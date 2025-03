La impunidad del racismo en el fútbol: La Fiscalía archiva los insultos a Vinicius Jr.

La Fiscalía de Delitos de Odio de Barcelona ha decidido dar carpetazo a la causa contra dos aficionados del FC Barcelona por los insultos racistas dirigidos al futbolista del Real Madrid, Vinicius Jr., durante el partido de octubre de 2023 en Montjuïc. Según el Ministerio Público, las expresiones proferidas no constituyen un delito de odio ni de trato degradante, lo que evidencia, una vez más, la tibieza con la que el sistema judicial español aborda la violencia racista.

En su informe, la Fiscalía concluye que no ha sido posible esclarecer con exactitud qué insultos fueron proferidos, barajando entre «mucho morro», «puto mono» o «mono tonto». Aun cuando las últimas opciones son insultos racistas evidentes, la institución insiste en que no alcanzan la gravedad suficiente para ser consideradas incitación al odio. El criterio utilizado resulta cuando menos cuestionable: al parecer, si los gritos no generan un “efecto llamada” o la suspensión de un partido, no merecen sanción penal. Es decir, para la Fiscalía, el racismo solo es punible si logra alterar el espectáculo deportivo, no si atenta contra la dignidad de un jugador negro.

El racismo en el fútbol español es un problema estructural, y este archivo vuelve a enviar un mensaje terrible de que los insultos racistas tienen cabida en los estadios sin consecuencias legales. Mientras que la ley se aplica con dureza en otros ámbitos, cuando se trata de violencia racista, las instituciones siguen recurriendo a tecnicismos para justificar la inacción.

Finalmente, la Fiscalía sugiere que el caso sea remitido a la Oficina de Igualdad de Trato y no Discriminación para la posible apertura de un proceso sancionador. En otras palabras, tras meses de investigación, lo único que se propone es una leve sanción administrativa, como si el racismo fuese una simple infracción burocrática.

Este archivo es una muestra más de cómo el Estado español minimiza el racismo y protege a quienes lo ejercen. La falta de contundencia ante estos hechos perpetúa la impunidad y legitima el racismo en los estadios y en la sociedad en general.

Nosotras seguiremos presentando denuncias por delito de odio. No todos los fiscales son de extrema derecha y se trata de conseguir que haya jurisprudencia. Tenemos activa nuestra campaña de GoFundMe activa. Cada donativo cuenta.

Afroféminas

