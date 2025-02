El Congreso debate una PNL sobre la regularización de migrantes tras meses de bloqueo

El Congreso de los Diputados debatirá hoy una Proposición No de Ley (PNL) impulsada por Podemos y respaldada por partidos aliados, con el objetivo de reactivar el debate sobre la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para una regularización extraordinaria de personas migrantes en España. Esta ILP, presentada hace meses por el movimiento Regularización Ya , permanece estancada en un proceso de Ponencia sin avances significativos, debido a la falta de consenso entre los partidos políticos.

Desde el movimiento denuncian que la parálisis de la ILP responde a la falta de voluntad política para alcanzar un acuerdo que permita otorgar derechos a miles de personas en situación administrativa irregular. La PNL y la enmienda conjunta presentadas buscan abordar aspectos que la reforma de la Ley de Extranjería no contempla, como la situación de quienes no pueden acceder al padrón por no poder demostrar una residencia estable.

Presentación de la ILP para una regularización extraordinaria de migrantes REGULARIZACIÓNYA

Nuestra labor de incidencia política ha impulsado a Podemos a presentar una PNL y que los partidos políticos aliados hayan trabajado una enmienda conjunta que aborda las casuísticas que la reforma de la Ley de Extranjería deja de lado. Esta PNL y enmienda serán debatidas el día de hoy en el pleno del Congreso. Ello nos permitirá conocer la postura de cada partido político y del Gobierno con respecto a una migración con derechos.

Es urgente que la clase política y el gobierno “progresista” se responsabilicen por las personas que no cuentan con documentos, las solicitantes de asilo y las que no tienen la posibilidad de acceder al padrón por no poder probar una residencia habitual. Quienes corren el riesgo de quedar fuera del paraguas social, como ya está sucediendo en Valencia con la regularización restrictiva que fue aprobada por el gobierno ante la tragedia de la DANA.

