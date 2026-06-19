📖 Sábado con café → ¿Qué es una frontera? — Gudol y Haerang (Duomo Ediciones)

La autora surcoreana Gudol pasó dos años y medio viajando de mochilera antes de escribir este libro — ganador del Prix Sorcières 2025 en Francia — que se pregunta con la seriedad de quien todavía no ha aprendido a dar nada por sentado: ¿qué es realmente una frontera? Las ilustraciones de Haerang recorren el mundo entero buscando las líneas que separan lo que, vistas de cerca, no son tan distintas. Pensado para niñas y niños, pero necesario para cualquier adulto que siga creyendo que las fronteras son más naturales de lo que en realidad son. Llega a librerías el 22 de junio. Duomo Ediciones.