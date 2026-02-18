Esta noche, a las 18:30 horas, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) inaugura el seminario Black Urbanities. Políticas negras en la ciudad, una cita de tres días —del 18 al 20 de febrero de 2026— que reúne en Barcelona a algunas de las voces más potentes del pensamiento urbano, artístico y filosófico afrodescendiente a escala global. El evento es una coproducción del MACBA y el CCCB, y se inscribe en el marco de la exposición Proyectar un planeta negro. El arte y la cultura de Panáfrica , actualmente en curso en el museo barcelonés, y de la capitalidad de Barcelona como Ciudad Mundial de la Arquitectura 2026.

La propuesta no es un congreso académico al uso. Es, desde su concepción, otra cosa. Los comisarios AbdouMaliq Simone y Asha Best parten del concepto de urbanismo negro no como categoría descriptiva sino como método, como una forma de entrar en la ciudad con otro tono, otra epistemología, otra modalidad de mirar. AbdouMaliq Simone es uno de los pensadores urbanos más relevantes del momento: profesor en el Instituto Urbano de la Universidad de Sheffield y profesor honorario en el Centro Africano para Ciudades de la Universidad de Ciudad del Cabo, lleva más de treinta años trabajando en la reformulación de los sistemas urbanos del Sur Global, en estrecha colaboración con administraciones locales, artistas, activistas y comunidades. Su obra parte de una pregunta que parece simple y no lo es: ¿qué formas de vida colectiva surgen continuamente en las ciudades donde las comunidades negras habitan, resisten y crean?

Nadia Yala Kisukidi Cristina Roldão y Jovan Scott Lewis

Esa pregunta vertebra todo el seminario. Las urbanidades negras son, en sí mismas, singulares e incomparables. No son variantes de un modelo urbano hegemónico ni desviaciones de una norma. Son originales. Y la apuesta de este encuentro es justamente esa: observarlas, analizarlas, nombrarlas desde dentro, con las herramientas del pensamiento negro crítico.

El programa arranca esta tarde con la sesión «Fabulación negra y sueños de libertad», en el CCCB. La fabulación negra, concepto que conecta directamente con la tradición del afrofuturismo y con los marcos especulativos de autoras como Octavia Butler o Nalo Hopkinson, es una herramienta política: la capacidad de imaginar mundos posibles cuando el presente niega los derechos más básicos. No se trata de evasión. Se trata de una práctica epistémica que las comunidades negras han cultivado históricamente como condición de supervivencia y de proyecto colectivo.

El 19 de febrero, el seminario se traslada al MACBA con una jornada densa que comienza a las 9:30 con la presentación general y continúa con tres sesiones: «Arquitecturas para una vida negra. Materialidad y extractivismo» (9:45 h), «Lo reparativo» (11:45 h) y «Más allá del daño» (18:30 h). Esta última sesión llama especialmente la atención porque desplaza el centro del análisis. Durante décadas, gran parte del discurso sobre las comunidades negras en el espacio urbano ha estado organizado alrededor del daño, la violencia y la precariedad. El seminario propone ir más allá sin negar ese daño, observando las prácticas de cuidado, reparación y autonomía que las comunidades generan desde sus propias lógicas.

El 20 de febrero incluye dos sesiones matutinas en el MACBA: «La negritud y el ser en la Europa urbana» (9:45 h) y «Las luchas por la autonomía negra» (11:45 h), antes de volver al CCCB por la tarde para la sesión «Futuros posibles» (18:30 h), con Mpho Matsipa, Elvira Dyangani Ose —directora del MACBA y figura central en la reconfiguración del pensamiento decolonial en las instituciones culturales europeas— y Anisia Uzeyman. El programa cierra con una performance de Saul Williams a las 20:30 h en el CCCB.

Saul Williams es una de esas presencias que no se explican del todo sin escucharlas. Poeta, músico, actor y cineasta, lleva más de tres décadas llevando el slam poetry a sus límites, cargando su voz con las luchas históricas y contemporáneas de la comunidad negra, con la espiritualidad africana ancestral y con imaginarios futuristas que no se parecen a nada. Que su actuación cierre un seminario sobre políticas negras en la ciudad es una elección que dice mucho sobre cómo se entiende aquí la relación entre el pensamiento y la creación. La palabra como acto político, como archivo vivo, como proyección hacia adelante.

Mpho Matsipa, Elvira Dyangani Ose y Anisia Uzeyman Saul Williams

La nómina de participantes a lo largo de los tres días reúne voces muy diversas geográfica y disciplinarmente: Nadia Yala Kisukidi, filósofa congoleña-belga y una de las referencias ineludibles del pensamiento afrodiaspórico europeo; Teresa Pires do Rio Caldeira, urbanista y antropóloga brasileña, especialista en ciudades latinoamericanas y violencia urbana; Jovan Scott Lewis, geógrafo político cuyo trabajo conecta el Caribe con las estructuras del capitalismo racial; Lamine Sarr, Mamadou Seydi y el Sindicat Popular de Venedors Ambulants de Barcelona, cuya presencia introduce en el seminario la experiencia concreta y cotidiana de las personas negras en el espacio público de esta ciudad. Junto a ellos, Thandi Loewenson, Alana Osbourne, Tania Safura Adam, Natalia Figueredo, Youssef El Maimouni y Cristina Maria Roldão Pinto, entre otros.

Lo que emerge de este mapa de participantes es una articulación entre teoría crítica y práctica vivida que rara vez se produce en los espacios culturales europeos. La sesión sobre la negritud en la Europa urbana, por ejemplo, coloca sobre la mesa una pregunta que en España todavía incomoda a muchas instituciones: ¿qué significa ser negro en una ciudad europea en 2026? ¿Qué formas de pertenencia, de exclusión, de invención son posibles en ese contexto? La respuesta no es única ni exportable. Cada barrio, cada ciudad, cada trayectoria migratoria o diaspórica produce formas específicas de estar en el mundo. Por eso el concepto de urbanidades negras, en plural, es la clave de bóveda del seminario.

Las sesiones cuentan con servicio de traducción simultánea inglés-catalán. Para consultar el programa completo y las entradas, la información está disponible en la web del MACBA .

Nota: El colectivo Jokkoo, inicialmente previsto en la actuación del 20 de febrero junto a Saul Williams, ha cancelado su participación por causas ajenas a la organización. Las entradas pueden devolverse en la taquilla del CCCB.

Redacción Afroféminas

