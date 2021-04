¿Existe un racismo «guai»?

Ilustración de Pikisuperstar

Recientemente leía muy sorprendida en una entrevista a la escritora catalana de origen marroquí Najat El Hachmi que en su última novela ponía en boca de uno de los personajes la frase: “Nosotras, las moras, no somos nada. Los negros son guais”. A preguntas de la periodista de La Vanguardia la escritora afirmaba sobre esta frase:

«Estamos muy influidos por la cultura americana. Por ese criterio, las víctimas del racismo son esencialmente ellos. Como si no pudiéramos articular eso en nuestro entorno. Aquí tenemos grupos de gente con siglos de discriminación detrás. El Black Lives Matter debería trasladarse a gitanos y moros. Pero, claro, tampoco ayuda el fenotipo, parece que no puedes ser de un color intermedio…« Entrevista de Nuria Escur a El Hachmi para La Vamgüardia 22/02/2021

Hace unas semanas el famoso programa de televisión de España Salvados, dedicó un programa al racismo donde los invitados fueron dos personas negras muy conocidas ya que pertenecían al ámbito deportivo, el jugador de futbol del Athletic de Bilbao de Iñaki Willians y el exjugador de la ACB, Sitapha Savané, de origen senegalés. Cual fue mi sorpresa al ver también críticas al programa, no solo desde la ultraderecha, sino desde el antirracismo por un presunto acaparamiento del dolor por parte de las personas negras.

No llego a comprender muy bien esos comentarios e insinuaciones en torno a ese programa que creo que provocaron el desconocimiento. Me parece infantil.

Dice El Hachmi que la fuerza del BLM se debe a la influencia cultural norteamericana. No le falta razón en esto, estamos colonizados culturalmente por los E.E.U.U. y su influencia en nuestra manera de ver el mundo, inoculada a través del cine y las series durante décadas en indudable. Nos miramos en torno a ellos, no solo los negros. Pero la influencia cultural y poder político que ha alcanzado la comunidad afroestadounidense es un tema a tener en cuenta.

¿Pero por qué cuando hablamos de racismo pensamos y piensan inmediatamente en la población de piel negra?

Quizás la respuesta esté en que no hay lugar en el planeta donde los negros no sean víctimas del racismo. Ni siquiera los países de África de mayoría abrumadoramente negra, nuestras pieles oscuras se liberan del efecto del racismo antinegro que tiene sus ramificaciones en el colorismo y sus consecuencias en el blanqueamiento de piel.

Quizás también se deba a que hace 500 años las mujeres y hombres de piel negra se convirtieron en el objeto principal de la comercialización de mano de obra esclava provocando el mayor crimen de la historia de la humanidad, con una exodo forzado de más de trece millones de personas dejando al continente africano herido de muerte y aún hoy pagando las consecuencias.

Quizás podríamos recordar que hasta hace poco más de cien años todavía existía la esclavitud que era solamente negra. Quizás podríamos hablar de los experimentos que se hiceron con mujeres negras para avanzar en la ciencia quqe curaría las enfermedades de las mujeres blancas. Aún hoy resuenan ños gritos de odlor de esas hermanas mientras hombres blancos sin escrúpulos que se llamaban médicos manipulaban sus partes intimas con frios aparatos metálicos.

Podríamos hablar de que hasta hace un cuarto de hora en términos históricos las personas de piel negra no podían asistir a las mismas escuelas que los blancos en los Estados Unidos o Sudafrica, o en países de latinoamerica no siquiera teníamos la posibilidad de asistir a ninguna escuela. Tampoco podáimos beber en la misma fuente, orinar en los mismos baños o comprar en las mismas tiendas de ropa. En Cuba hasta la Revolución en 1959 había clubes solo para blancos donde no podían entrar los negros.

Quizás podríamos hablar de la situación actual de las personas negras en Marruecos, Tunez, Libia y como el racismo antinegro también existe en esos lugares. Podríamos hablar de Mauritania o Egipto.

Y sí, el fenotipo es importante, porque no te permite respirar, no te da tregua ni siquiera en el instante de pasar desapercibido en estas sociedades donde negro significa sospechoso.

De verdad, quisiera que mi pueblo no fuera el campeón en este ranking del maltrato recibido. No es para envidiar, ni desde luego para criticar la visibilidad que 500 años de resitencia nos han dado.

¿Habrá que pedir disculpas por las injusticias que soportamos? Ni en broma.

Sawabona, palabra que proviene del África del sur, significa “Yo te respeto, yo te valoro, eres importante para mí”. Si te gusta nuestro contenido con cada donación Ko Fi nos estás diciendo SAWABONA.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...