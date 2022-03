Primera plana: Presidenta Negra

Mural de Francia Marquez del artista visual Juegasiempre en las calles colombianas

Dadas las esperanzadoras circunstancias, en medio del más horrible lodazal, ¿podría llegar ese a ser un titular masivo en Colombia? ¿Cuánta resistencia provocaría a un/a editor/a utilizar la palabra sucia en una primera plana? ¿Usted por qué supo cuál es la palabra sucia?

Quién puede negar que, en mi país, Colombia, todo lo asociado a la negritud produce demasiada resistencia, más todavía si contamos que ya fueron blanqueadas, invisibilizadas o desaparecidas las imágenes del número ínfimo de presidentes negros que ha habido, lo que sin duda se hace extensivo a toda especie de gobernantes, costumbres o el menor rasgo negro que logre sobresalir.

No pocxs deseamos que en el corto plazo, exotismo a un lado, esa sea la noticia con la que despierte el mundo. Cuánto bien haría a este expoliado país que resultara electa presidenta Francia Elena Márquez Mina, una mujer negra que por cuenta de su decidido liderazgo llegó a ser amenazada poco antes de recibir en 2018 el Premio Goldman, también llamado el Premio Nobel de quienes defienden el ambiente.

Se lee patético, pero necesitamos creerle a la Negra, a una marginal. Es duro habitar una región en que dos días después del plantón 8M por la niña que apuñalaron por hurtarle un celular, sepamos que nunca llegará a ser noticia la chica trans perteneciente a la Mesa Municipal de Víctimas de Bucaramanga, asesinada también de manera atroz.

Necesito sentir que si no hay más remedio que la representatividad, ella lo haría bien porque le dolemos todas. Sólo por curiosidad deberíamos intentar escribir otra historia, la de las y los negros que no tienen problema en sentirse identificadxs con ella y lo que le/nos aqueja. Por supuesto, lo entiendo: estamos en un país en el que lucir “negro” puede dejarte sin trabajo.

Si los resultados de las elecciones de hoy 13 de marzo no se conocen ya en la Registraduría, deberíamos darnos la primera oportunidad en siglos de vivir de un modo diferente. Huelga aclarar en este punto que no necesariamente una mujer blanca tiene por qué estar enterada de lo que pasa, precisamente, con mi vida; menos una que ha olvidado el idioma en el que quiere gobernar, haciendo uso de él tan desafortunado que afirmó que yo y las mías nos buscamos que nos violen, nos acosen, nos abusen, nos rapten, nos exploten… nos…

Adicionalmente, no es sólo por ser mujer que se duda de sus capacidades. Tiene una doble desventaja, también es negra. Quien es racista, lo es y no habrá forma de que quiera entender por más que se le explique. Machista, racista y aporofóbico, suele ser la combinación. Mujer, negra, pobre…, y por esto se le pueden acumular mil desventajas

Se ha repetido muchas veces la mentira de que elegir una persona pobre es un peligro porque llegaría a saquear el país y las mayorías pobres se lo creen, lo que no sólo es sospechoso, sino indicativo del nivel de alienación de este país. Administras tu propia esclavitud, podría decirte Byung Chul Han.

Qué peligro que resulte reelecta tanta gente de riqueza incalculable sobre la que escuchamos, un día y otro, que se abren nuevas investigaciones respecto a cómo fueron adquiridas esas fortunas, siendo el mayor estímulo que ellas no conducen a nada… o casi nada, dirán. Si acaso pedirán perdón compungidamente y dirán que todo fue a sus espaldas, devolverán tres pesos o pagarán un tiempo irrisorio en la cárcel de la que poseerán las llaves. Adicionalmente, son pésimos administradores. Sólo que en cualquier compañía se puede pedir la renuncia de quien no esté haciendo bien su trabajo, no así en este país al que le urgen soluciones radicales.

Había decidido mi voto antes de escucharla, pero después de hacerlo me provocó levantar hasta los muertos para que también lo hicieran. No es exageración, en Colombia comprobadamente votan les muertes, así como reciben ayudas en dinero y especie.

Hasta que la dignidad se haga costumbre. Empezó por donde era. Si lo entendiéramos no seríamos un país que da lástima, incluso a nosotrxs mismxs, razón principal por la que todxs quieren salir corriendo a otros países. No creeríamos el argumento idiota tantas veces repetido de que nos convertiremos en Venezuela. ¡Ya somos Venezuela! ¿Se nos olvidó sacar cuentas? Un kilo de carne vale algo más que un día de trabajo y que agradezcan lxs que tienen garantizado el salario mínimo.

¿Cuánta gente por fuera de lxs afectadxs son conscientes del desangramiento que sufre el país? Los medios deliberadamente ignoran la situación, si comparamos con la minuciosidad en que informan sobre Ucrania. En muchas ciudades, temprano en la mañana, algunos andenes parecen apartaestudios ocupados por caras de muchos días de hambre que se han apiñado durante la noche para contrarrestar la fuerza con que arremeten los vendavales. Podrían llamarse víctimas del cambio climático, pero, insatisfecho lo mínimo, quién se va a poner a hilar tan fino.

Yo creo en la Negra porque le duelen lxs que a mí. ¿Qué clase de bestia, durante el estallido social del 2021, no tuvo inconveniente en agarrar con tanta sevicia por la trenzas a un muchacho -negro, no quepa duda- hasta desprenderle el cuero cabelludo?, entre un sinfín de vejámenes que aún no terminamos de conocer, que, si no les detenemos, aún pueden suceder. Ese tal paro no existe, si no lo mencionamos. Pocas valientes hablan de él y todo lo que realmente sucede en este país.

Se les coló la Negra y llegó de una hasta donde era o de lo contrario le estarían dando madera cada vez que asomara, como a la otra. Ha hecho, también, la tarea como es, si bien en ocasiones le ha quedado faltando; lo bueno es que desborda en estrategia y energía. Considero irrespetuoso y un delito ejercer cualquier tipo de presión para influir en el voto ajeno, decisión que se debe tomar lo más informadamente posible, sin embargo, en este momento es justo hacer algo de contrapeso al otro lado. Léala. Véala. Vote a consciencia.

Tatiana Riascos

