7 mujeres negras artistas contemporáneas que tienes que seguir en Instagram

Las artistas afrodescendientes están redefiniendo el arte contemporáneo con una fuerza que atraviesa fronteras, estilos y etiquetas. Están reclamando espacio, memoria y futuro.

Seguirlas es una forma activa de resistir la mirada colonial, de desmontar el canon eurocéntrico y celebrar la genialidad que nace —y siempre ha nacido— del margen.

Desde la pintura hasta el performance, desde la fotografía hasta el arte digital, estas creadoras están transformando el presente visual. Y lo hacen sin pedir permiso. Aquí te dejamos 8 nombres que deberías tener en tu radar:

Laetitia Ky (@laetitiaky) — Marfileña

Esculpe su propio cabello para hablar de cuerpo, identidad y libertad. Cada peinado es un manifiesto. Cada imagen, un acto de descolonización estética.

“Cuando empiezas a creerte valiosa, ya no aceptas la injusticia”

Toyin Ojih Odutola (@toyinojihodutola) — Nigeriana-estadounidense

Sus retratos a bolígrafo exploran la textura, densidad y riqueza de la piel negra como territorio narrativo. Mundos enteros nacen en cada trazo.

“Cuando tu vida está definida por la precariedad, tiendes a minimizar tus esfuerzos: intentas hacerte pequeña; hablas lo más claramente posible para ocultar las inconsistencias; no quieres perturbar el equilibrio de las cosas porque no se supone que debas estar aquí”

3. Lina Iris Viktor (@linairisviktor) — Británico-liberiana

Fusiona pan de oro, historia precolonial y simbolismo africano en obras visualmente arrolladoras. Su trabajo es ritual, resistencia y belleza pura.

“Para mí, lo negro es la proverbial ‘materia prima’: la primera materia, la negritud como fuente, la materia oscura que lo engendró todo.”

4. Delphine Diallo (@delphinediallo) — Franco-senegalesa

Fotografía, collage digital y espiritualidad visual para invocar lo sagrado femenino. Su obra conecta diáspora, ancestralidad y futuro afrofuturista.

“Mi retrato no es solo sobre belleza. Es sobre mi experiencia con el sujeto.”

The Girls Who Spun Gold

5. Nydia Blas (@neeksiebeeks) — Afroestadounidense

Crea imágenes íntimas, poéticas y profundamente políticas sobre la experiencia de las mujeres y niñas negras. Cada fotografía respira ternura radical.

“Siempre tejeré oro con chicas”

6. Tsedaye Makonnen (@tsedaye) — Etíope-estadounidense

Su obra conecta migración, maternidad, pérdida y memoria ancestral. Trabaja el duelo y la esperanza con la misma intensidad.

“Siento que en mi práctica no hay separación entre mi trabajo como doula y mi trabajo como artista”

7. Michaela Yearwood-Dan (@artistandgal) — Británica de origen caribeño

Su pintura abstracta y floral habla de identidad, deseo, pertenencia y alegría negra. Colores vibrantes como acto político.

“Todo es femenino… El mundo existe por lo femenino. Deja de insultar a las mujeres por ser quienes son”

Redacción Afroféminas

