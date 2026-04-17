🎬 Viernes noche → La flor del Burití (2023) — Filmin

Un drama premiado en el Festival de Cannes que denuncia los intentos de expulsión de los pueblos indígenas de la selva brasileña. Un comprometido alegato que desborda rigor y respeto.

A través de sus ojos de niña, Patpro recorrerá tres períodos de la historia de su pueblo indígena, en el corazón de la selva brasileña. Perseguidos incansablemente, pero guiados por sus ritos ancestrales, su amor por la naturaleza y su lucha por preservar su libertad, los Krahô no dejan de inventar nuevas formas de resistencia.