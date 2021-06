Un colibrí en la palma de la mano: el impacto del racismo en la salud mental de las mujeres negras

Odio las mañanas, pero me prometo levantarme temprano. Esta mañana no tengo elección al respecto; alguien es incesante en sus intentos de comunicarse conmigo. El teléfono, que guardo debajo de mi almohada, me despierta y veo que es mi terapeuta llamando, de mala gana respondo y me saluda con una avalancha de palabras que imagino cayendo sobre su lengua y chocando contra sus dientes. Me imagino que de alguna manera está agradecido de que le haya respondido y esto me hace sentir culpable y no sé por qué. Este hombre blanco y su culpa son como una camiseta ajustada que debo poner debajo de mi ropa. Me dice que está dispuesto a escuchar y le pregunto por qué ahora; ¿Por qué ahora después de George Floyd? ¿Después de Breonna Taylor? ¿Por qué nuestras muertes? ¿No valía la pena luchar por nuestros nacimientos? Reflexiono que en medio de los disturbios le hemos dado a nuestras hijas a Dios y hemos ido a luchar por nuestros hermanos.

CRÉDITO: MARTIN-DM / GETTY

Los investigadores postulan que los sociólogos han adoptado cada vez más un marco de interseccionalidad para “explorar y explicar la naturaleza compleja e interconectada de las desigualdades en las áreas de raza, clase y género” (Perry, Harp & Oser, 2013). Utilizando un enfoque centrado en la inclusión y una muestra de 204 mujeres afroestadounidenses de nivel socioeconómico bajo, los académicos teorizaron sobre los roles de la raza y el género en el proceso de estrés (Perry, Harp & Oser, 2013). Los investigadores tomaron medidas para examinar las relaciones entre los factores de estrés social y los individuos en seis contextos sociales distintos. Los hallazgos clave del estudio revelaron que la discriminación racial y de género aumenta el riesgo de mala salud y bajo bienestar (Perry, Harp & Oser, 2013).

Literalmente, el racismo y el sexismo están matando a las mujeres negras. Es un cóctel letal que nos vemos obligadas a beber. De hecho, así es como me he adaptado a los blancos en mis espacios desde la cuarentena al no ser forzada por el racismo cotidiano machista. Me ha aliviado estar escondida, a salvo. Mi ansiedad, que ha durado décadas, se ha deslizado debajo de mi cama y se ha escondido en los armarios de la cocina. No me atrevo a volver a darle voz ni espacio excluyente. Las consecuencias biológicas del racismo son reales. Sigo una dieta diaria de antidepresivos que alteran mi sistema digestivo y mis patrones de sueño.

Las etiologías de los factores estresantes para las mujeres negras son múltiples y no deben agregarse a las causas de los factores estresantes para las mujeres no negras. “Las fuentes de estrés pueden ser eventos adversos discretos o cepas crónicas, y estos pueden funcionar en conjunto de tal manera que los eventos importantes de la vida exacerben cepas preexistentes o introduzcan otras nuevas” (Pearlin et al, 1981; Williams & Mohammed, 2009 citado en Perry, Harp & Oser, 2013) Es un consenso general que la mayoría de la investigación sobre el estrés se centra en estos temas ”. Investigaciones recientes sugieren que las conceptualizaciones integrales del estrés que incluyen factores estresantes tanto individuales como sociales brindan una explicación más poderosa para los factores raciales / étnicos. , género y disparidades socioeconómicas en salud ( Turner & Avison 2003 como se cita en citado en Perry, Harp & Oser, 2013)

Soy una veterana del ejército de los Estados Unidos, una abogada licenciada y una estudiante de doctorado, pero el racismo ha despojado mi vida hasta dejarme en los huesos blancos y relucientes. No estoy sola y las mujeres negras son especialmente vulnerables al racismo institucionalizado. Estos sistemas funcionan en conjunto para devaluarnos en nuestra piel; nuestra maternidad; nuestras relaciones; nuestra educación y nuestros hogares.

Me he levantado con un surtido de pastillas en mi mano temblorosa y un vaso de agua tibia en la otra; esto fue después de que la Commonwealth de Massachusetts tomó a mi hija bajo custodia considerándome una madre inadecuada; después de asistir a la escuela de derecho sin hogar; después de que los medicamentos devastaran mi cuerpo y los médicos blancos se negaran a escuchar mis súplicas de ayuda. Sin embargo, a las mujeres negras se les dice constantemente que sean fuertes y perseveren en lugar de erradicar los sistemas que son deconstruccionistas para nuestro bienestar. Se nos enseña a sobrevivir a esos sistemas, no a desmantelarlos. Este es un silenciamiento radical que nos está costando nuestra salud mental colectiva y nuestras vidas.

El desmantelamiento de sistemas que son destructivos para la vida de las mujeres negras es cuidado personal; nombrar esos sistemas es un amor propio radical. El lenguaje de la liberación a menudo se traduce como duelo cuando se trata de una llamada real a la movilidad. Las mujeres negras merecen más de lo que hemos recibido de varios sistemas que están colonizados en contra de nuestros mejores intereses como negras y mujeres; el sistema educativo; el sistema de salud; el sistema de organización de la justicia penal; y los lugares donde trabajamos y residimos. Lo más sobresaliente es que la descolonización debe ocurrir dentro de donde reside nuestro espacio más íntimo. En los cuerpos en los que nuestros espíritus deben encontrar la paz.

Joyce Hounkanrin es abogada y estudiante de doctorado que vive en Bronx, NY. Su quinto libro When They Split My Soul Flowers Sprung Forth: A Black Womxn’s Journey to Transformative Healing fue lanzado en mayo de 2020. Es la directora de Sis Our Space, una organización que tiene la intención de elevar y expandir las tradiciones intelectuales de las mujeres negras.

Referencias

Perry, BL, Harp, KL y Oser, CB (2013). Discriminación racial y de género en el proceso de estrés: implicaciones para la salud y el bienestar de las mujeres afroamericanas. Perspectivas sociológicas: SP: publicación oficial de la Asociación de Sociología del Pacífico , 56 (1), 25–48.

Publicado originalmente el blog de BLACK FEMINIST COLLECTIVE con quien Afroféminas mantiene un intercambio de saber feminista negro

