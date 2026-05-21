La ciudad de Tarifa ha sido escenario de la presentación de la 23ª edición del Festival de Cine Africano de Tarifa Tánger a dos días de su inauguración en ambas orillas del Estrecho el próximo viernes 22 de mayo. A la cita han acudido el alcalde de Tarifa, José Antonio Santos Perea, el diputado provincial de Educación y Juventud en la Diputación de Cádiz y segundo teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Tarifa, Ignacio Trujillo, junto al portavoz del comité de dirección del FCAT, Federico Olivieri.

Los organizadores del festival y los representantes municipales, acompañados en el vestíbulo del Teatro Alameda por una decena de patrocinadores y colaboradores del festival en el Campo de Gibraltar, han desvelado los últimos detalles de esta edición, además de congratularse porque un año más, el Parlamento Europeo vuelve a patrocinar el #FCAT2026 reconociendo “su impacto social y reforzando su papel como actor y dinamizador de la sociedad civil”. Se trata de un reconocimiento que se otorga cada año a un número limitado de eventos y el FCAT lo consigue por cuarto año consecutivo.

Mane y la gran idea

Entre los anuncios que se han hecho durante la presentación en el Teatro Alameda de Tarifa, se encuentra el homenaje que el FCAT 2026 dará a su fundadora y directora durante 22 ediciones, Mane Cisneros. Bajo el título, Mane y la gran idea, el equipo, colaboradores, amigos y los espectadores del festival rendirán gratitud a Cisneros a través de la conversación y ante un desfile de mensajes llegados de todas las latitudes por parte de cineastas que han pasado por el festival.

En este acto se repasarán las más de dos décadas de visión y dedicación de Mane Cisneros al FCAT, un proyecto que nació con el fin de acercar las historias del continente vecino a través de un cine desconocido en España, como lo era el africano hace 23 años.

Junto al FCAT, Mane Cisneros creó también Al Tarab, el centro de Divulgación Cultural del Estrecho con el que el FCAT ha podido crecer gracias a numerosos apoyos institucionales y privados, visibilizando películas, autores y cineastas africanos.

Premio ‘Miradas Africanas’

Por su parte, Canal Sur vuelve a apoyar el Festival de Cine Africano, gracias a un convenio firmado por ambas partes, y concederá el Premio ‘Miradas Africanas’ a la directora y productora franco-tunecina Erige Sehiri en el marco del festival. El galardón reconoce su importante trayectoria cinematográfica, así como el compromiso social.

Erige Sehiri

La Agencia Pública de la Radio y Televisión de Andalucía destaca con este galardón la labor de una cineasta que promueva la unión entre culturas. En este sentido, Sehiri reúne en sus trabajos todas estas cualidades que favorecen la visibilidad de la realidad de los países africanos a través del cine. De esta forma, se potencia y visibiliza tanto los talentos consolidados como los emergentes. Su largometraje Promis Le Ciel (Prometido el cielo) es uno de los que se presentan a competición en esta edición del FCAT. La cinta se estrenará en los cines españoles solo unos días después del festival, el 6 de junio.

Erige Sehiri es directora y productora franco-tunecina. En 2022, su primer largometraje, Entre las higueras, un retrato intimista de la juventud y el trabajo en la Túnez rural, se estrenó en la Quincena de Realizadores del Festival de Cannes y fue premiado en numerosos festivales internacionales, entre ellos el FCAT. Prometido el cielo, su segundo largometraje, se estrenó en Un certain regard del Festival de Cannes de 2025. Esta película, centrada en la historia de mujeres en Túnez, habla de solidaridad, fragilidad y esperanza en un mundo convulso.

Espacio Escuela y Cine en familia

En su parte online, el Espacio Escuela del FCAT volverá a proyectar películas tanto en Tarifa como en las aulas, para transformarlas en foros de debate. Acompañadas de guías didácticas, las tres historias escogidas esta edición demuestran que el cine es un vehículo idóneo para que los alumnos analicen de manera crítica los derechos humanos, la diversidad cultural y los lazos que nos unen a todos, sin importar las fronteras geográficas. Presencialmente, el Espacio Escuela se desarrollará tanto en Tarifa como en Tánger, con escolares de centros educativos llenando las salas.

