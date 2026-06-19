Questlove rescata los archivos de Earth, Wind & Fire. Un libro ilustrado surcoreano se pregunta qué separa realmente a las personas. Y Netflix estrena una telenovela rodada en zulú que lleva meses en el top de Sudáfrica. Este fin de semana, tres piezas para hablar de lo que ocurre cuando las culturas que el mundo ignora deciden contarse a sí mismas — y el mundo acaba escuchando.
🎬 Viernes noche → Earth, Wind & Fire: (To Be Celestial vs. That’s the Weight of the World) (2026) — HBO Max
Questlove, el mismo que ganó el Oscar por Summer of Soul, dedica este documental a la legendaria banda de funk que durante los setenta y ochenta hizo algo que ninguna frontera pudo impedir: que el mundo entero bailara la misma canción. Maurice White fundó Earth, Wind & Fire con un propósito que iba más allá de la música — espiritualidad, filosofía, cosmovisión africana — y consiguió nueve Grammy sin que nadie le pidiera pasaporte a September para entrar en cualquier fiesta del planeta. Archivo inédito, entrevistas con Philip Bailey y Verdine White, y testimonios de Stevie Wonder y los Obama. Una clase magistral sobre cómo la música negra estadounidense construyó un idioma universal — y sobre quién lo inventó realmente.
📖 Sábado con café → ¿Qué es una frontera? — Gudol y Haerang (Duomo Ediciones)
La autora surcoreana Gudol pasó dos años y medio viajando de mochilera antes de escribir este libro — ganador del Prix Sorcières 2025 en Francia — que se pregunta con la seriedad de quien todavía no ha aprendido a dar nada por sentado: ¿qué es realmente una frontera? Las ilustraciones de Haerang recorren el mundo entero buscando las líneas que separan lo que, vistas de cerca, no son tan distintas. Pensado para niñas y niños, pero necesario para cualquier adulto que siga creyendo que las fronteras son más naturales de lo que en realidad son. Llega a librerías el 22 de junio. Duomo Ediciones.
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📺 Domingo perezoso → El polígamo (2026) — Netflix
Una serie rodada en zulú, producida en Sudáfrica, que lleva meses en el top de la plataforma en todo el continente africano. Joyce es la matriarca de un imperio familiar y mediático que empieza a resquebrajarse — y mientras lo hace, El polígamo despliega todo el arsenal de la ficción sudafricana contemporánea: drama familiar, tensión social, personajes femeninos con una complejidad que las ficciones occidentales raramente permiten. Veintidós episodios cortos, ritmo trepidante, y una ventana a una industria audiovisual — la sudafricana — que lleva años produciendo para sí misma y que el mundo acaba de descubrir. La misma industria que nos dio Queen Sono, Blood & Water y Gomora. Bienvenidas.
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Redacción Afroféminas
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