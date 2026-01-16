La peli…

«EE. UU.: censura en las bibliotecas» (2025)– Estados Unidos

Dirigida por Kim A. Snyder

Kim A. Snyder se detiene en la batalla cotidiana de las y los bibliotecarias frente a las prohibiciones de libros con temática racial y LGTBIQ+, impulsadas por listas delirantes como la del diputado Matt Krause en Texas, que persigue cualquier contenido que pueda “incomodar” o “angustiar” al alumnado (blanco). Esa cruzada moralizante, presentada como defensa de la infancia, va acompañada de intentos de criminalizar a quienes sostienen el derecho a leer, revelando una verdadera guerra cultural supremacista donde se decide qué memorias merecen existir y cuáles deben desaparecer.

Esa violencia no va solo contra los libros, sino contra el conocimiento disidente en pleno contexto trumpiano, donde se castiga cualquier relato que cuestiona el racismo estructural y la heteronorma.

🖤¿Por qué verla? Porque desnuda la censura como arma racial y de control social, invita a organizar una defensa colectiva de las memorias incómodas y lanza una alerta clara sobre los silenciamientos globales que pueden replicarse más allá de Estados Unidos.