La serie “Los Hermanos Afro” se estrenó en la TV Argentina

“Los Hermanos Afro” es la primera serie argentina dedicada al reconocimiento de la comunidad afro en el país que acaba de estrenarse en la TV de Misiones, Santa Fe y Salta.

¡Julio empezó con todo, y la comunidad afrodescendiente en argentina lo sabe!, debido a que la ficción “Los Hermanos Afro” del cineasta Wisny Dorce se estrenó el miércoles 7 de julio a las 14:00 horas en Misiones a través de la televisión Universitaria y contará con repetición todos los sábados a las 12:30 y los domingos a las 11:30, además se podrá ver en todo el país por el Canal 527 de cablevisión, mientras que en el canal de Santa Fe el programa se emitirá a las 22:00 horas y en Salta se podrá sintonizar los sábados a las 13:00 por el canal público local.

“La serie es una invitación a tomar conciencia del racismo existente en el país, y de alguna manera empezar a modificarlo. Además, el formato de ficción permite incorporar matices de humor, historias de amor y mucha música”, nos señaló Cecilia Cáceres miembro del elenco.

“Los Hermanos Afro” nos presenta la vida de los hermanos Leo y Mimi, y como ellos conviven con la extranjerización constante, puesto que en argentina se ha instalado el mito de que en el país no hay negros. Leo esta a punto de recibirse de abogado y Mimi es una cantante que mantiene viva las raíces afro a través de su música. Esta ficción narra las vivencias que la comunidad afrodescendiente vive día tras día en el país a partir de replantear los problemas de inclusión.

Para conocer más sobre la serie es preciso hablar con sus protagonistas, es por ello, que hemos realizado una pequeña entrevista a los actores Cecilia Caceres, Yosy Machado y Massamba para que nos cuenten sus impresiones.

¿Cómo le surgió el deseo por la actuación?

Cecilia: Si mal no recuerdo empezó en el secundario, mi profesora de Literatura tenía el objetivo que todos los años, cada curso, realice una obra de teatro. Yo estaba en medio la búsqueda de mi identidad, como todo adolescente, me gustaba cantar y ella me abrió la puerta al mundo de la actuación, me volví loca. Tiempo después, en 5to año conseguí una beca para estudiar “Teatro musical” y fue mágico porque justamente integraba las dos cosas que yo amaba hacer en la vida, que era cantar y actuar. Así fue que comenzó ese deseo por la actuación.

Yosy: Surgió de haber actuado desde pequeña, en escenario del colegio o en mi cuarto viendo tele. Siempre me llamó la atención representar personajes. Bailando o actuando, desde los 6 años, me encantaba hacer creer a otros durante una obra que yo era ese personaje. Era muy estudiosa y me aprendía textos largos muy rápido sólo porque quería saber lo que tenía que actuar, aunque a veces, ni entendía algunas frases realmente. Cuando veía telenovelas en casa (muy típico de muchas casas latinoamericanas) me gustaba imitar: si hacía de mala, quería ser la mejor mala que podía; si hacía de buena, la más buena posible.

Ahora me río de esto que conté, pero de eso surgió que haga lo que hago hoy. Hoy en día no me interesa si tengo un protagónico o un rol menor, actriz de reparto… sigo amando hacer el mejor personaje posible mientras quien lo vea, crea lo que interpreto y se compenetre. ¡Mi mamá SIEMPRE tuvo el objetivo de que sus hijos estuvieran ocupados aprendiendo herramientas que ella no tuvo, y eso fue bueno para incentivarme!, no éramos millonarios, pero se las ingeniaba para anotarme a mí y a mis hermanos en cuanto curso de actuación, música y/o deporte pudiera.

Me desesperaba de tantas ganas que me provocaba hacer una obra, o cantar o bailar en el escenario, era divertido. De más grande y ya en Argentina noté que me faltaban herramientas para interpretar mejor en danza, que era mi actividad artística principal justo antes de vivir en Buenos Aires, y tomé clases de actuación (cosa que hago regularmente), y con el tiempo fui específicamente a actuación frente a cámara lo cual me ayudó para desarrollarme en tele, largometrajes y publicidades. Estudié actuación de voz de forma profesional en Miami y en Buenos Aires y me apasiona tanto que sé que voy a darle una vuelta de rosca a eso de nuevo, más adelante.

