Igualdad vs Tradición

Al crecer en el suroeste de Nigeria, mi experiencia durante la mayor parte de mi infancia no estuvo determinada por la igualdad, sino por la necesidad de aferrarme a ciertas tradiciones y formas de vida que aparentemente se estaban deteriorando con cada nueva generación.

Por ejemplo, es norma en mi cultura y en varias otras culturas nigerianas que un novio pague una dote a la familia de su novia. Si bien esto parece bastante inofensivo, siempre pensé que era sexista y degradante para la novia. ¿Por qué pagar por un ser humano si supuestamente no se lo compra? ¿Por qué ponerle precio a una mujer y decir “esto es exactamente lo que vales”? Hace poco descubrí que en la mayoría de los casos, después de que se ha pagado la dote, el padre de la novia u otro miembro de la familia lleva al novio a un lado para devolverle el pago y decirle: “No te vendo a mi hija. Si la maltratas, te la llevaré de vuelta”. Tradiciones como esa no me convencen.

Hace un tiempo conocí la historia de una mujer yoruba que se casó y, según la tradición, se suponía que debía arrodillarse ante su esposo (como las mujeres yoruba deben arrodillarse ante los ancianos y los hombres yoruba deben postrarse ante los ancianos) y decir que ella se somete a él. Pero en un giro de los acontecimientos, la novia y el novio les dijeron a sus mayores yoruba que no se arrodillaría ante él, ya que él es su igual y su compañero, no su mayor, y que no pronunciaría la palabra “sumisión” en referencia a la relación de ella con su marido. Si bien muchas personas jóvenes quedaron impresionadas y orgullosas de este incidente, la mayoría de las redes sociales nigerianas no lo estaban. La novia a recibir insultos en las redes e incluso se afirmaba que ella y su actitud eran parte de las causas por la cual la cultura africana está muriendo.

No puedo decir que no entendí ambos lados de este argumento, así que simplemente diré esto: es lícito aferrarse a la tradición si no tiene raíces en alguna forma de violencia, misoginia o cualquier otra forma de intolerancia. Vengo de un pueblo muy orgulloso, por eso es difícil para nosotros admitir que no somos perfectos y que nuestras tradiciones no son perfectas.

Debido a que me identifico como feminista, varios nigerianos nativos, jóvenes y mayores, creen que no soy una verdadera nigeriana, que debo ser rebelde, etc. Cuando estas personas se enteran de que sé cocinar, cuidar niños y hacer otras cosas estereotípicamente femeninas, se sorprenden y dicen que no debería llamarme feminista. Sé cocinar porque supe desde muy joven que viviría solo algún día y la autosuficiencia es extremadamente importante. Sé cómo cuidar a los niños porque estaba rodeada de ellos mientras crecía y algunas cosas nunca se olvidan.

Debe existir un equilibrio entre la igualdad y la tradición. Creo que es importante que te preguntes, siempre que estés haciendo algo, por qué lo estás haciendo. Una vez que podamos explicar y justificar determinadas acciones, ejecutarlas o decidir en contra de ellas será mucho más fácil, y estaremos un paso más cerca de encontrar el equilibrio perfecto entre igualdad y tradición.

Oluwafolabomi Olujimi Este artículo ha sido publicado originalmente en True Culture University y traducido por Afroféminas gracias a un acuerdo de colaboración.

