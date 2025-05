El feminismo que no sale en las noticias: la historia de «Aliadas»

A veces, un balón puede cambiar el destino de una niña. A veces, el baloncesto se convierte en un medio para alcanzar la libertad. Eso es lo que nos cuenta Aliadas , el libro de la periodista catalana Txell Feixas, publicado originalmente en catalán en 2023 y ahora, en 2025, disponible en castellano gracias a la editorial Capitán Swing. Una obra profundamente comprometida que ilumina, desde el periodismo narrativo, las resistencias cotidianas de las niñas palestinas en el campo de refugiados de Shatila, en Beirut, Líbano.

Pero este no es un libro sobre baloncesto, ni tampoco la típica historia de superación. Feixas, que ha sido corresponsal muchos años en Oriente Medio y autora de la aclamado libro Dones valentes, bucea en la memoria viva de una comunidad desplazada para poner el foco en un grupo de niñas que decidieron desafiar el sistema desde el lugar menos probable: una cancha de baloncesto. En un espacio atravesado por la violencia, la discriminación, el patriarcado, la guerra y el olvido, la canasta se convierte en una forma de resistencia para las niñas y jóvenes.

Un acto de desobediencia radical

El núcleo de Aliadas es el nacimiento y evolución del primer equipo de baloncesto femenino en el campo de refugiados palestinos de Shatila en Líbano. La iniciativa nace de la mano de Majdi, que quiso ofrecerle a su hija Razan una alternativa y evitarle un futuro marcado por el matrimonio infantil, la pobreza, y la opresión de género. Pero formar un equipo femenino en un espacio donde el cuerpo de las mujeres no pertenece a las mujeres no fue sencillo. Fue un acto de desobediencia radical. Y fue también un acto de amor profundo de Majdi por su hija, por su comunidad y por el derecho de las niñas a soñar.

Feixas regresa diez años después del nacimiento del equipo para reencontrarse con aquellas niñas, ya adolescentes o adultas jóvenes. El resultado no es una historia de cuento de hadas. No hay promesas rotas de éxito, no hay finales felices. Pero sí hay un relato profundamente humano de sororidad, lucha, frustración, perseverancia, trauma y esperanza. Porque incluso cuando el sistema se niega a cambiar, quienes lo desafían se transforman a sí mismas.

Feminismo en los márgenes

Uno de los mayores aciertos del libro es su aproximación interseccional —aunque no use explícitamente el término. Feixas no retrata a las niñas de Shatila desde la condescendencia ni el paternalismo blanco, sino como protagonistas activas de su historia. En el texto se reconoce cómo se cruzan la discriminación racial, el estatus de refugiadas, la precariedad económica, la violencia de género y la opresión patriarcal.

El feminismo que atraviesa Aliadas no es occidental, blanco, ni liberal. Es un feminismo que sobrevive en los márgenes, que se filtra en los huecos del control social y político, que se articula desde la necesidad de sobrevivir en medio de la tormenta. Como ha señalado la propia autora en entrevistas recientes, en lugares como Irán, Palestina o Líbano, las mujeres no han dejado de luchar, aunque lo hagan de forma clandestina, susurrando, escondidas tras los muros, saltando obstáculos inimaginables para el mundo blanco.

El libro brilla en su capacidad para contar desde la complejidad, sin idealizar pero tampoco victimizar. Mostrando que incluso en la desesperanza, hay una luz y alianzas posibles. Por eso Aliadas es un título tan certero: porque la resistencia no se construye en solitario. La verdadera revolución siempre es colectiva.

Aliadas es el relato de una lucha en un rincón del mundo que muchos prefieren no mirar. Es también una llamada de atención y una invitación a no olvidar. Nos empuja a girar la mirada hacia los márgenes, hacia esas vidas que casi nunca llegan a las noticieros. En un momento en que el feminismo institucional parece haberse acomodado en sus propios límites, el libro de Txell Feixas sacude, incomoda y ensancha a codazos ese límite.

