Stokely Carmichael y Miriam Makeba en el exilio y en lucha con Sékou Touré

Al llegar a Estados Unidos a principios de la década de 1960, la cantante del Pata Pata continuó su lucha por los derechos humanos. Al codearse con Stokely Carmichael y luego casarse con él, se convirtió en el objetivo de la CIA y encontró refugio con su pareja en la Guinea de Sékou Touré.

Conakry era entonces uno de los epicentros africanos de las luchas contra la colonización. « Conakry fue un importante centro del pensamiento descolonizador », escribe la autora, « vinculado a todos los movimientos de liberación, creador de una política cultural audaz y centro de acogida para numerosos exiliados internacionales». Carmichael y Makeba se codearon con grandes figuras como Amílcar Cabral y Kwame Nkrumah. Hasta su muerte en 1972, este último forjó el pensamiento africanista del líder estadounidense que tendería un puente entre el continente y Estados Unidos. Por su parte, Makeba ensalza al presidente guineano en cada recepción y festival, acompañada por músicos guineanos, contribuyendo así a la revolución cultural, fundamento de la política de Sékou Touré.

Su relación se fortaleció en el terreno militante: Carmichael, primero al servicio de Nkrumah, luego de Sékou Touré, participó en la difusión de las ideas de los dos líderes más allá del continente africano con sus contactos en Estados Unidos. Makeba contribuye a la notoriedad de las luchas afroamericanas. «Durante estos años, Miriam Makeba también cantó canciones explícitamente vinculadas a Estados Unidos y a la lucha por los derechos civiles» , explica Elara Bertho. Es el caso de esta canción ¿Te acuerdas de Malcolm?, grabada en Guinea en 1975, en colaboración con su hija Bongi, en memoria de Malcolm X, asesinado diez años antes, en 1965 :

Parece que todo el mundo predica la revolución,

pero nadie parece sentir una obligación

con el hombre que trajo una nueva generación

, con el hombre negro que creó una nueva nación.

¿Te acuerdas de (Malcolm) ?

¿Te acuerdas de (Malcolm) ?

Sí, hermano (Malcolm)

Sí, fue un gran hombre

Cuando quiso liberar al pueblo de la opresión

Día tras día Malcolm vivió por la liberación

Hasta que un asesino le quitó su devoción

Dejando a su esposa e hijos desprotegidos «

Carmichael, al igual que Makeba, abordará poco (o nada) los lados oscuros del régimen de Sékou Touré. Sin embargo, apenas unos años después de su llegada, organizó una gran purga, y es poco probable que la pareja no lo supiera. ¿Cuál es la razón de este silencio? Probablemente el clima de la época explica esta posición: Guinea, que rechazó una independencia a bajo precio (al rechazar la oferta del general De Gaulle de unirse a la «comunidad»), fue condenada al ostracismo y aislada; En 1970, sufrió un ataque en su suelo por parte del ejército portugués, que pretendía derrocar al líder socialista que daba refugio a los independentistas de habla portuguesa… Makeba y Carmichael abrazaron la causa e incluso se dejaron fotografiar con uniforme militar y armas, dispuestos a defender por todos los medios su país anfitrión.

En cualquier caso, el “regreso” a África de estos dos incansables activistas no fue un paso sencillo, como pudo haber sido para otros dirigentes afroamericanos. Se divorciaron en 1978 y Miriam Makeba reanudó sus giras mundiales sin negar nunca su compromiso con Guinea (regresaba regularmente a su casa) de Dalaba, en Fouta-Djalon, hasta su muerte en Italia en 2008, durante un concierto en apoyo del periodista antimafia Roberto Saviano. Stokely Carmichael, por su parte, permaneció en Conakry (mientras daba numerosas conferencias en Estados Unidos), donde vivió cuarenta años hasta su muerte en 1998.

El siguiente extracto, sobre Stokely Carmichael, es del Capítulo 3 del libro, “Conakry, 1968. ‘Africano, africano, africano’”

Se sabe poco sobre la parte guineana de la vida de Carmichael. Un epílogo en las biografías o, en el mejor de los casos, un capítulo final que condensa cuarenta años de vida. Cuando una figura importante abandona el radar de la prensa o de los grandes campus universitarios estadounidenses, es como si desapareciera. Es difícil escapar del americanismo-centrismo de las fuentes, tanto como de las bibliografías y de las formas hegemónicas de escribir la historia. Londres, París y Nueva York todavía polarizan con demasiada frecuencia la investigación.

Sin embargo, debemos tomarnos el tiempo para alejarnos de estos centros de creación de conocimiento para complicar las geografías intelectuales globales. Existen fuentes africanas; Hay que examinarlos para escribir historias que hagan justicia al carácter transnacional de las carreras panafricanas de estos activistas. Existen pues archivos en Conakry que dan testimonio de la intensa vida intelectual y militante que llevó Carmichael durante esos años y que probablemente pluralicen las fuentes del pensamiento decolonial y revolucionario y, por ende, sus centros.

