, interpretada por Yeoh, que salta a través de los multiversos como diferentes versiones de sí misma.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, que organiza los premios Oscar, no han querido hacer declaraciones.

Los premios Oscar han sido criticados por su falta de diversidad en los últimos años. El hecho de no nominar a actores negros o de minorías en 2016 provocó una fuerte reacción, con estrellas de cine boicoteando la ceremonia y el surgimiento del movimiento #OscarsSoWhite en 2015.

Condujo a una promesa de la Academia de duplicar el número de miembros femeninos, negros y de minorías étnicas, un objetivo que dijo que cumplió en 2020 .

