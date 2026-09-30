El próximo 2 de octubre llega a las salas españolas Sombra nómada, ópera prima de la directora japonesa-estadounidense Eimi Imanishi. La película cuenta la historia de Mariam, una joven saharaui deportada desde España y obligada a regresar al hogar familiar en el Sáhara Occidental, un lugar al que ya no siente pertenecer.

Protagonizada por Nadhira Mohamed y distribuida por Silencio Cinema, la cinta es una coproducción entre Estados Unidos, España y Francia que ha recorrido festivales como Toronto, Tallinn Black Nights, Santa Barbara, el Joburg Film Festival de Sudáfrica, el Annaba Film Festival de Argelia o el D’A Film Festival de Barcelona. Ha recibido además el premio a Mejor Película en el Santiago del Estero Film Festival, en Argentina, y en la Muestra de Cine y Mujeres de Pamplona.

Mariam quiere volver a Barcelona. Cada intento por cambiar su situación la empuja a enfrentarse con su propia identidad, y ni su arraigo al Sáhara ni su vínculo con España le bastan para encontrar un lugar propio. Es una experiencia que conocen bien muchas mujeres africanas y afrodescendientes que viven entre dos orillas, señaladas como extranjeras en el país donde crecieron y también en la tierra de sus madres.

Imanishi conoció el Sáhara Occidental de cerca a través de su relación con una familia saharaui de los territorios ocupados. Desde esa cercanía, y desde su propia biografía marcada por el desplazamiento entre países, construye una película sobre mujeres que habitan entre culturas, lenguas y territorios. La directora explica que todo nació de una pregunta muy personal, «¿A dónde pertenezco si no soy originaria de ningún lugar?». Esa búsqueda da forma a Mariam, una protagonista valiente, contradictoria e iracunda que lucha por tomar el control de su destino en un entorno que parece negarle cualquier salida.

Nadhira Mohamed creció en los campamentos de refugiados de Tinduf, en Argelia, y su trayectoria personal y profesional ha estado atravesada por la movilidad forzada, las identidades en tránsito y los derechos humanos. Hoy trabaja en Cruz Roja Española. Sombra nómada es su segundo papel protagonista tras Wilaya, de Pedro Pérez Rosado, estrenada en la Berlinale.

El estreno coincide con el avance de la proposición de ley sobre la nacionalidad española de las personas saharauis nacidas bajo administración española. El texto fue aprobado el 23 de julio por la Comisión de Justicia del Congreso y queda pendiente de su votación en el Pleno y de su paso por el Senado. La película llega así en un momento que vuelve a poner sobre la mesa una deuda colonial que España mantiene abierta con el pueblo saharaui.

En lo formal, Sombra nómada apuesta por un cine sensorial y atmosférico. La cámara acompaña de cerca el nerviosismo y la urgencia de Mariam, y los paisajes del Sáhara Occidental se convierten en un personaje más, un espacio de belleza, memoria y conflicto al que la protagonista regresa sin poder reconocerse del todo.

Sombra nómada se estrena en cines el 2 de octubre.

Redacción Afroféminas

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