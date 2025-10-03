La reciente interceptación de la flotilla solidaria rumbo a Gaza nos recuerda que el mar, que debería ser camino de vida, se convierte una y otra vez en frontera vigilada y en escenario de impunidad. Mientras gobiernos y medios debaten sobre geopolítica, en Palestina, en Gaza, la gente sigue viviendo, resistiendo y creando memoria. Este fin de semana queremos proponerte un itinerario cultural que pone el foco en sus voces: desde el cine y las series, hasta la literatura y la fotografía.
La peli…
«No Other Land» (2024) – Palestina
Dirigida por Yuval Abraham, Basel Adra, Hamdan Ballal, Rachel Szor
Documental ganador del Oscar que muestra la expulsión masiva en Masafer Yatta, en Cisjordania ocupada. Combina testimonio personal y denuncia política para mostrar la violencia de las demoliciones y la resistencia de quienes se niegan a desaparecer.
🖤¿Por qué verla? Porque es una obra que no solo documenta destrucción, sino que nos interpela directamente sobre la injusticia estructural y la necesidad de actuar contra ella.
📍¿Dónde verla? Filmin
La serie…
«Our Boys» (2019) – Prime Video
Miniserie de diez episodios que reconstruye los hechos de 2014: el secuestro y asesinato de tres jóvenes israelíes y el posterior asesinato del adolescente palestino Mohammed Abu Khdeir. Aclamada por la crítica, refleja con crudeza cómo el racismo, el fanatismo y la impunidad alimentan una espiral de violencia.
🖤 ¿Por qué verla? Porque ayuda a comprender cómo hechos concretos desembocan en guerras y cómo la violencia atraviesa lo íntimo, lo familiar y lo social.
El libro…
«Palestina. Cien años de colonialismo y resistencia» Rashid Khalidi (Capitán Swing, 2023)
Un relato imprescindible que recorre la historia de un siglo de desposesión y resistencia palestina, desmontando mitos coloniales y mostrando la voz de un pueblo que ha vivido bajo ocupación permanente.
🖤 ¿Por qué leerlo? Porque ofrece un marco histórico y político riguroso que complementa lo visto en la pantalla con contexto y memoria. Comprar
Y una exposición…
«Gaza a través de sus ojos» Museo Thyssen-Bornemisza (Madrid)
Una muestra de 27 fotografías captadas por fotoperiodistas palestinos desde octubre de 2023. Sin firma visible —para proteger a quienes arriesgan su vida documentando—, estas imágenes retratan la vida en Gaza entre bombardeos, hambre y desplazamiento. Hasta el 19 de octubre.
🖤 ¿Por qué visitarla Porque es un ejercicio de memoria colectiva que nos obliga a mirar de frente lo que tantas veces se pretende ocultar.
📣 ¿Tienes una recomendación afro, caribeño o africano para tu ciudad o barrio? Escríbenos. Esta sección la construimos entre todas. Porque las referencias también se comparten.
