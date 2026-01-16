Este finde del 16 al 18 de enero de 2026, con el fascismo de siempre disfrazado de novedad y Trump pisando el acelerador, toca parar un momento y cuidarnos en serio desde lo afrodiaspórico, feminista y antirracista. Aquí van cuatro recomendaciones para sacudir violencias patriarcales y coloniales y seguir construyendo resistencia colectiva, sin medias tintas ni buenismos.
La peli…
«EE. UU.: censura en las bibliotecas» (2025)– Estados Unidos
Dirigida por Kim A. Snyder
Kim A. Snyder se detiene en la batalla cotidiana de las y los bibliotecarias frente a las prohibiciones de libros con temática racial y LGTBIQ+, impulsadas por listas delirantes como la del diputado Matt Krause en Texas, que persigue cualquier contenido que pueda “incomodar” o “angustiar” al alumnado (blanco). Esa cruzada moralizante, presentada como defensa de la infancia, va acompañada de intentos de criminalizar a quienes sostienen el derecho a leer, revelando una verdadera guerra cultural supremacista donde se decide qué memorias merecen existir y cuáles deben desaparecer.
Esa violencia no va solo contra los libros, sino contra el conocimiento disidente en pleno contexto trumpiano, donde se castiga cualquier relato que cuestiona el racismo estructural y la heteronorma.
🖤¿Por qué verla? Porque desnuda la censura como arma racial y de control social, invita a organizar una defensa colectiva de las memorias incómodas y lanza una alerta clara sobre los silenciamientos globales que pueden replicarse más allá de Estados Unidos.
📍¿Dónde verla? Movistar+
La serie…
«Cometierra» (2025) – Agentina/México Amazon Prime
Basada en la novela de Dolores Reyes, la serie sigue a una adolescente del conurbano, interpretada por Yalitza Aparicio, que “come tierra” para ver qué les pasó a las personas desaparecidas en su barrio, muchas de ellas mujeres pobres y racializadas. Ese don brutal la enfrenta a la violencia de género y al racismo institucional, pero también a la indiferencia social que prefiere no mirar de frente los feminicidios y las desapariciones.
Lejos del morbo, la historia convierte a esta chica en un cuerpo oráculo que se niega a ser solo víctima, y desde ahí disputa la narrativa oficial sobre quién merece ser buscada y llorada. El eco con las luchas de Ni Una Menos y con los reclamos contra la impunidad en toda América Latina atraviesa cada capítulo, funcionando como una lección política sobre memoria y justicia.
🖤 ¿Por qué verla? Porque recupera a las ausentes racializadas y pobres que casi nunca protagonizan las pantallas, usa la magia como herramienta para empoderar lo femenino y permite entender, desde la emoción y la rabia, las intersecciones de clase, género y raza en nuestro continente.
El libro…
«Creadoras y combativas» Nerea Lujan
(Ediciones Fatcap, 2025)
Nerea Luján dedica este ensayo a las mujeres que han marcado el graffiti, el rap y el breakdance, poniendo voz y brocha a espacios urbanos tradicionalmente machistas. Con prólogo de Isabel Carrasco, recorre trayectorias de artistas que han roto muros literales y simbólicos, desde pioneras en muros hasta MCs que desafían el escenario con líricas crudas y danzarinas que imponen ritmo en cyphers dominados por hombres.
Pero más allá de la celebración, invita a reflexionar sobre género en el hip hop callejero sin discursos panfletarios, mostrando cómo estas creadoras combativas han disputado la narrativa del arte urbano que las invisibilizaba o exotizaba. Hoy, cuando las culturas urbanas se blanquean y comercializan, este libro recupera agencia femenina para repensar quién escribe la ciudad y desde dónde.
🖤 ¿Por qué leerlo? Porque reivindica aportes invisibilizados de mujeres en el mundo del graffiti/rap/break; cuestiona machismos culturales sin buenismos; arma para entender las narrativas urbanas actuales. Comprar
Y un podcast…
«Negra como yo», España
Gisette Rosas, desde España, crea este podcast que se mete de lleno en la cultura afro, el amor propio y la sanación personal para mujeres racializadas en la diáspora europea. Con episodios recientes como «Lecciones de Antirracismo: ¡El pelo afro NO SE TOCA!» —donde desarma la manía blanca de tocar coronas sin permiso— o capítulos sobre body positive que dinamitan estándares europeos de belleza, Gisette convierte conversaciones cotidianas en debates potentes sobre identidad racial. No se queda en lo personal: cada entrega rechaza microagresiones como el «qué exótica eres» o la exotización del dolor negro, tejiendo sororidad que confronta el racismo íntimo del día a día.
🖤¿Por qué escucharlo? Porque confronta el racismo más cercano —ese que toca sin pedir— en pelo y curvas; fomenta un orgullo afro disidente y sin concesiones; construye una pedagogía antirracista cercana, para compartir en el bus o en la sobremesa.
📍¿Dónde está?
📣 ¿Tienes una recomendación afro, antirracista o feminista para tu ciudad o barrio? Escríbenos. Esta sección la construimos entre todas. Porque las referencias también se comparten.
