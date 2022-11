Black ASMR. Una experiencia afrosensorial

La Respuesta Sensorial Meridiana Autónoma (ASMR, por sus siglas en inglés), se ha establecido de manera lenta pero segura como una subcultura de Internet. Se pueden encontrar videos de personas (‘ASMRtists’ como se les conoce) susurrando o rozando, micrófonos para provocar una sensación de hormigueo relajante en YouTube y TikTok.

ASMR hace referencia a una respuesta biológica, que tiene como principal característica la sensación de hormigueo en la cabeza. Como explica la psicóloga Yashira los ASMR: “son estas respuestas que muchas personas, al ver o escuchar sonidos, tienen. Como por ejemplo, el rozar una brocha en un micrófono, romper papel o pasar el lápiz suave por un papel. Muchas personas describieron que sienten relajación al escuchar esos sonidos. Es como una especie de hormigueo por el cuero cabelludo que les da relajación”.

El objetivo, por lo general, de estos vídeos o audios es ayudar a relajar al espectador. Actualmente, hay un sinnúmero de contenido en Internet en este formato que aparece al colocar las siglas ASMR en el navegador. Las plataformas en donde más se pueden encontrar estos vídeos son YouTube y TikTok.

¿Pero existe una experiencia experiencia Black ASMR? Como casi siempre, lo hecho para negros llega más tarde y con más dificultad, pero eso está cambiando. Una experiencia Black ASMR única, diseñada para ayudar a los espectadores negrxs a experimentar una mayor sensación del popular “hormigueo cerebral”, se está apoderando de Youtube. En algunos casos, las sensaciones son tan grandes que los videos ayudan a los espectadores negros a vencer a su insomnio, ansiedad y confrontar su trauma capilar.



Muchos de estos vídeos ASMR utilizan el cabello, cepillado, acariciado, masajeado, etc. y es cierto, que hasta que empezaron a proliferar los vídeos de cabello afro, para muchas personas afrodescendientes era extraño ver a personas que no se parecían a ellas y no conseguían conectar con la experiencia sensorial.

Pero ahora ya hay muchxs creadorxs de contenido afrodescendientes que tienen ASMR para ti. Si alguna vez has experimentado el alivio de las trenzas apretadas que se calman con aceites fríos o finalmente quitas esas trenzas antes del día del lavado, entonces las páginas de YouTube como, Gentle Sunset ASMR , Trigger The Tingles ASMR , Dejakey , Black Girl Magic ASMR son una deliciosa fiesta para los ojos (y los oídos). En pocas palabras: cuanto más se acerque a nuestro tipo de cabello natural, es más probable que sientas la satisfacción y la calma que caracterizan a ASMR.

Tener algo específicamente diseñado para ayudar a las personas negras a relajarse es incluso más profundo que simplemente ayudarlo a conciliar el sueño (se dice que el 82% de las personas usan ASMR para según Sleep Foundation). Puede ayudar a cambiar la forma en que nos vemos a nosotras mismas, cómo te quieres y te tratas. es decir tiene que ver con el autoamor.

También hay otros creadores ASMR afro que no se centran en el cabello como ASMRTheChew, Batala’s ASMR o Annura

Desde Afroféminas te invitamos a que visites a los creadores de ASMR enlazados y a que experimentes esta experiencia afrosensorial. No todas las personas consiguen experimentar esta sensación, pero si tú eres una de ellas, lo vas a disfrutar.

