la importancia de los referentes

A nivel general, las personas tienen una vida marcada por tres etapas: nacer, vivir (en algunos casos más sobrevivir que vivir) y finalmente morir. Cuando las personas se encuentran en la segunda fase tratan de aprovechar al máximo su vida. Para ello, se tiende a tener referentes que inspiran y motivan a conseguir aquello que se desea. Son modelos a seguir que, en muchas ocasiones, sus acciones tienen influencia y en algunos casos incluso son imitadas con el objetivo de poder llegar a ese mismo puesto o uno más alto. Son el reflejo de aquello a lo que se aspira o desea, pero ¿Qué pasa cuando no tienes personas en las que reflejarte? ¿Qué ocurre cuando los referentes que tienes no se asemejan a ti?

En el momento que esto ocurre, cuando el espejo que unx se mira no es parecida a nosotrxs o la única versión que se da a conocer es negativa, muchas personas ven la realidad limitada. Esto es muy común, especialmente en el caso de la infancia de lxs niñxs racializadxs.

Cuando eres un niñx racializadx creces en una sociedad donde lxs referentes son mayoritariamente blancxs. Ves las noticias españolas y probablemente el presentador/presentadorx sea blanco. Los libros que les estan protagonizados por personajes blancos. Ves programas de entretenimiento y también ocurre lo mismo. La presencia de personas racializadas en muchos ámbitos laborales es escasa y en algunos casos, inexistente. Parece que la historia de las personas racializadas esta condenada hablar de la esclavitud y agradecer a los colonizadores por el “bien” que han hecho a países colonizados.

Ya lo dice Desiree Bela-Lobedde en su libro Ser mujer negra en España, la falta de figuras y/o la mala representación de nosotrxs nos acaba afectando.

Vivimos en una sociedad de espejos donde se busca un reflejo similar al nuestro. Por ello, es importante, especialmente para lxs más pequeñxs, que todos los ámbitos laborales tengan mucha diversidad y tener referentes semejantes a ellos. Es fundamental que tengan un espejo en el que poder reflejarse.

Para muchxs el remake de la sirenita interpretada por Halle Bailey, mujer negra, es un insulto porque no es blanca como la sirenita Ariel, para otrxs Halle es la posibilidad de soñar e imaginarse como sirenas.

Aquí dejo una pequeña de lista de libros que a mi me hubiese encantado tener cuando era una niña y considero importantes:

– Hair love (Matthew A. Cherry)

– Little Leaders: Bold Women in Black History (Vashti Harrison)

– Sulwe (Lupita Nyong’o)

– Our Skin: A First Conversation About Race (Megan Madison y Jessica Ralli)

