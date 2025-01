Una agente de policia bajo investigación tras justificar violencia y señalar a menores migrantes en televisión

La Policía Nacional ha iniciado un procedimiento disciplinario contra una agente que, en un programa de televisión, amenazó con usar violencia contra personas a las que acusó de robo en Paiporta, una localidad valenciana gravemente afectada por las inundaciones provocadas por la DANA del pasado 29 de octubre. Así lo ha confirmado el Gobierno en respuesta a una consulta planteada por el Grupo Sumar en el Congreso, que solicitó información sobre la identidad de la agente y las posibles medidas correctivas.

Cinco días después de la catástrofe, el programa Vamos a ver de Telecinco entrevistó a personas involucradas en las labores de recuperación tras la riada. Durante una de las transmisiones, una mujer identificada como Laura declaró que individuos, según ella, «ajenos a la localidad», estaban acudiendo a Paiporta con intención de robar.

“Hace dos días sorprendí a tres ‘menas’ intentando abrir los coches estacionados aquí, y no llevaban ni una mota de polvo en sus botas”, afirmó Laura, utilizando un término despectivo y estigmatizante para referirse a menores migrantes. A continuación, agregó: “Me da igual que sean ‘menas’, españoles o extranjeros, la nacionalidad es lo de menos. Pero aviso a los delincuentes: si los atrapo, aunque me lleven al calabozo, de aquí no van a salir”. Finalizó con una advertencia directa: “Que se queden robando en su casa, porque aquí aún tenemos que rescatar víctimas de los garajes”.

Lo que inicialmente parecía una entrevista más tomó un giro inesperado cuando la mujer reveló que era agente de la Policía Nacional. Esta declaración, sumada a sus comentarios agresivos y con tintes xenófobos, generó fuertes críticas y llevó al Grupo Sumar a preguntar al Gobierno sobre la autenticidad de su vinculación con el cuerpo policial y las posibles medidas disciplinarias

El Ejecutivo confirmó que la mujer pertenece a la Policía Nacional y aseguró que ya se ha iniciado un proceso sancionador para evaluar su conducta y determinar responsabilidades disciplinarias. Según la respuesta oficial, el procedimiento busca aclarar si sus declaraciones, calificadas por algunos como racistas y violentas, infringen los principios de actuación que deben regir a los cuerpos de seguridad.

Por lo general, este tipo de expedientes incluyen una investigación reservada a cargo de un instructor y un secretario, que determinarán si corresponde una sanción o el archivo del caso. Sin embargo, estos procesos suelen extenderse durante meses y, debido a su carácter confidencial, la Policía no suele ofrecer información pública mientras están en curso. AGENCIAS

