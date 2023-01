La persecución de los negros en el sistema de campos nazi

1.Clarence Lusane, Hitler’s Black Victims: The Historical Experiences of Afro-Germans, European Blacks, Africans, and African Americans in the Era nazi , (Nueva York: Routledge, 2002), 98

2.Robbie Aitiken y Eve Rosenhaft, Black Germany: The Making and Unmaking of a Disapora Community 1884-1960 (Reino Unido: Cambridge University Press, 2013), 274