En Guinea, Stokely Carmichael se puso al servicio de Kwame Nkrumah, con vistas a su rehabilitación en Ghana, por todos los medios, incluidas las armas; Mantiene un diálogo político permanente con Sékou Touré y participa activamente en la difusión de su pensamiento en el mundo anglófono; Él es, finalmente, el eje del Partido Revolucionario de los Pueblos de África ( AAPRP ).

Una de las motivaciones de Carmichael para instalarse en Guinea fue, sin duda, la presencia en Conakry del depuesto líder ghanés: el 24 de febrero de 1966, Kwame Nkrumah fue derrocado mediante un golpe de Estado mientras se encontraba en visita diplomática en China. Sékou Touré lo acogió entonces con los brazos abiertos y le ofreció asilo. Hay que decir que Nkrumah había sido fundamental para Touré durante los primeros años de la independencia. Debido a la política aislacionista seguida por Francia, el país conoció inmediatamente una grave crisis económica: fue entonces cuando Kwame Nkrumah ofreció su ayuda proponiendo un ambicioso plan de préstamos de diez millones de libras esterlinas a la muy joven Guinea.

Incluso surgió el proyecto de una unión entre Ghana y Guinea, visto como la posible base de una unidad africana más amplia. Aunque esta efímera unión diplomática dio lugar a un intercambio de ministros, nunca condujo a resultados concretos. Cuando Nkrumah fue derrocado, encontró una cálida acogida en Guinea, fruto de estrechas relaciones construidas durante varios años.

Stokely Carmichael está muy impresionado por el líder ghanés. Él quiere ser su secretario personal. Lee, relee, comenta y anota The Handbook of Revolution Warfare, publicado el año en que llegó a Guinea, en 1968. Nkrumah le da su opinión. ¡La primera vez, Nkrumah borra por completo el informe de lectura proporcionado por Carmichael! Picado, Carmichael decide redoblar sus esfuerzos y nunca más ser contrariado así. Ambos intercambian comentarios sobre la revolución socialista, sobre los medios de la revolución, sobre la unión del continente. Estas notas y conversaciones serían objeto de artículos que Stokely Carmichael publicaría unos años más tarde, como «Marxismo-leninismo y nkrumahismo»,en 1973, o el último texto de la colección Stokely Speaks, «Desde el poder negro de vuelta al panafricanismo».

Carmichael se une a un grupo de jóvenes que, como él, se habían puesto al servicio del antiguo líder, ahora enfermo. En su biografía cita, por ejemplo, los nombres de algunos activistas: Francis Wuf Tagoe, Lamin Jangha, Thomas “Papo” Amono. Juntos, estos jóvenes revolucionarios discuten sobre el socialismo africano y las mejores estrategias para llevarlo al continente. Están recibiendo entrenamiento militar en Conakry e incluso planean derrocar al régimen ghanés y devolver a Nkrumah al poder.

Sin embargo, sus planes no se materializaron y Nkrumah, ya debilitado por la enfermedad, no presionó para una ofensiva militar. En 1968, coincidiendo exactamente con la llegada de Carmichael, Kwame Nkrumah fundó el Partido Revolucionario de los Pueblos de África, prefiriendo una federación política a una toma armada de Ghana: este nuevo partido pretendía ser una nueva vía hacia el sueño panafricano, fuera de los estados nacionales. Desde que fue expulsado del poder en Ghana por fuerzas hostiles, pretende promover la unión africana a través de un organismo supranacional, trabajando por la independencia de los pueblos africanos y, sobre todo, su unión en el socialismo. Kwame Nkrumah murió el 27 de abril de 1972, sin que sus sueños de unión vieran la luz.

En 1978, Carmichael cambió su nombre a Kwame Ture, en homenaje a los dos líderes con los que trabajó, adoptando una ortografía no francesa para los sonidos [u] y [e]. A partir de ahora, adopto este nombre africano, que también registró en el registro civil y que transmitió a sus hijos. Kwame Ture continúa su estudio del panafricanismo y el socialismo revolucionario a través de la lectura y la escritura, en diálogo con Sékou Touré. Es muy consciente de la difícil situación económica de Guinea, pero defiende la actuación del dirigente guineano en este punto. Él refuta la idea de que hubo alguna mala gestión. Según él, en ese momento no había otra opción de desarrollo posible, tan poderoso era el aislacionismo impuesto por Francia. Esto es lo que dice:

Guinea no es capitalista. Tampoco es comunista. Guinea no es Francia. Guinea no es Europa. Guinea es África. Y Guinea es socialista. La tarea de la revolución es encontrar un camino africano hacia el máximo desarrollo de nuestro pueblo, nuestra cultura y nuestra nación. Somos libres de tomar lo mejor de las tradiciones y la experiencia de nuestro pueblo. También somos libres de aprovechar lo que Europa ha logrado, que es valioso y humano, y al mismo tiempo aprender de sus fracasos y errores morales. Utilizando las lecciones de nuestra cultura e historia, así como lo mejor de Europa, la revolución africana se esfuerza por construir una sociedad justa y digna para los seres humanos.