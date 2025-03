La estrategia de desinformación de Rudy Ruymán sobre su denuncia

En los últimos días, el influencer de extrema derecha Rudy Ruymán ha difundido en sus redes sociales que la justicia le ha dado la razón y que no existe ninguna denuncia en su contra por presuntos delitos de odio. Sin embargo, esta afirmación es engañosa y omite datos fundamentales sobre el proceso en curso.

Ruymán aseguró que acudió a los juzgados y que no figura ninguna notificación en su contra. Lo que no menciona es que la denuncia interpuesta por Afroféminas no fue presentada en un juzgado ordinario, sino en la Fiscalía General del Estado, específicamente en su Sala de Delitos de Odio. Este es un procedimiento habitual cuando se trata de posibles delitos de esta naturaleza realizados en las redes sociales, ya que la Fiscalía es la encargada de investigar, localizar y, en su caso, trasladar el expediente a un juzgado.

No es la primera vez que Ruymán intenta desacreditar la existencia de denuncias en su contra. En el pasado, ya ha recibido al menos dos denuncias por presuntos delitos de odio, lo que contradice su discurso de «victoria legal». Su estrategia de presentarse como víctima de una «caza de brujas» ignora el contexto legal y minimiza las graves acusaciones que pesan sobre él.

El hecho de que aún no haya recibido una notificación judicial no significa que la denuncia no exista o que haya sido desestimada. El proceso judicial sigue su curso, y será la Fiscalía la que determine los siguientes pasos según las pruebas presentadas.

Por lo tanto, la afirmación de Ruymán de que la denuncia es falsa carece de fundamento y responde a una estrategia de desinformación con la que pretende desacreditar a quienes han denunciado su presunto discurso de odio.

Redacción Afroféminas

