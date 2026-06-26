Lumumba en el Mundial: el símbolo que Bélgica quiso borrar vuelve a los estadios

Michel Nkuka Mboladinga, más conocido en este Mundial como Lumumba Vea, está siendo uno de los protagonistas fuera del campo. Caracterizado como Patrice Lumumba, este hincha de la República Democrática del Congo ha generado adhesión entre aficionados de múltiples selecciones por la carga política de su personaje. Durante el partido contra Colombia, hinchas colombianos se fotografiaron con él. La imagen circuló en redes en pocas horas.

La figura de Lumumba en un estadio del Mundial 2026 es una declaración sobre algo que no ha terminado: los recursos del Congo siguen siendo el motivo de sus guerras, y los mismos intereses que financiaron su ejecución operan hoy bajo otras formas y otros nombres.

Los minerales, entonces y ahora

La corporación belga Union Minière du Haut-Katanga (UMHK) financió activamente la secesión de Katanga para desestabilizar al gobierno de Lumumba y proteger sus monopolios. De las minas de Shinkolobwe se extrajo el uranio de las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Hoy, esa misma provincia es el centro mundial de extracción de cobalto y cobre —los minerales del siglo XXI, los que hacen funcionar teléfonos, coches eléctricos e industrias tecnológicas del Norte Global— con violaciones sistemáticas de derechos humanos que el consenso internacional sigue mirando hacia otro lado.

En 2001, una investigación parlamentaria belga determinó que el Estado era «moralmente responsable» del asesinato. En 2014, el Departamento de Estado de EE.UU. reconoció oficialmente la implicación de la CIA. El historiador Ludo De Witte demostró con documentos de archivo que Bruselas ordenó el traslado de Lumumba a Katanga sabiendo que era una sentencia de muerte. La responsabilidad no es una hipótesis: está en los archivos.

Lo que Michel Nkuka Mboladinga lleva al estadio no es nostalgia. Es la memoria de un continente que sabe que sus muertos tienen nombre, que sus recursos tienen dueños con nombres también, y que ningún Mundial borra eso.

Redacción Afroféminas

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