Massamba: Actuar me sale de manera natural, creo que es un talento innato en mí. Considero que haber nacido en África influye puesto que crecí en un lugar lleno de arte, luego lo único que hice fue profesionalizar lo que yacía en mí.

¿Qué significó para ustedes participar en Los Hermanos Afro?

Cecilia: En lo personal significó empezar un camino de autoconocimiento, de mi comunidad, de mi historia, de las problemáticas actuales que enfrentamos en nuestro país como comunidad. Porque, así como muchos, nunca tuve una formación escolar que plasmé nuestras raíces en los manuales de Ciencias Sociales y a nivel profesional me parece una gran oportunidad a través del arte visibilizar el racismo que sufrimos día a día, dar a conocer diferentes datos históricos que nunca nos contaron, la campana oculta de lo que fueron nuestros antepasados.

Yosy: No sé ni por dónde empezar. Participar en LHA fue un desafío, una responsabilidad y una alegría. Te puedo decir que sabía que iba a aprender, pero me quedé corta, adquirí montón de información (mayor a la que imaginé) para aplicar en mi vida personal, en mi oficio como docente y coreógrafa. ¡Como conocí muchas personas hermosas y sus experiencias, eso me hizo empatizar y querer saber más de historia y de antirracismo…y en eso sigo! ¡Abrazo mis raíces y me copa que puedo aportar, difundiendo lo que aprendo!

Me alegra que Wisny, nuestro director, me haya confiado darle vida a Dani (una afro migrante como yo), y amé el equipo que armamos con mis compañeros: desde la lectura del guión hasta el último “corte” hubo respeto, hubo entendimiento, hubo debates y muchas conversaciones sobre nuestras propias anécdotas de racismo que hemos vivido. Eso generó una solidaridad distinta a otros rodajes donde he trabajado. Lejos de la victimización, este rodaje me sirvió para conocer más afros y sentirme acompañada, ¡para generar un material con los que otros de la comunidad afro puedan sentir un “no estás solo, me identifico”, además de llegar fuera de la comunidad afro con cosas que pasan y que no se difunden, mostrar modos que se pueden corregir y parte de la historia que falta completar sobre la afroargentinidad.

Massamba: Participar en el proyecto significa mucho para mí, porque es un trabajo de la comunidad a la que pertenezco. Participar en la construcción de la cultura afro es visibilizar las injusticias que nos atraviesan, mientras mostramos nuestra lucha y evidenciamos nuestra existencia.

¿Qué fue lo que más les costó al momento de construir sus personajes?

Cecilia: Y, un poco la ignorancia que yo tenía acerca de mi historia como afro-argentina y lo ambiguo que era mi personaje de alguna manera, ya que su discurso es totalmente antirracista, pero en su vida cotidiana igual tiene algunas actitudes racistas.

Yosy: Alejar a Dani de mis formas de comportarme porque hay muchos puntos comunes del personaje y mi vida real, entre ellas, la danza y la nacionalidad. Me enfoqué en representar a la comunidad afromigrante venezolana que llegó para aportar y amar a esta tierra, con una chica emprendedora y alegre, aunque Dani es mucho menos efusiva y más desconfiada que yo. En sus miedos, muchas mujeres van a poder identificarse. Aunque grabar la serie era una motivación dada la locura a nivel mundial post-pandemia por covid, teníamos pocos ensayos para ajustar las propuestas, y la virtualidad de algunos ensayos había que remarla. Finalmente, al ver toda la serie quedé contenta con el resultado. Tenía confianza en mi equipo: había trabajado en “Hair, el musical” con Ceci (Mimi en la serie) que es como una hermana para mí, y conocía a Félix (Leo). Eso facilitó las escenas que tenían más carga emocional, y fue de ayuda para crear a Dani.

Massamba: No me resulto difícil construir mi personaje debido a que los hechos son tan reales que surgen naturalmente. Mi personaje llamado SAMBA es un apodo real debido a que muy poca gente me llama por mi nombre “MASSAMBA”, inclusive el director de este proyecto usó mi apodo para darle vida al personaje.

¿Cuál ha sido la respuesta/reacción/apoyo de la comunidad afrodescendiente hacia esta propuesta?

Cecilia: La verdad que es muy diversa, hubo de todo. ¡Estamos muy agradecidos a todos los que apoyaron el proyecto y le dieron una oportunidad!

