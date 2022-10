Miguel Lago: “Me he traído un negro a casa”

A ver por dónde empezamos… Este domingo en el programa La Roca de la Sexta TV, entrevistaron al humorista Miguel Lago. Independientemente de lo que nos parezca como humorista, el domingo sobrepasó muchos límites, al decir, en horario infantil, que él no era racista “porque se había traído a un negro a casa”, refiriéndose de forma”jocosa” a su adopción de un niño afrodominicano.

Entendemos su deseo de normalizar desde el humor, pero ser padre adoptante de un niño no le da derecho a jugar con la identidad de su hijo. Mucho más si se trata de un niño afrodescendiente.

Intervención de Miguel Lago en La Roca

No ponemos en duda el amor de padre, pero cuidado el proceder desde el desconocimiento porque puede hacer daño. Cuando ese niño sea un joven y usted ya no esté a su lado en la calle para guiarle y también blanquearle, pues quizá entenderá lo que aquí se comenta y que podría parecer ficción para quien comienza con una adopción interracial.

Los niños negros no necesitan más chistes, más mofa, necesitan acompañamiento en una sociedad que aún es muy racista; en la que hallará mucha gente que diga delante de usted, padre adoptante: “qué guapo el niño”, pero cuando usted no esté presente, ya no será tan guapo: se le pedirá el DNI sin motivos en cualquier Estación, se le supondrá una persona violenta, con poca educación y sin estudios y tendrá que evitar olvidar un listado inmenso de cosas a tener en cuenta para cuando salga a la calle. Usted se ha bajado alguna vez a coger el pan con el DNI? Los negros si.

Sawabona, palabra que proviene del África del sur, significa "Yo te respeto, yo te valoro, eres importante para mí".

Señor Lago, ¿usted sabe por qué pudo decir todo eso en La Roca? Porque allí no había ninguna persona negra para afearle su conducta. Y en vez de bromear con la parte más débil, ¿por qué no se pregunta estas cosas? Le aseguro que ahí hay guión, uno que no le gustará mucho a las teles donde le invitan.

Afortunadamente hay muchos libros para entender todo esto. Busque información que la adopción interracial no es un chiste. Usted ha caído en errores de libro al creer que puede decir esas cosas básicamente porque ha adoptado (yo tengo un hijo negro, yo tengo un amigo negro, yo tengo un amigo gay). Como si la adopción fuera un favor y no un acto de amor y también una necesidad de querer un hijo.

Si usted como hombre no puede hablar en nombre de una mujer (tiremos de clásicos comparativos) ¿qué le hace pensar que puede hablar en nombre de los negros?

Haga y diga lo que quiera. Faltaría más, pero no haga daño, que cuesta mucho construir. Más aún cuando ni siquiera hay medios para cambiar las cosas, pero si unas inmensos deseos de hacerlo.

Aquí no encontrará el odio por respuesta. Aquí somos adultas y por tanto le pedimos responsabilidad porque lo que ha dicho lo ha visto media España. La tele amplifica los mensajes: puede ayudar a normalizar o puede hacer mucho daño. Usted sabrá qué elige.

Afroféminas

