Inmaray Tillet Fonseca “La artista de Cienfuegos”

Inmaray Tillet Fonseca es una artista visual afrocubana que desde su subjetividad como mujer negra y madre, dota a sus creaciones de una perspectiva afrocentrada.

El arte como escenario del activismo antirracista se convierte en una herramienta que ayuda tanto a ilustrar como a denunciar, y eso Inmaray Tillet Fonseca lo tiene muy claro, porque en cada una de sus pintura ella busca reivindicar sus raíces negras, pero esencialmente a la mujer negra.

«La imagen de la mujer negra en la sociedad cubana en todas las épocas ha sido construida a base de estereotipos negativos. La violencia, el escándalo, la vulgaridad, el desorden, la promiscuidad sexual les han sido atribuidos», así lo expone ella en el estamento de su dossier.

Anonadada

Según Mr. Carlos Infante en la obra de Inmary la desnudez no responde a una prosaica comercialización y banalización de la obra de arte, sino que es un elemento legitimador de la mujer afrodescendiente, mostrando sus más genuinas esencias, un cuerpo desnudo que no se avergüenza de caracteres somáticos, BLACK IS BEATIFUL. No es la belleza exótica que anhela el europeo, no es un pedazo de carne, ella es un ser humano y con mucha dignidad lo representa.

El 26 de noviembre del 2019 Inmaray realizó la exposición «Afro-futurismo, de lo imposible a lo real», en el Centro de las Artes Benny Moré, en la comunidad de Cienfuegos. Esta fue la tercera muestra personal que Inmaray presentaba en compañía de sus colegas Yadelín Gonzales y Alberto Veloz.

En esa oportunidad la artista cubana manifestó a la periodista Yudith Madrazo Sosa del medio 5 de Septiembre (Diario Digital de Cienfuegos), que su lucha va contra la segregación, el racismo y la violencia de género. «En las pinturas que están en exposición busco mostrar la visión que yo tengo del futuro, como yo quisiera que se vieran las mujeres negras de mi país y del mundo entero. Me interesa mucho que la mujer negra se acepte como es, lucho mucho por eso. Desde mis cuadros, pretendo que conozca su historia, de dónde venimos, que entienda que es bella como es y como tal debe aceptarse».

«Reposo» En la obra se recrea el tema de la mujer negra desde una estética surrealista y destacando elementos de la naturaleza.

“Negra pop l”

Visibilidad, reivindicación y belleza son los rasgos que caracterizan las pinturas de Inmaray.

En cada cuadro podemos encontrar una mezcla entre el arte y el activismo.

«Se busca una solución»

En el arte de Inmaray podemos apreciar que el arte se convierte en un medio de resistencia en donde se pueda representar la belleza de la mujer afrodescendiente desde una perspectiva afro-centrada.

Inmaray desarrolla a través de sus obras su propio lengua, directo y autónomo, que huye de los clichés racistas que predominan en los cánones del arte.

En cada pintura de Inmaray la mujer se desmaterializa como objeto artístico, para transformase en sujeto. Esta construcción simbólica, visual y estética de la subjetividad negra y femenina se apropia de los espacios públicos en donde siempre se nos caricaturizaba, produciendo un artivismo rotundamente negro.

Melina Schweizer Periodista Dominico-Argentina, ciudadana y libre pensandora Más textos de Melina

