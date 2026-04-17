La tierra no es un recurso. Es un ser vivo con el que compartimos historia, deuda y futuro. El 17 de abril se cumple el aniversario de la masacre de Eldorado dos Carajás, donde diecinueve campesinos Sin Tierra fueron asesinados en Brasil mientras reclamaban lo que siempre les perteneció. Este fin de semana: tres formas de pensar quién posee la tierra, quién la defiende y quién muere por ella.
🎬 Viernes noche → La flor del Burití (2023) — Filmin
Un drama premiado en el Festival de Cannes que denuncia los intentos de expulsión de los pueblos indígenas de la selva brasileña. Un comprometido alegato que desborda rigor y respeto.
A través de sus ojos de niña, Patpro recorrerá tres períodos de la historia de su pueblo indígena, en el corazón de la selva brasileña. Perseguidos incansablemente, pero guiados por sus ritos ancestrales, su amor por la naturaleza y su lucha por preservar su libertad, los Krahô no dejan de inventar nuevas formas de resistencia.
📖 Sábado con café → Una trenza de hierba sagrada — Robin Wall Kimmerer (Capitán Swing)
Robin Wall Kimmerer es botánica y miembro de la Nación Potawatomi. En este libro, que lleva más de doscientas semanas en la lista de bestsellers del New York Times, entreteje el conocimiento científico con la cosmovisión indígena para hacernos una pregunta que el sistema nunca quiere responder: ¿qué pasaría si tratáramos a la tierra no como un recurso sino como un ser que nos ha dado todo? Cada capítulo es una lección de reciprocidad. Editado en España por Capitán Swing, disponible en todas las librerías.
📺 Domingo perezoso → Dark Winds T4 (2026) — AMC+
Joe Leaphorn y Jim Chee son policías tribales navajos en los años setenta. Sus casos — crímenes en apariencia locales — siempre revelan algo más profundo: los mecanismos por los que el Estado despoja a los pueblos originarios de su territorio, su cultura y su futuro. La cuarta temporada, disponible desde febrero de 2026 en AMC+, lleva la investigación fuera de la Nación Navajo por primera vez. Producida con un equipo mayoritariamente nativo americano, delante y detrás de las cámaras. Puntuación perfecta en Rotten Tomatoes y una de las series más infravaloradas del momento.
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Redacción Afroféminas
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