¿Por qué contratar talleres y acciones comunicativas de Afroféminas?

En un contexto donde la educación y la comunicación deben responder a sociedades diversas, contar con Afroféminas no es un añadido opcional, es una necesidad. Nuestros talleres y acciones formativas aportan lo que con demasiada frecuencia falta en la oferta educativa habitual: una pedagogía crítica, inclusiva y profundamente conectada con las realidades contemporáneas.

Experiencia comprobada. Afroféminas lleva más de una década trabajando en el ámbito educativo, cultural y comunicativo. Hemos colaborado con universidades, ONGs, instituciones públicas y empresas que buscan ir más allá de los discursos superficiales y generar cambios reales.

Una pedagogía diferente. Nuestros talleres no son clases estándar: son espacios vivos, participativos y transformadores. Integramos teoría, práctica y reflexión crítica para que cada persona pueda cuestionar sus propios marcos y construir nuevas herramientas frente al racismo, el sexismo y las desigualdades estructurales.

Temáticas necesarias. Feminismos negros, decolonialidad, gestión de la diversidad, coeducación, bullying, antirracismo… Son contenidos urgentes en una sociedad que todavía reproduce exclusiones y violencias simbólicas y materiales.

Sensibilidad y rigor. La propuesta de Afroféminas combina sensibilidad pedagógica con solidez teórica, ofreciendo experiencias de aprendizaje que dejan huella y que contribuyen a construir entornos educativos y laborales más justos.

Impacto real. No formamos para acumular horas, formamos para transformar. Las personas que participan en nuestras formaciones adquieren recursos, lenguajes y perspectivas que impactan directamente en su vida cotidiana y en la forma en que se relacionan con los demás.

Contratar a Afroféminas significa apostar por una docencia distinta, transformadora y profundamente necesaria en el presente.

Afroféminas