Yosy: Muchos colegas/artistas afro colaboraron en la serie, otros muchos estaban a la espera de que saliera porque es la 1ra en su tipo. Muchos conocidos míos me manifestaron que querían que se estrene ya. Me siento agradecida por eso, porque yo participé en el proyecto por amor y respeto a mis raíces negras y a la comunidad afro.

Recordemos que es una ficción, y el guion y la puesta en escena desarrollan la vida de personajes que no existen. Lo que sí ocurre es que ese guion sostiene datos históricos para informar, y las escenas de discriminación son basadas en hechos reales: va a estar bueno que la gente lo vea, lo analice y debata. No se puede volcar toda la información existente en una sola serie de producción independiente. Intenta ser un pantallazo, así que toda devolución constructiva será bien recibida.

Massamba: Alegría, ansiedad de verlo y ver lo lindo que hemos hecho. También me gustaría que muchos de mis hermanos se vean representados y que esta ficción los motive a levantar su propia voz invitándolos a hablar por ellos mismos.

¿Qué les produce el saber que la serie será transmitida en Misiones, Santa Fe y Salta?

Cecilia: Me pone muy contenta saber que este tipo de contenido va a alcanzar a más personas, y ojalá les haga empatizar y reflexionar con la vida de estos personajes.

Yosy: Felicidad y ansiedad. Descentralizar la información de Buenos Aires permite llegar a otras comunidades afro y no afro del interior. Podemos tener una devolución más federal de nuestra serie, abrazar y acompañar a más afros de otras ciudades y divulgar que hace falta más empatía e información en un marco más variado.

Massamba: Mis compañeras ya han expresado lo que yo también siento así que adhiero a lo manifestado por ellas.

Para finalizar, ¿Por qué es necesario invitar al público a ver la serie los hermanos afro?

Cecilia: Porque creo esta serie es el puntapié para conocer más sobre la historia argentina, la parte de la historia que nos ocultaron. La serie es una invitación a tomar conciencia del racismo que se ejerce en este país, y de alguna manera empezar a cambiarlo. ¡Además, al ser una ficción hay humor, historias de amor y mucha música!

Yosy: Porque falta mucha información por difundir y esta serie, aunque es una ficción, es ideal para reflejar algunas experiencias que muchos ignoran con personajes que son fáciles de querer. Además, se aportan datos que dejan claro por qué hay que rever la historia argentina y la comunicación de la información.

Invito a verla para que podamos corregir cosas del 2021 como el Blackface en televisión, ridiculización del negro extranjero, y nuestros gobernantes en cadena nacional asintiendo de que la Argentina de hoy proviene sólo de europeos. Invito a la gente a disfrutar algo inspirado en la

comunidad afro, que es minoría, para visualizar justamente “por qué son pocos”. Acá el asunto es reivindicar el aporte negro en la historia, y abrazar al migrante negro. Aportar ese respeto hace más grande a la Argentina, país de inmigrantes, y eso incluye a los negros.

¿Qué pasó en la historia argentina que hace que veas pocos afros? Eso lo cuenta la serie, y APENAS ABRE EL PANORAMA para charlar otras cosas. Aunque amo esta tierra y mi hogar está acá, eso no quita que hay mucho para aprender sobre antirracismo. Tengo casi 18 años viviendo en Buenos Aires y desde que llegué me pasaron cosas que aún me pasan, y vi que discriminaron a otros con gestos o acciones que no entendía, pero que hoy no toleraría. Hoy soy argentina, además de venezolana, y me siento responsable de aportar cosas buenas y veo que artísticamente esta serie es una manera.

Frases como “para ser negra, eres una negra fina” o “eres linda para ser negra” o “dentro de todo bien, porque no eres tan negra” es discriminación. Quien lo dice, creyendo que dice algo lindo, carece de información. Yo nunca iría al choque con nadie, pero, así como yo aprendí y desde la empatía, otros pueden aprender.

Massamba: Es necesario ver la serie, esta cuenta con muchos puntos de vistas diferentes, además de poner al servicio del público el talento que tenemos los afros que no es algo que se vea mucho en el cine argentino y de paso reflexionar sobre la injusticia, la falta de consideración hacia los otros y más.

Melina Schweizer Periodista Dominico-Argentina, ciudadana y libre pensandora Más textos de Melina

