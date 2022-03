Bernardine Evaristo: “Las mujeres negras debemos contar nuestras historias y ocupar espacio en la industria”

Bernardine Evaristo (Foto: Suki Dhana)

Bernardine Evaristo es una escritora británica que lucha por el reconocimiento del arte y la literatura negra. Ha publicado diversos libros de ficción, además de relatos cortos, teatro, poesía, radio y crítica literaria, entre otros. En la actualidad, es profesora de escritura creativa en la Universidad de Brunel de Londres y es vicepresidenta de la Royal Society of Literature. Con su publicación “Niña, Mujer, Otras” (Girl, Woman, Other) consigue ganar el prestigioso premio Booker y se colocó en la lista de recomendaciones de Barack Obama.

Evaristo ha presidido numerosos premios literarios a lo largo de su carrera. Es por ello que insiste mucho en la importancia de leer para alimentar su propia creatividad e imaginación. “No puedes ser escritorx si no lees, al igual que no puedes componer música si no escuchas música” expone.

En sus obras de ficción explora temáticas asociadas con la diáspora africana de una forma que nunca antes se había hecho. Según Evaristo: “Siempre he querido hacer las cosas de manera diferente, considero que mis ideas deben ser originales porque ¿cuál es el sentido de recrear lo que otros han hecho?” comenta, mientras menciona su ultima y yareconocida obra “Raíces Rubias”, que acaba de publicar en español ADN.

La autora explica que, como escritora, siente que tiene que pujar por territorios e ideas no exploradas por otras personas, donde la audiencia ya sabe hacia donde va la historia. “todo el mundo sabe que la trata de personas africanas y la esclavitud fue algo terrible y quise motivar a mirarlo de una forma diferente, refrescarlo… Por lo que le di la vuelta a la idea y se me ocurrió que fueran europexs lxs que hayan sido esclavizadxs por africanxs” declara, mientras habla sobre como esta idea le intrigaba y desarrolló sin saber muy bien hasta donde llegaría, teniendo siempre en cuenta que su objetivo es ayudar a la gente a entender un concepto ya establecido y verlo desde otra perspectiva, así como aprender algo de ello.

“Estaba intentando colarme en una cultura muy blanca, por lo que sabía que iba a ser aún más difícil”

Cuando comienza a escribir profesionalmente, a comienzos de la década de los 80, las mujeres negras casi no tienen espacio en la industria literaria. Bernardine Evaristo explica que los comienzos de su carrera el feminismo era muy diferente al que conocemos hoy en día. “No había sitio para las mujeres negras en el teatro, en la literatura o en el arte en general, esto cambió con los años, pero dificulta el éxito de personas con mucho talento” apunta. La autora en más de treinta años de carrera profesional no obtuvo reconocimiento como escritora mainstream hasta hace poco, nos cuenta que fue coincidiendo con su premio Booker por “Niña, Mujer, Otras” . “No me gusta echarle la culpa a nadie de la falta de reconocimiento que he tenido, pero sí voy a decir que estaba intentando colarme en una cultura muy blanca, por lo que sabía que iba a ser aún más difícil” dice Evaristo, a pesar de ello, la escritora cuenta con 10 libros publicados y comenta que de alguna manera ha tenido éxito aunque no haya obtenido reconocimiento hasta ya avanzada su carrera.

Evaristo menciona haber detectado un cambio en la conciencia colectiva con el paso de los años, especialmente a partir del surgimiento del movimiento #MeToo y #BlackLivesMatter. “Empecé a escribir Niña, Mujer, Otra en 2013 y sentía como si estuviese dirigiéndome a un espacio vacío” explica la autora que por aquella época casi no se representaba a las mujeres y personas negras de forma adecuada, si es que eran representadas. Todo esto, aclara, comienza a cambiar cuando voces negras comenzaron a tener una plataforma donde expresarse. “Va a ser siempre una batalla porque somos una minoría, por ello las mujeres negras debemos escribir sobre nosotras y ocupar espacio en la industria, además de conseguir posiciones de poder” declara Evaristo. Asimismo, la escritora comenta que este cambio en la mentalidad de la sociedad favoreció el éxito de su libro que tras la nueva ola de feminismo, más inclusiva que el anterior, causó que la audiencia estuviese más dispuesta a escuchar su premisa.

“Pienso que es utópico pensar que ya somos una sociedad completamente inclusiva”

La ganadora del premio Booker también nos habló de la importancia de la interseccionalidad en el feminismo. “Definitivamente ha habido un cambio y el movimiento es más inclusivo; sin embargo, también ha habido una reacción de personas que quieren que se vuelva a lo de antes” comentaba Evaristo, aclarando que el término ‘interseccionalidad’ lleva existiendo desde hace décadas, pero no ha tenido relevancia hasta los últimos años. “El feminismo blanco en el que crecí ya no es tan blanco, o hetero normativo, o de clase media, etcétera, la gente se ha dado cuenta de que debe abrir su mente” profesa la autora “Por otra parte, pienso que es utópico pensar que ya somos una sociedad completamente inclusiva”. Bernardine Evaristo aclara que, a pesar de encontrarnos ante una sociedad mucho más inclusiva, aún queda mucho trabajo para mejorar las condiciones y reconocimiento de todo tipo de mujeres.