Desde el 22 de mayo hasta el 12 de junio de 2026 los centros educativos de España y los centros educativos españoles en Marruecos podrán acceder, previa inscripción, a tres títulos en versión original subtitulada en español y a sus correspondientes fichas didácticas. Las películas estarán accesibles a través de la plataforma Vimeo.

Las obras elegidas para esta edición son la keniana Supa Modo (Likarion Wainain), un drama luminoso, vitalista y conmovedor idóneo para trabajar en el aula la solidaridad comunitaria, el duelo infantil y el poder del cine y la imaginación como refugio frente a la adversidad. Kabri i manz salad (La cabra come ensalada), de Nicolas Séry, un cortometraje que ofrece una base excelente para debatir sobre la convivencia intercultural, los prejuicios religiosos en entornos urbanos y la necesidad de empatía entre jóvenes de diferentes orígenes. Y, por último, La vérité sur Alvert, le dernier dodo (La verdad sobre Alvert, el último dodo), de Nathan Clément. Una propuesta de gran belleza plástica que destaca el valor de la tradición oral, el amor familiar intergeneracional y el uso de las leyendas locales como un mecanismo de esperanza y resiliencia psicológica ante la enfermedad de un ser querido.

El FCAT, con la colaboración del Ayuntamiento de Tarifa, la Diputación de Cádiz, la Embajada de España en Marruecos, el Consejo Audiovisual de Andalucía y la Fundación Bancaria La Caixa, acerca un año más el cine a los escolares en su compromiso con una educación de calidad para todos y todas.

En cuanto a las sesiones de Cine en familia, gratuitas y destinadas a niños, niñas, padres y madres, tendrán lugar el martes 26 y el sábado 30 de mayo por la tarde en el Teatro Alameda de Tarifa con la proyección el martes del corto Kabri i manz salad (La cabra come ensalada), de Nicolas Séry, y de La vérité sur Alvert, le dernier dodo (La verdad sobre Alvert, el último dodo), de Nathan Clément. El sábado 30 será el turno del filme de animación, Allah n’est pas obligé (Alá no está obligado) de Zaven Najjar. Una adaptación de la aclamada novela homónima del escritor marfileño Ahmadou Kourouma, ganadora del Premio Renaudot en el año 2000 sobre un niño soldado y la pérdida de la inocencia.

Atún Experience

Otra alianza del festival este año ha sido con Tarifa Destino Gastronómico, quienes han ideado una ruta del atún africano por los bares y restaurantes de Tarifa y Tánger y que amplía el universo del festival más allá de las salas de cine.

Restaurantes, bares y espacios gastronómicos de toda la ciudad participarán en esta iniciativa ofreciendo creaciones exclusivas. La idea es sencilla: convertir Tarifa en un gran mapa de sabores donde cada parada sea una experiencia distinta. El hilo conductor no es casual. El atún rojo, uno de los grandes símbolos históricos de la ciudad y del estrecho de Gibraltar, será el protagonista indiscutible de cada plato. Pero con una condición clave: todas las elaboraciones deberán incorporar también inspiración africana, en homenaje al espíritu del FCAT y a la conexión natural entre ambas orillas.

El objetivo es impulsar la innovación en la cocina local sin perder la identidad de Tarifa, reforzando al mismo tiempo el vínculo cultural con África. La experiencia tendrá además un componente competitivo. Un jurado formado por tres miembros vinculados al Festival de Cine Africano de Tarifa-Tánger FCAT realizará una cata a ciegas de los platos participantes.

Su valoración supondrá el 50% de la puntuación final. El otro 50% dependerá del público, que podrá votar directamente desde cada establecimiento mediante un sistema de códigos QR. Una fórmula que mezcla participación ciudadana, gastronomía y ambiente festivalero en un mismo recorrido urbano.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Relacionado