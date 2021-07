El impulso femenino en la transformación del cine etíope

Literalmente, el racismo y el sexismo están matando a las mujeres negras. Es un cóctel letal que nos vemos obligadas a beber. De hecho, así es como me he adaptado a los blancos en mis espacios desde la cuarentena al no ser forzada por el racismo cotidiano machista. Me ha aliviado estar escondida, a salvo. Mi ansiedad, que ha durado décadas, se ha deslizado debajo de mi cama y se ha escondido en los armarios de la cocina. No me atrevo a volver a darle voz ni espacio excluyente. Las consecuencias biológicas del racismo son reales. Sigo una dieta diaria de antidepresivos que alteran mi sistema digestivo y mis patrones de sueño.